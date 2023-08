Ein frisches Gesicht: SCR holt Verteidiger Curtis Roach (25) aus Kanada

Eishockey-Oberliga Süd

Von Christian Fellner schließen

Der SCR versucht es bei der zweiten Kontingentstelle mit einer alten Erfolgsstrategie: einen Spieler zu holen, der in Deutschland noch ein Unbekannter ist. Curtis Roach hat bisher nur in Nordamerika Eishockey gespielt, zuletzt in der Mac-Ewan-Universtität in Edmonton.

Garmisch-Partenkirchen – Es war ein kleiner Deal mit den Fans: Sind 200 Dauerkarten verkauft, dann vermeldet der Verein im Gegenzug einen weiteren Neuzugang. Die Marke ist mittlerweile genommen, und so rücken die Verantwortlichen des SC Riessersee nun mit der Sprache heraus, wer beim Süd-Oberligisten die zweite Kontingentstelle in der kommenden Saison besetzen wird: Curtis Roach kommt als Verteidiger nach Garmisch-Partenkirchen. Der 25-Jährige hat sein Studium an der MacEwan-Universität in Edmonton abgeschlossen und wagt den Schritt zum Eishockeyprofi.

Der SCR schlägt mit dieser Verpflichtung einen Bogen in die Vergangenheit. Denn Roach ist nicht etwa einer, den man in Europa und speziell Deutschland schon kennt. Er ist ein frisches Gesicht, das erstmals deutschen Boden betritt. „Wir haben uns klar für diesen Weg entschieden“, erinnert Andreas Wieland, der aktuelle Geschäftsführer der GmbH. Ein Weg, der früher auch zum Erfolg geführt hat: junge, hungrige Spieler nach Garmisch-Partenkirchen zu holen. Er erinnert an das Trio Fox, Bjornlie und Guidarelli. „Die hat damals niemand gekannt.“ Selbstredend verhehlt er nicht, dass auch ein finanzieller Aspekt dahinter steckt. Der SCR könne es sich nicht leisten, hohe Gehälter für Spieler zu berappen, die dann womöglich nicht die erhoffte Leistung bringen. „Freilich ist da ein bisschen ein Risiko dabei, aber da vertrauen wir auf unseren Coach, der sein Netzwerk bemüht hat.“

Keine echte Katze im Sack: Trainer-Netzwerk spuckt nur Positives aus

Eine echte Katze im Sack ist Roach daher nicht. Pat Cortina hat die Drähte in Richtung Nordamerika glühen lassen. Und seine Kontakte spuckten unter anderem den Namen Curtis Roach aus. Ein Rechtsschütze, der aus taktischen Gründen gebraucht wird. Und ein robuster Kerl mit Gardemaßen von 1,85 Metern und 91 Kilogramm. Das Gesamtpaket findet Wieland durchaus ansprechend: „Er ist mit 25 nicht mehr blutjung, hat schon reichlich Erfahrung, so einen Mann haben wir als sechste Kraft in der Defensive gesucht.“

Cortina hat viele Videos studiert, Gespräche geführt, natürlich auch mit dem Kandidaten selbst. Und der Trainerroutinier kam zu dem Schluss: „Er passt absolut zu unserer Philosophie, er will sich verbessern, in Deutschland durchstarten.“

Ein bisschen Wundertüte bleibt Roach selbstverständlich. Aber das gilt auch andersherum. Wobei sich der junge Mann aus der Provinz Saskatchewan im Zentrum Kanadas über seine neue sportliche Heimat Garmisch-Partenkirchen bereits informiert hat. „Ich habe nur Gutes gehört, über die Menschen, über die schöne Landschaft und über den Verein. Hört sich nach einem wunderbaren Ort zum Leben und Eishockeyspielen an.“ Ein Kuriosum: Roach kennt Alec Zawatsky, der ebenfalls als Neuzugang zum SCR kommt. „Wir haben in den letzten beiden Saisons in der USports-Liga gegeneinander gespielt.“ Auf das Wiedersehen freut sich Roach bereits: „Es ist aufregend, dass ich auf einen Landsmann aus Saskatchewan treffe, wir werden uns sicher auf Anhieb sehr gut verstehen.“

Treffen mit Bruder Josh möglich - der spielt in der britischen Eliteliga in Belfast

Ein Treffen wird es womöglich auch mit seinem Bruder Josh geben. Der ist fünf Jahre älter und spielt für Belfast in der britischen Eliteliga. „Es war ein Lebenstraum von uns beiden, dass wir eines Tages Profieishockey in Europa spielen können.“ Nun geht er in Erfüllung.

Sich selbst beschreibt Roach als klassischen Zwei-Wege-Spieler. Will heißen, dass er als Verteidiger beide Richtungen kennt. „Es macht mir Spaß, auf dem Eis kreativ zu sein, und ich liebe es, Tore zu schießen und sie für meine Teamkollegen vorzubereiten.“ Auf der anderen Seite „hasse ich es, Gegentore zu bekommen“. Solide Defensivarbeit steht für ihn definitiv im Fokus.

Das spiegelt auch wider, was sein bisheriger Trainer Zack Dailey über den Verteidiger sagt, der bei den „Griffins“ aus Edmonton zum Assistenz-Captain avancierte. „Außergewöhnlich ist seine Arbeitseinstellung. Egal ob im Gym, bei Ausdauer- oder Technikübungen auf dem Eis, er war immer ein Leader, ein absolutes Vorbild.“ Der Ex-Coach attestiert ihm sehr gute Hände, Roach sei der zentrale Mann im Powerplay gewesen. „Er kann aus nichts etwas gestalten.“ Gleichzeitig sei er sich nicht zu schade für harte Abwehrarbeit. „Er war auch der Mann im Team, der die meisten Schüsse geblockt hat.“ Dinge, die Cortina zweifelsohne imponieren. „Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm.“