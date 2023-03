Frühes Tor und Allavena reichen nicht aus

Von: Sven Sartison

Im Mittelpunkt des Geschehens: Lange Zeit hält Goalie Daniel Allavena den SC Riessersee gegen die Hannover Scorpions mit starken Paraden im Sieg. Am Ende gehen die Weiß-Blauen dennoch als Verlierer vom Eis. © Stefan Zwing

Der SC Riessersee verliert Spiel eins der Viertelfinal-Serie gegen die Hannover Scorpions. Dabei liegen die Weiß-Blauen auswärts lange Zeit in Führung. Auch, weil Goalie Daniel Allavena eine überragende Leistung zeigt.

Hannover – Einen unermüdlichen Kampf hatte Pana Christakakis von den Spielern des SC Riessersee vor dem ersten Viertelfinal-Duell mit den Hannover Scorpions gefordert. „Ich will sehen, wie sie reagieren, wenn sie richtig gefordert werden.“ Die Antwort darauf bekam der Geschäftsführer des SCR am Dienstag. Lange Zeit, um genau zu sein zwei Drittel, lagen die Weiß-Blauen auswärts in Führung. Am Ende gingen dennoch die Gastgeber, ihres Zeichens Hauptrundenmeister der Eishockey-Oberliga Nord, als Sieger vom Eis. Mit einem klaren 4:1-Erfolg.

Keine zwei Minuten waren in der kompakten, engen und etwas dunklen ARS-Arena in Mellendorf auf der Uhr, da zappelte die Scheibe erstmals an diesem Abend im Netz. Im Powerplay landete der Puck über Robin Soudek und Kevin Slezak auf der Kelle von Lubor Dibelka, der über die Fanghand von Goalie Brett Jaeger zur frühen Führung traf. Bis zur Mitte des ersten Drittels agierten beide Teams in der Folge auf Augenhöhe, kreierten zwar immer wieder Gelegenheiten, wirklich gefährlich wurde es aber kaum. Dann endete die Phase des gegenseitigen Beschnupperns.

„Wir hatten einen schlechten Start. Danach war es nicht einfach. Allavena hat hervorragend gespielt. Auch nach unseren beiden Toren hatte Riessersee sehr gute Chancen, war am Drücker.“

Die Scorpions erhöhten zusehends den Druck, die Abstände, in denen sich Daniel Allavana im Tor des Sportclubs auszeichnen musste, wurden kürzer. Allen voran Lukas Koziol, bis Ende November noch selbst in Garmisch-Partenkirchen unter Vertrag, lief nun heiß. Doch weder der 26-Jährige, noch die Paradereihe um Allan McPherson, Pascal Aquin und Brandon Anderson schafften es, Allavena zu überwinden. Die beste Gelegenheit verpasste Verteidiger Brock Maschmeyer, dessen strammer Schuss die Latte noch hauchzart streifte. Die Riesserseer beschränkten sich fast ausschließlich auf ihr schnelles Umschaltspiel. Jedoch ebenso erfolglos.

Scorpions mit vier Toren im Schlussdrittel

Der zweite Abschnitt glich zunächst einer Kopie von Durchgang eins. Hannover lief an, machte Druck, schoss aus allen Lagen – und fand immer wieder in Allavena seinen Meister. Gleich zweimal packte der 23-Jährige einen Big Save aus, rettete nach Querpass gegen seine Laufrichtung zunächst gegen McPherson (26.) und wenig später auch Maschmeyer (31.). Insbesondere die zweite Glanztat des Schlussmanns wirkte auf seine Vorderleute offenbar wie ein Wachrüttler.

Wie aus dem Nichts hatte Slezak in Minute 32 das 2:0 auf dem Schläger. Doch der 22-Jährige setzte etwas zu hoch an. Kurz darauf warf sich Alexander Heinrich im letzten Moment in den Schuss des Bad Aiblingers. Verwirrung in der ARS-Arena gab es nach 35 Minuten: Dibelkas Abschluss wurde vom Schiedsrichtergespann per Videobeweis überprüft, war aber ebenso wenig hinter der Linie, wie der von Veit Oswald unmittelbar darauf. Der Förderlizenzspieler des EHC Red Bull München scheiterte am Pfosten. Die letzte Großchance der ereignisreichen zweiten zwanzig Minuten gehörte aber wieder den Hausherren. Doch Patrick Klöppers Versuch sprang vom Gestänge vor die Linie.

„Wir haben wie erwartet gegen ein gut vorbereitetes Team mit viel Qualität gespielt. Ich glaube, es war enger, als es das Ergebnis aussagt. Die zwei Tore zu Beginn des Schlussdrittels waren entscheidend.“

Nach 35 Sekunden im Schlussdrittel war dann das Glück des SCR aufgebraucht und auch Allavena machtlos. James Bettauers Schuss wurde unhaltbar zum Ausgleich abgefälscht (41.). Geschockt zeigten sich die Garmisch-Partenkirchner davon nicht. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte erneut Bettauer. Der DEL-erfahrene Verteidiger (351 Einsätze) spielte an der Bande Simon Mayr aus und vollendete zum 2:1 aus Sicht der Niedersachsen (44.).

Angetrieben vom Rückstand und der immer weniger werdenden Zeit, erhöhte das Team von Pat Cortina den Druck in der Schlussphase auf das Maximum. Als letztes Mittel zog der Trainer 1:48 Minuten vor dem Ende seinen Goalie. Doch es brachte nichts mehr. Stattdessen machten McPherson und ausgerechnet der Ex-Riesserseer Koziol mit zwei Empty-Net-Goals alles klar.