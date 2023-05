Ganz besonderes Treuebekenntnis

Von: Sven Sartison

Teilen

Wird auch weiterhin vollen Einsatz für den SC Riessersee zeigen: Tobias Kircher (v.) geht in seine fünfte Saison im Trikot der Weiß-Blauen. Und hat sich für diese so einiges vorgenommen. © Andreas Mayr

Tobias Kircher verlängert seinen Vertrag beim SC Riessersee. Damit geht der Stürmer bereits in sein fünftes Jahr bei den Weiß-Blauen. Wenn möglich, sollen noch viele weitere folgen.

Garmisch-Partenkirchen – Ob er der Fitteste im Team des SC Riessersee ist, vermag Tobias Kircher nicht so recht zu sagen. „Aber ich bin auf jeden Fall im vorderen Feld dabei“, erklärt er. Alles andere wäre aber auch verwunderlich, schließlich arbeitet der 27-Jährige bereits seit mehr als zwei Jahren als Trainer in einem Fitnessstudio in Garmisch-Partenkirchen – mindestens ein weiteres wird hinzukommen. Denn der Stürmer bleibt auch weiterhin im Markt, am Mittwoch gab der SCR die Verlängerung mit Kircher bekannt.

Dass die Weiß-Blauen das Arbeitspapier mit dem technisch versierten Stürmer verlängern wollten, dürfte wenig überraschend sein. Schließlich spielte der in der abgelaufenen Saison in der Eishockey-Oberliga sein bestes Jahr überhaupt im Herrenbereich. Auf insgesamt 43 Punkte in 52 Spielen brachte es Kircher, 16 Tore erzielte er selbst, weitere 27 legte er auf. „Tobias hat in der vergangenen Spielzeit ein sehr gutes Jahr gehabt“, lobt SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis. „Nach einer schweren Verletzung in der Saison 2020/21, aufgrund derer seine Karriere auf dem Spiel stand, hat er sich zurückgekämpft und unser Offensivspiel bereichert.“

Doch während viele Spieler nach einem guten Jahr oftmals etwas den Kopf verlieren, sich schon eine Stufe weiter oben sehen, bleibt Kircher auf dem Boden. Natürlich, das gibt auch er zu, gab es den einen oder anderen Verein, der Interesse bekundet und angefragt habe. „Aber das war relativ uninteressant für mich.“ Und dann haut er einen Spruch hinterher, der wahrscheinlich jedem Anhänger des Sportclubs das Herz mindestens eine Oktave höher schlagen lassen dürfte: „Ich bin hier zu Hause und habe auch in Zukunft nicht mehr vor, wegzugehen.“ Die Verlängerung um ein weiteres Jahr, sein fünftes im Trikot der Riesserseer, war daher im Prinzip nur Formsache. Bereits während der Saison habe der Verein angefragt, ob er sich einen Verbleib vorstellen könne. Nach dem Aus in den Playoffs gegen die Hannover Scorpions machten beide Seiten schließlich Nägel mit Köpfen.

Entscheidung aus privaten und sportlichen Gründen

Seine Entscheidung, sein Treuebekenntnis zum SC Riessersee fußt dabei auf zwei Säulen. Da wäre zum einen das Private. Mit Garmisch-Partenkirchen ist der gebürtige Starnberger tief verwurzelt. Als Kind zog er gemeinsam mit seinem Vater, der noch heute im Markt lebt, unter die Alpspitze. Zwei Jahre lang spielte er beim SCR in der Jugend, ehe er durch Deutschland und die USA tingelte. Mannheim, Heilbronn, Bremerhaven, Crimmitschau sowie die Aston Rebels und die Corpus Christi Ice Rays in der North American Hockey League (NAHL) stehen in seiner Vita. Inzwischen ist er seit 2019 wieder zu Hause, hat sich hier etwas aufgebaut. Neben dem Erwerb der Fitnesstrainer-Lizenzen für die Zeit nach der Karriere hat Kircher seine eigene kleine Familie gegründet, Sohn Ben kam vergangenen August auf die Welt.

„Ich will mit dem SCR hoch in die Zweite Liga.“

Und dieser hat auch großen Einfluss auf der zweiten Komponente seiner Entscheidung: das Sportliche. „Er ist mein neuer Glücksbringer und hat mir viel Kraft gegeben“, nennt der stolze Vater einen der Gründe, warum es bei ihm zuletzt auf dem Eis so gut lief. Hinzu kommen die Mitspieler, allen voran Alexander Höller und Uli Maurer, mit denen er den Angriff in der zweiten Reihe bildete. „Mit den beiden habe ich mich sehr wohlgefühlt.“ Da kommt er gerade recht, dass zumindest Höller in der neuen Saison weiter für die Weiß-Blauen aufs Eis gehen wird. „Schauen wir mal, ob der Uli noch eine Saison dranhängt. Das wäre natürlich cool.“

Und wichtig, hat Kircher doch noch so einiges mit seinem Herzensclub vor. „Ich will mit dem SCR hoch in die Zweite Liga“, betont er: „Wenn der Kern der Mannschaft zusammenbleibt und die richtigen Puzzleteile hinzugefügt werden, bin ich sicher, dass wir weiter kommen, als in dieser Saison.“ Dafür wird er schuften, jeden Tag. Und vielleicht kann er dann in einem Jahr nicht nur den Aufstieg bejubeln, sondern auch den Titel als „fittester Spieler des Teams“.