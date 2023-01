Gegner muss egal werden

Von: Patrick Hilmes

Kaum ein Rankommen: Der Weidener Zwei-Meter-Hühne Elia Ostwald verteidigt am Montagabend gegen Riessersees Lubor Dibelka die Scheibe. © Andreas Mayr

Zwar geht es gegen das Schlusslicht der Eishockey-Oberliga Süd, doch Pat Cortina will von seinem SC Riessersee ein Spiel beim EHC Klostersee sehen, als würde es gegen ein Top-Team gehen.

Garmisch-Partenkirchen – Peiting, Höchstadt, Memmingen, Deggendorf, Rosenheim, Bad Tölz, Weiden. Das ist das Programm des SC Riessersee der vergangenen Wochen gewesen. Ein Top-Spiel jagte das nächste, keiner dieser Gegner wird wohl etwas mit dem Abstieg in dieser Oberliga-Saison zu tun haben, der Großteil wird es in die Playoffs schaffen. Nun folgt für die Weiß-Blauen das Kontrastprogramm mit dem Gastspiel beim EHC Klostersee, seines Zeichens abgeschlagenes Schlusslicht. Doch davon will Pat Cortina nichts wissen. Er will heute Abend in Grafing seinen SCR so auftreten sehen, als würde es erneut gegen ein Spitzenteam gehen.

Das war am Montagabend der Fall. Die Blue Devils Weiden gaben im Olympia-Eissportzentrum ihre Visitenkarte ab. Darauf zu lesen unter anderem: Tabellenplatz eins mit 15 Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger, auswärts ohne Punktverlust, beste Offensive der Liga. Mehr Spitzenteam geht kaum. Spiegelte sich am Ende auch auf der Anzeigetafel wider: Mit einem 4:2-Auswärtssieg entführten die Weidener die Punkte.

Warum Weiden am Montagabend siegte

Doch wie eigentlich? Wer sich das Duell live angeschaut hat, dem dürfte aufgefallen sein: Wunderdinge vollbringen die Blue Devils keineswegs. Spektakuläre Passstafetten? Fehlanzeige. Traumhafte Sololäufe? Fehlanzeige. Unhaltbare Schlagschüsse? Fehlanzeige. Keine Spur von Zauber-Eishockey. Sah Cortina ähnlich: „Weiden macht nichts sonderlich Spezielles.“ Zugleich weiß der Coach aber, warum die Oberpfälzer da ganz oben im Klassement stehen. „Weil sie den Puck stark verteidigen.“

Leistungsabfall des SC Riessersee im zweiten Drittel

Gelang den Weiß-Blauen insbesondere im zweiten Drittel zu selten. Weiden drehte die Partie, verwandelte einen 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung. Besonders bitter: das dritte Tor der Gäste 1,9 Sekunden vor der Pause. Wie es zu dem Leistungsabfall zwischen Minute 20 und 40 kommen konnte, kann sich auch Cortina nicht erklären. „Vielleicht haben wir daran gedacht, dass wir gewinnen können, wie wir das nächste Tor schießen.“ Hingegen verlagerte sich das Spielgeschehen ins Drittel des SCR. Ging es im Fünf-gegen-fünf zur Sache, dominierte Weiden. Sieben Minuten des zweiten Drittels spielten sich im weiß-blauen Drittel ab, lediglich 45 Sekunden in dem der Blue Devils. Zugleich aber war der Coach begeistert von der Moral seiner Mannschaft. „Wir sind sehr stark zurückgekommen.“

SCR-Coach hofft erneut auf den Lerneffekt

Der SCR bestimmte den Schlussabschnitt, war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Bis zu einer unnötigen Strafe, weil ein Mann zu viel auf dem Eis war. „In der Situation waren wir nicht auf den nächsten Schritt fokussiert, sondern auf den danach.“ Und so beraubte sich der SCR selbst der Chance, Weiden doch noch ein Bein zu stellen. Ist Cortina aber gar nicht so wichtig. Er hofft erneut auf den Lerneffekt. „Ein großer Teil des Spiels ist es, den Puck zu verteidigen, wie es Weiden getan hat. Nur so, kann man solche Teams bezwingen. Verstehen wir das, ist das wichtiger als die drei Punkte.“ Der Italo-Kanadier hat wieder das Fernglas ausgepackt, will eine stetige Weiterentwicklung des Teams sehen.

Und das gleich heute gegen Klostersee. Die Tabellenposition des EHC ist Cortina egal. „Wir müssen spielen, als würden wir Weiden bezwingen wollen.“ Der Gegner muss für den Traditionsklub egal werden.