Führungswechsel beim SC Riessersee

Von: Patrick Hilmes

Verabschiedet sich nach vier Jahren als Geschäftsführer des SCR: Pana Christakakis. © ANDREAS MAYR

Nach vier Jahren ist Schluss: Zu Ende Juni verlässt Pana Christakakis den SC Riessersee. Der Geschäftsführer wird einen Posten beim DEB besetzen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Garmisch-Partenkirchen - Die Entscheidung ist Pana Christakakis nicht leicht gefallen: „Der SC Riessersee ist mein Herzensverein, mit dem ich aufgewachsen bin und der mir unglaublich viel bedeutet.“ Dennoch verabschiedet er sich nun vom Eishockey-Oberligisten, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Die eröffnete ihm der Deutsche Eishockey-Bund mit dem Posten als kaufmännischer Ligenleiter.

Nach schwierigen vier Jahren mitsamt der Planinsolvenz, der Corona-Pandemie und Energiekrise will Christakakis den Verein „ordentlich übergeben“. Gerüchte machten zuletzt die Runde, der Geschäftsführer müsste seinen Posten räumen, da in der vergangenen Saison der Traditionsclub in finanzielle Schieflage geraten sei. Das sei nicht der Fall. Christakakis geht davon aus, dass er in der Spielzeit 2023/24 beim Süd-Oberligisten verantwortlich gewesen wäre. Das bestätigt auch Christian Schwinghammer vom Vorstand des Fördervereins für Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen: „Ja, er wäre Geschäftsführer geblieben.“

Die Suche nach einem Ersatz läuft bereits. „In den vergangenen Tagen und Wochen wurden viele Gespräche geführt, um eine zukunftsfähige Nachfolgelösung zu finden. Dabei stehen diese Gespräche so gut wie vor dem Abschluss“, sagt Schwinghammer. Dabei wird es sich wohl erstmal um einen kommissarischen Nachfolger handeln.

Weitere Informationen folgen...