Gesucht und gefunden

Von: Sven Sartison

Top-Duo der Oberliga Süd: Robin Soudek (l.) war in der Hauptrunde bester Torschütze des SCR, Lubor Dibelka (r.) sammelte die meisten Punkte der gesamten Liga. © Rabuser

Robin Soudek und Lubor Dibelka harmonieren beim SC Riessersee perfekt miteinander. Einzig an ihrer gemeinsamen Herkunft liegt das allerdings nicht. In den Playoffs soll der Lauf nun weitergehen.

Garmisch-Partenkirchen – Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Pommes und Ketchup zum Beispiel. Oder Crepes und Nuss-Nougat-Creme. Natürlich schmecken diese Sachen auch getrennt voneinander, doch erst kombiniert entfalten sie ihren vollen Geschmack, ihr ganzes Potenzial. Auch beim SC Riessersee gibt es so etwas. Zwei Eishockeyspieler, die jeder für sich glänzen, den Unterschied machen können. Doch lässt man sie gemeinsam aufs Eis, können sie noch ein paar Prozente mehr aus sich herauskitzeln, sind noch besser. Die Rede ist von Lubor Dibelka und Robin Soudek.

Vor allem Letzterer scheint von der Rückkehr seines Sturmpartners zum SCR enorm zu profitieren. In seinen ersten beiden Jahren bei den Weiß-Blauen, während derer Dibelka die Schlittschuhe noch für die Tölzer Löwen in der DEL2 schnürte, sammelte Soudek in 73 Hauptrunden-Partien insgesamt 89 Punkte (44 Tore, 45 Vorlagen). Seitdem er gemeinsam mit dem 40-Jährigen aufläuft, kommt er auf 41 Treffer und 42 Assists – in 48 Spielen. Top-Werte, die dennoch nicht für den Titel des Top-Scorers in der Oberliga Süd reichten. Den holte sich sein kongenialer Nebenmann: 28 Mal netzte Dibelka selbst, 59 Mal – ebenfalls Bestwert – legte er auf. Oftmals war Soudek der Nutznießer. Der schnappte sich als Trost die Auszeichnung als Akteur mit der besten Plus/Minus-Statistik (58).

„Wir sind zwar Profis, doch ohne Spaß würde auch nichts gehen. Dabei ist es aber nicht entscheidend, ob man Tscheche, Finne, Schwede oder Kanadier ist.“

„Es kommt nicht so oft vor, dass sich zwei Spieler so gut verstehen, dass man quasi blind spielen kann“, erklärt Soudek, „unsere Spielweisen passen einfach zusammen“, pflichtet ihm Dibelka bei. Doch woran liegt das? Einzig an der gemeinsamen tschechischen Herkunft wohl kaum. „Das hat nichts mit der Nationalität zu tun“, sagen beide unisono. Und doch macht es manche Dinge leichter, angenehmer. Kleine Details in der Muttersprache besprechen, sich über die Heimat austauschen. Soudek ist dabei so etwas wie der Informant seines Teamkollegen. „Er liest viel auf tschechischen Internetseiten“, erzählt Dibelka. Entscheidend – das weiß der Routinier aus seiner langen Karriere nur zu gut – sei aber insbesondere, dass sie sich auch privat gut verstehen, zusammen lachen können. Auch wenn sie noch kein tschechisches Bier gemeinsam getrunken haben. „Wir sind zwar Profis, doch ohne Spaß würde auch nichts gehen. Dabei ist es aber nicht entscheidend, ob man Tscheche, Finne, Schwede oder Kanadier ist.“

Kein Wettstreit um Titel als Top-Scorer

Könnte er sich eine Fähigkeit seines Mitspielers „klauen“, würde er wohl dessen „Zug zum Tor“ nehmen. „Robin kann sich im Eins-gegen-Eins sehr stark durchsetzen. Dazu findet er immer den freien Raum und hat einen guten Abschluss.“ Soudek hingegen bewundert an Dibelka dessen Übersicht, die Geistesblitze. „Oft denken alle, dass er schießen wird. Doch dann findet er mit einem Pass den besser postierten Mitspieler.“ Gepaart werden diese Eigenschaften zur gefährlichen Waffe. Mussten die Gegner in der Oberliga reihenweise erfahren.

Was es zwischen den beiden auf keinen Fall geben wird, ist ein Wettstreit, wer am Ende der Spielzeit der erfolgreichere Scorer ist. Auch wenn sie derzeit lediglich vier Punkte trennen. „Wir wollten von Beginn an immer möglichst zusammenbleiben. Es ist schön, dass das in der Hauptrunde so gut geklappt hat. Natürlich wollen wir mit unseren Toren helfen, zu gewinnen. Aber es ist egal, wer trifft“, sagt Soudek. Gilt auch für die am Freitagabend (20 Uhr) gegen die Crocodiles Hamburg beginnenden Playoffs, für welche sich die zwei einiges vorgenommen haben.

„Das wichtigste ist, dass wir uns auf Hamburg konzentrieren. Danach können wir weiterschauen.“

„Ich will immer so weit wie möglich kommen. Natürlich wäre die Meisterschaft das Größte“, betont Dibelka. Fünfmal stand er während seiner Karriere in Deutschland bereits in einer Final-Serie. Gewonnen hat seine Mannschaft nie. „Eine Eishockey-Zeitschrift hat daher vor ein paar Jahren einmal geschrieben: ,Wollt ihr ins Finale – dann holt Lubor Dibelka. Wollt ihr den Titel – dann besser nicht.’“ Von Spiel zu Spiel blicken will Soudek: „Das wichtigste ist, dass wir uns auf Hamburg konzentrieren. Danach können wir weiterschauen.“ Klingt nach einem guten Plan. Und wer weiß: Vielleicht heißt es nach der Serie dann an der Elbe: „Dibelka und Soudek – die passen zusammen wie Fisch auf Brötchen.“