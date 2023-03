Glanzlos in Richtung Playoffs

Von: Sven Sartison

Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0: Uli Maurer jubelt über seinen Treffer gegen den EHC Klostersee. © Rabuser

Der SC Riessersee beendet die Hauptrunde in der Oberliga Süd mit einem Sieg. Gegen Schlusslicht EHC Klostersee steht am Ende ein ungefährdeter 5:0-Erfolg zu Buche.

Garmisch-Partenkirchen – Zünftig ist es am Freitagabend beim SC Riessersee zugegangen. Blasmusik inklusive Bayernhymne, ein Dreikampf in den Disziplinen „Fingerhakeln“, „Maßkrugstemmen“ sowie „Weißbier einschenken und austrinken“ bekamen die Zuschauer im Olympia-Eissportzentrum beim bayerischen Heimatabend geboten. Dazu unter tosendem Applaus die Ehrung der U17 für den Titel in der Bayernliga. Und Eishockey wurde natürlich auch gespielt. Mit 5:0 schlugen die Weiß-Blauen den EHC Klostersee zum Abschluss der Hauptrunde in der Oberliga Süd. Ein relativ glanzloser, aber nie gefährdeter Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht, notwendiges Pflichtprogramm vor den anstehenden Playoff-Duellen (ab Freitag, 17. März) gegen die Hamburg Crocodiles.

Mit fast 25 Minuten Verspätung betraten beide Mannschaften das Eis. Der Grund: ein Feueralarm. Den gewohnten Rhythmus der Gastgeber brachte dies jedoch nicht durcheinander. Von der ersten Sekunde an präsentierte sich der SCR hellwach und als – wie nicht anders zu erwarten gewesen war – spielbestimmendes Team. Im Aufgebot stand neben Felix Linden, der rund zweieinhalb Monate nach einem im Derby gegen den EC Peiting erlittenen Wadenbeinbruch seine Rückkehr feierte, auch Jakub Hofmann. Der 19-jährige Tscheche hatte sich mit der Ausbeute von 23 Toren und 44 Vorlagen in 33 Begegnungen in der DNL Division II für die durch den Ausfall von Ryker Killins freigewordene dritte Kontingentstelle empfohlen.

„Für mein Team war es heute nicht so einfach. Es war die letzte Partie der Hauptrunde und wir waren mit dem Kopf vielleicht schon ein wenig in der Playoff-Phase. Schön, dass Felix Linden zurück im Kader ist und wir Jakub Hofmann sein erstes Profi-Spiel ermöglichen konnten.“

Dass es nach dem ersten Drittel nicht schon deutlich höher als 2:0 stand, lag in erster Linie am Chancenwucher, den die Garmisch-Partenkirchner betrieben. Einzig Kevin Slezak und Uli Maurer gelang es, Philipp Hähl im Tor des EHC zu überwinden. Ersterer fälschte einen Schuss von Thomas Schmid zur Führung (7.) ab, Zweiterer verwertete vier Minuten später einen Abpraller nach dem Versuch von Tobias Kircher. Kurz vor dem Gang in die Kabinen scheiterte erst Sebastian Cimmerman am Pfosten, dann traf Simon Mayr nur die Latte. Daniel Allavena erlebte auf der Gegenseite hingegen einen ruhigen Arbeitstag, feierte am Ende einen Shutout. Klostersee beschränkte sich hauptsächlich auf Konter sowie Abschlüsse aus der Distanz, wirklich herausgespielte Möglichkeiten waren dagegen Mangelware.

Höller, Slezak und Soudek schrauben Ergebnis nach oben

Etwas verhalten begann Abschnitt Nummer zwei. Riessersee gab zwar weiterhin den Ton an, war zunächst aber wenig zwingend. Die lange Zeit beste Chance ließ Jan Niklas Pietsch liegen, der in Minute 27 am Gestänge scheiterte – der dritte Pfosten- oder Lattentreffer an diesem Abend. Der guten Stimmung in der Ostkurve, in welcher sich etliche Fans in Tracht geschmissen hatten, tat dies allerdings keinen Abbruch. Und jubeln durften die 1279 Anhänger – mit Ausnahme der handgezählten zwölf Schlachtenbummler aus Grafing – auf der Tribüne dann doch noch. Uli Maurer bediente Alexander Höller im Slot, der mühelos einnetzte (33). Brenzlig wurde es kurz darauf (35.), als Vili Vesalainen nach einem Fehler des SCR im Spielaufbau frei vor Allavena auftauchte, die Einladung aber nicht annehmen konnte.

„Wir sind nicht schlecht ins Spiel gestartet, hatten auch ein paar Schüsse aufs Tor. Leider hat das nötige Glück gefehlt. Im zweiten Drittel hat uns Riessersee phasenweise schwindlig gespielt. Am Ende haben wir alles reingeworfen, aber leider noch zwei Tore kassiert.“

Im abschließenden Durchgang schraubten die Werdenfelser das Ergebnis schließlich noch standesgemäß in die Höhe. Zunächst schnürte Slezak auf Zuspiel von Maurer den Doppelpack (51.). Top-Torjäger Robin Soudek sorgte schließlich fünf Minuten vor dem Ende nach feinem Pass seines kongenialen Partners Lubor Dibelka mit seinem 41. Saison-Treffer für den Endstand.