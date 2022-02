Gut, aber nicht gut genug

Schöne Co-Produktion: Nach Vorarbeit von Robin Soudek (r.) erzielt Felix Linden das 1:1. Doch am Ende jubeln die die Gäste aus Rosenheim. © ANDREAS MAYR

Manchmal reicht es einfach nicht, gut zu spielen. Das hat der SC Riessersee am Sonntagabend in der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Starbulls Rosenheim einsehen müssen.

Garmisch-Partenkirchen – Niederlagen sind nie einfach zu verdauen. Aber Derby-Niederlagen bringen noch ein paar Kilogramm mehr Gewicht mit sich, liegen deutlich schwerer im Magen. Der Verdauungstrakt des SC Riessersee ist seit dem gestrigen Sonntagabend reichlich beschäftigt, denn die 1:5-Pleite daheim gegen die Starbulls Rosenheim schmeckte ganz und gar nicht.

Niklas Hede sowie Christian Winkler vertreten Pat Cortina und Anton Raubal

Nicht, weil der SCR schichtweg chancenlos war, was man angesichts des Endstands vermuten könnte. Sondern, weil die Weiß-Blauen mit dem Dauerrivalen lange Zeit mithalten konnten, bis spät im Schlussdrittel. Es war ein ansehnliches Eishockeyspiel der Oberliga Süd, auch von den Gastgebern. Viel zu meckern gab es nicht. Es war eine solide Leistung, die das Team von Niklas Hede und Christian Winkler da präsentierte. Ja, richtig gehört. Der Nachwuchskoordinator des EHC Red Bull München Hede und der ehemalige SCR-Goalie sowie heutige Teammanager des EHC vertraten den mit Corona infizierten Pat Cortina sowie Co-Trainer Anton Raubal, der mit der U20 des SCR in Iserlohn weilte.

Letztendlich fehlt dem SCR die Qualität

Hede und Winkler gelang es, den Weiß-Blauen einen ordentlichen Matchplan mit auf den Weg zu geben. Der war vor allem von Variabilität geprägt. Mal ließen sie die Gäste kommen, packten erst im eigenen Drittel zu, mal nervte der SCR die Starbulls mit gezieltem Forechecking. Mal probierten es die Riesserseer mit schnellen Schüssen aus allen Lagen und Winkeln auf das Rosenheimer Gehäuse, mal kombinierten sie sich gefällig bis in die gefährliche Zone. Zudem fuhren sie die Checks konsequent zu Ende, ebenso stimmte die Laufleistung und der Kampfeswille. Zusammengefasst: Der SCR machte über weite Strecken eine gute Figur. Nur das Essenzielle fehlte: die Tore. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss: Den Gastgebern mangelte es an Präzision im Abschluss, an der unabdingbaren Effizienz gegen einen Top-Gegner, dem nötigen Quäntchen Glück, an funktionierenden Special-Teams und letztendlich auch an Qualität.

SCR scheitert doppelt am Aluminium

So war Starbulls Coach John Sicinski am Ende von Drittel eins froh, dass seine Mannen nicht in Rückstand lagen. Gleich zu Beginn ertönte zweimal das Geräusch, wenn ein Puck gegen Aluminium schlägt – Pfostentreffer SCR. Zudem hatte Moritz Israel die Chance, die 988 Zuschauer im Olympia-Eissportzentrum jubeln zu lassen. Doch damit mussten die Fans bis zur 26. Minute warten. Felix Linden schnappte sich die Scheibe, zog das Tempo an, fand auf außen Soudek, der wiederum Sekunden später Linden vor dem Tor fand. Das war das 1:1, weil die Weiß-Blauen es zu dritt nicht geschafft hatten, Rosenheims Kevin Slezak am Schuss zu hindern.

Special-Teams funktionieren nicht

Bereits zuvor wurde einmal mehr die eklatante Schwäche der Gastgeber in Überzahl sichtbar, wenig später dasselbe in Unterzahl. Brock Trotter bekommt zu viel Platz und darf sich die Ecke für das 1:2 aussuchen. Beim 1:3 verlor Justin Schütz die Scheibe aus den Augen. Beim 1:4 in Unterzahl geht alles zu einfach für die Gäste. „Unsere Special-Teams haben nicht funktioniert,“ resümierte Hede. Die Luft war raus, der Frust saß tief. Israel räumte auf der Strafbank per Schläger die Getränke ab, Rosenheim bugsierte die Scheibe ins leere Tor. Was bleibt: Der SCR hat sich im dritten Top-Spiel binnen sechs Tagen besser als zuvor geschlagen. Zeigte wirklich eine gute Partie. Doch manchmal ist gut einfach nicht gut genug.