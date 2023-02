Happy End nach Herzschlagfinale

Von: Patrick Hilmes

Slapstickszene: Im ersten Drittel begrub das Tor SCR-Goalie Michael Boehm unter sich. Ehe der Deckel auf der Partie war, dauerte es aber bis zur Schlusssekunde. © Peter Volk

Das war knapp: Nach 3:0-Führung muss der SC Riessersee in der Eishockey-Oberliga Süd gegen den ECDC Memmingen noch mächtig zittern.

Garmisch-Partenkirchen – Normalerweise sieht das ja sehr gekonnt aus, was die Cheerleader des SC Riessersee jedes Mal vor den Heimspielen im Olympia-Eissportzentrum zeigen. Doch bei der Partie gegen den ECDC Memmingen am Freitagabend sah das bei einigen dann doch etwas ungelenk, weniger anmutig aus. Dürfte am Zuwachs der Gruppe gelegen haben, den Blue Bavarians Murnau. Sechs Mann hatten sich zu den jungen Damen gesellt. In Faschingszeiten natürlich entsprechend mit Perücke, kurzem blauen Röckchen und zwei Luftballons an den entsprechenden Stellen ausgestattet. War weniger grazil, dafür aber umso unterhaltsamer. Galt auch für das Spiel, dass der SCR knapp mit 3:2 für sich entschied.

SCR-Goalie hält stark und wird dann von seinem Kasten begraben

Die ganz große Eishockey-Kunst boten beide Mannschaften zwar nicht, ansehnlich war die Partie dennoch. Auf beiden Seite fehlte in Drittel eins das Abschlussglück. Galt auch für Ville Hyvärinen. Der SCR-Verteidiger hatte zwar zuletzt betont, er wolle sich sein erstes Tor im weiß-blauen Dress für die Playoffs aufheben, ärgerte sich dennoch lautstark nach seinem One-Timer, den ECDC-Goalie Marco Eisenhut entschärfte. Für das Memminger Abschlusspech war vor allem Michael Boehm verantwortlich. Der SCR-Goalie zeichnete sich mehrfach mit starken Paraden aus. Zugleich war er ungewollter Hauptdarsteller einer Slapstickszene. Bei einem Zweikampf hinter seinem Tor kippte das Gehäuse plötzlich und begrub Boehm unter sich. Ganz nach dem Motto: Deckel drauf.

Jan-Niklas Pietsch lässt es krachen

Ehe das für die Partie galt, dauerte es bis zur Schlusssekunde. In Drittel zwar wurden zunächst die Sitzplätze auf den Strafbänken stetig gewärmt. Als die Memminger Seite gleich doppelt besetzt war, nutzte Jan-Niklas Pietsch die Gunst der Stunde. Bedient von Alexander Höller ließ es der Verteidiger mächtig krachen – per Schlagschuss zum 1:0. Das restliche Drittel war wieder geprägt von mangelder Präzision im Abschluss, und mangelndem Glück. Wie etwa bei Memmingen kurz vor der Pause, als Boehm die Scheibe an den Oberarm prallte und er anschließend nicht wusste, wo sie war. Mit etwas Dusel nicht im Tor.

Dibelka macht per Doppelschlag vermeintlich alles klar

Dafür landete die Scheibe direkt nach Wiederbeginn im Netz hinter Eisenhut. Nach starkem Pass von Robin Soudek bewies Lubor Dibelka, wie man sich mit Ruhe und Übersicht in eine Position manövriert, sodass man locker flockig einschieben kann – 2:0 in Überzahl. Nur dreieinhalb Minuten später drehte Dibelka direkt wieder jubelnd ab. Nach Vorarbeit von Kevin Slezak stellte er auf 3:0. Der vermeintliche Deckel auf die Partie.

Memmingen verkürzt und drückt auf den Ausgleich

Die Indians schienen geschlagen. Doch der Schein trügte. Per Gewaltschuss kamen sie zunächst auf 1:3 heran. Noch kein Problem für den SCR. Aber kurz vor Schluss fiel dann auch noch das 2:3. Nun hatten die Gäste endgültig Lunte gerochen, schnürten die Weiß-Blauen in deren Drittel ein. Und dann verabschiedete sich auch noch Hyvärinen auf die Strafbank. Auszeit Memmingen. Das Ergebnis dieser: Goalie Eisenhut wich, im Sechs-gegen-vier ging es weiter. Doch der SCR wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den Ausgleich und die Verlängerung. Am Ende erfolgreich, auch weil Höller zwar das 4:2 verpasste, mit seinem Vorstoß aber wichtige Sekunden von der Uhr nahm. So konnte der SCR am Ende wieder mit den Fans jubeln. Da durften die Grazien der Blue Bavarians Murnau natürlich nicht fehlen.