Im neuen Gewand zurück zur alten Stärke

Von: Sven Sartison

Tauschen ihr normales gegen das Weihnachtstrikot: Die Spieler des SC Riessersee um Moritz Israel (m). © Andreas Mayr

Nach zwei Niederlagen in Folge möchte der SC Riessersee mit einem Sieg gegen den ECDC Memmingen zurück in die Erfolgsspur – und das in neuen Trikots am 99. Geburtstag.

Garmisch-Partenkirchen – Manchmal reichen schon kleine Veränderungen aus, damit sich der gewünschte Erfolg wieder einstellt. Zwei Niederlagen hat der SC Riessersee zuletzt gegen den EC Peiting und am Dienstagabend in Höchstadt kassiert. Eine Dritte gegen den ECDC Memmingen am Freitagabend um 20 Uhr gilt es tunlichst zu vermeiden, ist das Heimspiel doch ein ganz besonderes. Seinen 99. Geburtstag feiert der SCR gegen die Allgäuer – und das in neuem Gewand.

Natürlich wird allein das Weihnachtstrikot, das bis zum 6. Januar in allen Heimspielen sowie auswärts beim Deggendorfer SC zum Einsatz kommt, nicht ausreichen, um die zuletzt strauchelnden Riesserseer wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Das weiß auch Trainer Pat Cortina, der zuletzt vor allem das fehlende „Scheibenglück“ seiner Mannschaft bemängelte.

Im Training am Donnerstag legte er den Fokus daher auf die Dinge auf dem Eis, welche er aktiv beeinflussen kann. Konkret: Das Spiel im eigenen Drittel, mit und ohne Puck. „Wir waren zuletzt nicht immer kompakt, haben dem Gegner zu viel Zeit und Platz gegeben“, moniert er. Besonders ärgert sich der 58-Jährige über den Start seiner Mannschaft beim Höchstadter EC. Gerade einmal 102 Sekunden waren am Dienstagabend gespielt, da lagen die Weiß-Blauen schon 0:2 zurück.

Dass es am Ende trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs nicht zu Punkten bei den Alligators reichte, lag auch am erwähnten Scheibenglück. Die Chancen waren zwar da, entweder HEC-Goalie Philipp Schnierstein oder aber Pfosten und Latte standen im Weg. „Wir waren nicht bereit. Und Scheibenglück hat man nur, wenn man bereit ist.“

SCR will sich Jubiläum nicht versauen lassen

Nicht als Ausrede gelten lassen will Cortina, dass er nach dem inzwischen operierten Wadenbeinbruch von Felix Linden nur auf fünf fitte Verteidiger zurückgreifen konnte. Das wird sich auch gegen die Indians nicht ändern, da Ryker Killins und Aziz Ehliz nach wie vor verletzt fehlen. Entsprechend gilt es, Strafen zu vermeiden. „Das spart Kräfte.“ Und diese brauchen die Garmisch-Partenkirchner gegen die vom Sieg unter der Woche gegen Spitzenreiter Weiden beflügelten und sicher mit entsprechend viel Selbstvertrauen ausgestatteten Gäste aus Memmingen.

Denn das Jubiläum versauen lassen will man sich beim SCR nicht. „Das Spiel wird besonders“, sagt Geschäftsführer Pana Christakakis: „Wir hoffen auf viele Zuschauer, damit wir den Geburtstag des Eishockeys in Garmisch-Partenkirchen gebührend feiern können.“

„Ein Sieg wäre nicht nur für uns, sondern vor allem für die Fans ein schönes Geschenk.“

Auch der Weihnachtsmann hat sich für die Begegnung am Tag vor Heiligabend im Olympia-Eissportzentrum angekündigt. Wer ein Foto mit ihm macht, auf Instagram hochlädt und den SCR verlinkt, hat die Chance auf einen von drei Preisen. Am meisten würden sich die Zuschauer aber mit Sicherheit über einen Erfolg ihres Vereins freuen.

„Ein Sieg wäre nicht nur für uns, sondern vor allem für die Fans ein schönes Geschenk“, ist sich Pat Cortina der Bedeutung der Partie schon bewusst. Nun liegt es an der Mannschaft und an ihm, die vielleicht entscheidenden Kleinigkeiten besser zu machen.