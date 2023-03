Im Schatten der Routiniers

Von: Patrick Hilmes

Seltenes Bild: Marlon Wolf und Sebastian Cimmerman (r.) feiern mit Aziz Ehliz einen Treffer. Die Youngster schaffen es derzeit aber kaum mal aufs Scoreboard.

Der SC Riessersee trifft heute im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie der Eishockey-Oberliga auf die Hannover Scorpions. Nicht mit dabei sein kann erneut Routinier Uli Maurer.

Garmisch-Partenkirchen – Der Tag vor dem ersten Viertelfinal-Heimspiel gegen die Hannover Scorpions: Das offizielle Training des SC Riessersee ist gerade beendet, Coach Pat Cortina hat sich in sein Büro zurückgezogen, der Großteil der Mannschaft steht unter der Dusche oder schuftet noch im Fitnessraum. Das Eis im Olympia-Eissportzentrum ist weitgehend verwaist. Auf der einen Seite daddelt Robin Soudek mit seiner Tochter, aber auf der anderen wird weiterhin intensiv gearbeitet. Co-Trainer Anton Raubal schiebt einen Puck nach dem anderen rüber auf Marlon Wolf, der in einer Extra-Schicht an seinem Torabschluss feilt. Das bedarf es auch, denn Wolf ist einer der jungen Spieler des SC Riessersee, die zuletzt ziemlich abgetaucht sind.

SCR-Youngster schaffen es kaum aufs Scoreboard

Am 28. Oktober 2022 hatte das Tagblatt noch getitelt: „Die junge SCR-Welle“. Zu diesem Zeitpunkt fiel insbesondere das Dreigespann Wolf, Sebastian Cimmerman und Luca Allavena auf. Das Trio strotze während dieser Saisonphase nur so vor Energie, wusste gemeinsam Fans wie den Coach zu begeistern. Doch schon ab Mitte der Saison wurde es ruhiger um die jungen Riesserseer Spieler. Allavena wurde zum Verteidiger umfunktioniert und die arrivierten Kräfte stahlen den anderen die Show in der Offensive. Im Grunde kein Wunder, kann man Beständigkeit in diesem Alter schlecht voraussetzen. Zudem hat man Lubor Dibelka und Co. schließlich nicht ohne Grund geholt. Doch die Youngster sind beinahe komplett vom Schatten der Routiniers verschluckt worden. Auf das Scorerboard schafften sie es im Jahr 2023 kaum einmal, in den Playoffs fast gar nicht. Einzig Cimmerman verbuchte einen Assist im ersten Achtelfinal-Spiel gegen Hamburg.

„In den Playoffs braucht es mehr Kontinuität. Die jungen Spieler können aber ihren Fokus nicht über 60 Minuten halten.“

Eine Erklärung im doppelten Sinn ist, dass die Youngster deutlich weniger Eiszeit in den Playoffs bekommen, somit naturgemäß weniger Gelegenheiten haben, um ein Tor zu schießen oder den entscheidenden Pass zu spielen. Zugleich ist die geringere Eiszeit auch ein Resultat der vorherigen Leistungen. Cortina würde sicher mehr auf Wolf und Co. setzen, wenn er sich sicher wäre, dass sie auch stetig liefern würden. „In den Playoffs braucht es mehr Kontinuität. Die jungen Spieler können aber ihren Fokus nicht über 60 Minuten halten. Wenn etwas nicht funktioniert, wie sie es wollen, fangen sie an, Schritte zu überspringen. Und dann geraten sie dadurch in Schwierigkeiten“, erklärt der Trainer. Zugleich weiß er, dass diese Punkte nicht ungewöhnlich sind, auch wenn er die etwas zu lockere Vorbereitung der Youngster moniert. Sie finden noch heraus, wer sie sind. Das sei Teil der Entwicklung – und mit der ist Cortina durchaus zufrieden. Denn er weiß: „Routiniers werden ja wegen ihrer Routine so genannt.“

Routiniers liefern, aber Maurer fehlt

Und insbesondere auf die kommt es halt in solch einer Phase wie den Playoffs an. Bisher ist auf die Erfahrenen auch Verlass. Robin Soudek sammelte bereits wieder zwölf Scorerpunkte, Dibelka elf. Auf deren Erfolgswelle schwimmt überdies Kevin Slezak weiterhin bestens mit – vier Tore, zwei Assists. An Position vier folgt einer, den man bereits im ersten Spiel in Hannover schmerzlich vermisst hatte und der heute in Partie Nummer zwei ebenso nicht mitwirken kann: Uli Maurer. Das Urgestein laboriert weiter an seiner Unterkörperverletzung, die er sich am Sonntag im Training zugezogen hatte.

SCR hofft auf viele Zuschauer gegen Hannover

Somit bittet derselbe SCR-Kader die Scorpions heute zum Tanz. Genau das ist diese Playoff-Serie für Cortina, ein Tanz, ein schöner dazu. „Wenn du gerne tanzt, dann möchtest du auch mit jemanden tanzen, der es ebenfalls kann.“ Und das können die Niedersachsen – zur Begeisterung des Trainers. „Sie zwingen uns dazu, unser Bestes zu zeigen.“ Und den bestmöglichen SCR bedarf es auch, um den Nordmeister zu bezwingen. Im ersten Duell fehlte dafür nicht viel. Laut Cortina bedarf es noch mehr an Zweikampfstärke vor den beiden Toren. Doch nicht nur das Team soll die fehlenden Prozentpunkte wettmachen, auch die Zuschauer – wie bereits in Spiel eins gegen Hamburg. „Da waren die Fans unglaublich. Ich hoffe, gegen Hannover kommen wieder viele.“ Das ist Pana Christakakis nicht genug, der Geschäftsführer wünscht sich, dass „jeder, dem der SCR etwas bedeutet, ins Stadion kommt“. Die Massen auf den Rängen können den Unterschied machen. „Wie jeder einzelne Wechsel“, betont Cortina und hat dabei auch die junge Garde im Kopf.