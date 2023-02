Kampfansagen zeigen Wirkung

Von: Sven Sartison

Nicht zu stoppen: Robin Soudek (r.) trifft nach schönem Solo zum zwischenzeitlichen 2:1 für den SC Riessersee. © Tamara Rabuser

Der SC Riessersee gewinnt das Oberliga-Derby gegen die Tölzer Löwen souverän mit 4:1. Die Zuschauerwette geht indes verloren. Freibier gibt es beim nächsten Heimspiel dennoch.

Garmisch-Partenkirchen – In Sachen Kampfansagen hat sich Pana Christakakis von dem Derby zwischen dem SC Riessersee und den Tölzer Löwen nicht zurückgehalten. „Für uns heißt es: ’Verlieren verboten’“ oder „Die Tölzer werden keine schöne Heimfahrt haben“, tönte er. Dass ihm diese Aussagen durchaus auch um die Ohren fliegen könnten, war dem SCR-Geschäftsführer bewusst. Umso erfreulicher also, dass die forschen Worte die gewünschte Wirkung zeigten. Mit 4:1 fegten die Weiß-Blauen den ungeliebten Rivalen am Sonntagabend vom Eis, feierten einen in allen Belangen absolut verdienten Derby-Sieg. „Es war ein gutes Spiel mit toller Stimmung“, sagte Trainer Pat Cortina im Anschluss sichtlich zufrieden.

Tolle Stimmung: Etwas mehr als 4000 Zuschauer wollen das Derby gegen die Tölzer Löwen sehen. © Tamara Rabuser

Einziger Wermutstropfen: Die ausgerufene Wette, dass mindestens 5000 Zuschauer das Duell auf den Rängen verfolgen, ging verloren. Doch auch die letztendlich 4111 Fans (Saisonrekord) im Olympia-Eissportzentrum sorgten für eine dem Derby angemessene Stimmung. Fand auch die Brauerei Kaltenberg und versprach fürs kommende Heimspiel gegen Memmingen kurzerhand 400 Liter Freibier.

Soudek sorgt mit Doppelpack für Pausenführung

Angetrieben von ohrenbetäubendem Lärm legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Nach zwei Minuten setzte Thomas Schmid mit seinem Schuss an den Pfosten ein erstes Ausrufezeichen und läutete damit den Riesserseer Sturmlauf auf das Gehäuse von Enrico Salvarani ein. Weil die Ostkurve wenig später ein „Steht auf, wenn ihr Blaue seid“ anstimmte, konnten sich die Anhänger auf den Sitzplätzen das Aufspringen beim Führungstor durch Robin Soudek direkt sparen. Der Tscheche vollendete einen schön vorgetragenen Angriff nach Pass von Lubor Dibelka zum 1:0 (6.).

„Vor unserem ersten Tor haben wir sehr gut gespielt. Danach haben wir unseren Spielplan vergessen. Wir hätten das 2:0 schießen müssen und haben stattdessen Tölz eine Chance gegeben.“

Von den Löwen hingegen kam im ersten Drittel nahezu nichts, insbesondere im Fünf-gegen-Fünf hatten die Gäste praktisch keinen Zugriff auf die Partie. Gefährlich wurde es für Daniel Allavena, der nach zwei starken Vorstellungen von Michael Boehm zwischen die Pfosten der Werdenfelser zurückkehrte, lediglich in Unterzahl. Und eine solche nutzte der ECT. Während Uli Maurer (Stockschlag) und Jan Niklas Pietsch (Haken) gemeinsam die Strafbank wärmten, netzte Nick Huard (11.) zum glücklichen Ausgleich ein. „Vor unserem ersten Tor haben wir sehr gut gespielt. Danach haben wir unseren Spielplan vergessen. Wir hätten das 2:0 schießen müssen und haben stattdessen Tölz eine Chance gegeben“, monierte Cortina.

Die Freude der mitgereisten Schlachtenbummler aus der Kurstadt währte jedoch nur kurz, exakt 27 Sekunden, um genau zu sein. Dann schnappte sich Soudek die Scheibe im eigenen Drittel, startete einen schönen Solo-Lauf und markierte die neuerliche Führung, mit der es erstmals in die Kabinen ging.

Torwartpatzer leitet die Entscheidung ein

Das hohe Tempo und Feuer konnten beide Teams in dieser Form jedoch nicht mit in den zweiten Durchgang nehmen. Phasenweise plätscherte das Derby nun mehr oder weniger vor sich hin. Bis Salvarani den Hausherren in Minute 27 unfreiwillig unter die Arme griff. Einen harmlosen Schuss von Ryker Killins ließ der 24-Jährige unbedrängt in den Slot fallen, wo Kevin Slezak keine Mühen hatte, das 3:1 zu markieren. Eine Szene, die Gäste-Trainer Ryan Foster im Nachhinein als mit spielentscheidend einstufte. „Anfang des zweiten Drittels war es eine offene Partie. Dann kam das dritte Tor. Ein Abpraller, den Salvarani hätte halten können. Danach war es sehr, sehr schwer.“

Die Schwarz-Gelben agierten in der Folge zwar etwas besser, wirklich zwingende Chancen resultierten daraus aber kaum. Die beste hatte Florian Kästele auf der Kelle, scheitere allerdings an Allavena. Auf der Gegenseite verpassten es Dibelka, Tobias Kircher, Uli Maurer und erneut Soudek, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Dies machte dann Slezak kurz nach Beginn des Schlussdrittels. Über die rechte Seite tankte sich der gebürtige Bad Aiblinger ins Angriffsdrittel und schloss zum 4:1 ins lange untere Eck ab (42.). Der endgültige Genickbruch für die Löwen, die auch in der Folge kaum einmal Druck aufbauen konnten und vielmehr darauf bedacht waren, kein weiteres Gegentor zu kassieren. „Da ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen“, gestand Foster. Immerhin das klappte aber an einem ansonsten gebrauchten Tag für Bad Tölz. Allerdings bedingt dadurch, dass auch die Garmisch-Partenkirchner mit dem Ergebnis augenscheinlich gut leben konnten.