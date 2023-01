Kantersieg nach langem Anlauf für SCR im Duell der Altmeister

Von: Sven Sartison

Teilen

Lange hat es gedauert, dann ist der Puck endlich im Tor: Lubor Dibelka (r.) sorgte beim Erfolg gegen den EV Füssen für die überfällige Führung des SC Riessersee nach einer knappen halben Stunde. © Andreas Mayr

Lange Zeit will der Puck im Duell der Altmeister zwischen dem SC Riessersee und dem EV Füssen in der Eishockey-Oberliga einfach nicht ins Tor. Nachdem der Bann gebrochen ist, fahren die Garmisch-Partenkirchner einen ungefährdeten Kantersieg ein.

Garmisch-Partenkirchen – Es hatte etwas von einem Scheibenschießen, was die 1923 Zuschauer am Freitagabend beim Spiel des SC Riessersee in der Oberliga Süd gegen den EV Füssen zu sehen bekamen. Die Weiß-Blauen investierten viel, arbeiteten, schossen aus allen Lagen – doch der Puck wollte einfach nichts ins Tor. Gut eine halbe Stunde ging das so, dann brachen Lubor Dibelka und kurz darauf Alexander Höller mit einem Doppelschlag den Bann und pflasterten damit den Weg für den völlig verdienten 6:0-Heimerfolg.

Vom Start weg war ordentlich etwas los im Olympia-Eissportzentrum. Zunächst eher auf der Tribüne, wo die Fans des SCR und des EVF 60 Minuten für gute Stimmung sorgten, nach kurzem Anlauf dann auch auf dem Eis. Gehörte die erste gute Möglichkeit der Partie nach rund drei Minuten noch den Gästen aus dem Allgäu, übernahmen in der Folge die Garmisch-Partenkirchner die Kontrolle.

„Im ersten Drittel war Füssen sehr stark. Wir wussten, dass sie gutes Eishockey spielen. Im zweiten Drittel haben wir dann mehr Zweikämpfe gewonnen und Scheiben zum Tor gebracht. Nach zwei, drei Gegentreffern wird es dann eine schwierige Situation.“

Wie im Powerplay schnürte das Team von Trainer Pat Cortina den Tabellensiebten in dessen Zone ein, „hinein, hinein“ skandierte der Anhang auf der Tribüne. Doch entweder stand der glänzend aufgelegte Moritz Borst im Füssener Tor der Forderung im Weg oder der Pfosten. Ein deutlich zu hörendes „Klirr“ macht es, als Simon Mayrs Rückhand-Schlenzer (18.) ans Gestänge schlug und so ging es torlos zum ersten Mal in die Kabine.

Dibelka und Slezak treffen doppelt

Nach der Pause das gleiche Bild: Riessersee drückte Füssen in die Verteidigung, drängte auf die längst überfällige Führung – und fing sich dabei beinahe das Gegentor. Zunächst verpasste Carl Zimmermann völlig freistehend die Scheibe im Slot (25.), kurz darauf war Leon Dallush nach einem langen Pass auf und davon, verzog allerdings.

Besser machte es dann Dibelka in der 29. Minute. Robin Soudek bediente Kevin Slezak, der das Auge für den 39-jährigen Altmeister hatte – 1:0 für die Gastgeber, der Bann war gebrochen. Nur 81 Sekunden später erhöhte Höller. Nach Zuspiel von Sam Verelst zirkelte der gebürtige Tiroler die Scheibe über den Kopf von Borst ins Tor. Der Sportclub hatte nun endgültig Gefallen am Toreschießen gefunden, verpasste es bei besten Gelegenheiten durch Slezak und Moritz Israel jedoch, den Sack frühzeitig zuzumachen.

„Wir haben im Mitteldrittel ein paar unnötige Fehler gemacht. Nach den beiden Gegentreffern haben wir zwar noch dran geglaubt, nach dem 3:0 war es vorbei.“

Dies übernahm dann Verelst, der seinem Gegenspieler in Minute 42 die Scheibe abluchste und auf 3:0 erhöhte, ehe Slezak nach traumhafter Pass-Stafette über Dibelka und Soudek 74 Sekunden darauf für den zweiten Blitz-Doppelschlag des SCR an diesem Abend sorgte. Doch genug hatten die Riesserseer damit noch immer nicht, zeigten kein Erbarmen mit den taumelnden, wankenden Füssenern. Und so schraubten Slezak (53.) und Dibelka (55.) mit ihren Doppelpacks das Ergebnis zum Endstand in die Höhe.

Partie gegen Passau Black Hawks abgesagt Das eigentlich für diesen Sonntag, 8. Januar, angesetzte Spiel des SC Riessersee bei den EHF Passau Black Hawks fällt aus. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle in den Reihen der „Eishockeyfreunde“ aus Niederbayern. Bereits am Freitagabend war die Partie der Blackhawks beim EC Peiting abgesagt worden. Ein neuer Termin für das Gastspiel der Weiß-Blauen in der Drei-Flüsse-Stadt steht noch nicht fest, soll aber zeitnah bekannt gegeben werden.