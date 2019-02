Kantersieg und Klassenerhalt - SCR schlägt Erding 9:1

Tobias Eder trifft dreimal

von Simon Nutzinger schließen

Das große Ziel ist erreicht: Dank eines 9:1-Heimsieges gegen den TSV Erding feiert der SC Riessersee den vorzeitigen Klassenerhalt. Das Duell verdeutlicht erneut, wie fehl am Platz der SCR in der Verzahnungsrunde ist.

Garmisch-Partenkirchen – Viel übrig blieb ihm eh nicht. Also tat Topias Dollhofer zumindest das, was er tun konnte. Soeben hatte Florian Vollmer eine exzellente Vorarbeit von Uli Maurer, der sich auch von zwei Gegenspielern nicht aufhalten hatte lassen, zum 3:0 für den SC Riessersee im Tor versenkt, da griff der Trainer des TSV Erding zu seinem letzten Mittel: Er nahm eine Auszeit. Nach etwas mehr als sieben Minuten. Im ersten Drittel. „Ich wollte meine Spieler beruhigen“, sagte er nach der Partie. „Unser Plan war es, in der Folge nicht auseinanderzufallen.“ Eine löbliche Idee, die aber nicht so wirklich zündete. Bis zum Ende des ersten Abschnitts erhöhte der SCR auf 5:0 – und legte bis zum Ertönen der Schlusssirene ordentlich nach. Das Resultat nach Spielschluss: 9:1. Ein Sieg mit entscheidender Folge: Riessersee ist nicht mehr von den ersten beiden Positionen der Tabelle zu verdrängen. Das große Ziel, der Klassenerhalt – geschafft.

Wie ein Benefizspiel

Falls es noch einen Beweis gebraucht hatte, wie fehl am Platz der SC Riessersee in der Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten ist – der gestrige Abend lieferte ihn. Das Duell mit den Gladiators aus Erding war eines mit ungleichen Waffen. Die erneut mit den Münchner Förderlizenzspielern Jakob Mayenschein und Tobias Eder angetretenen Garmisch-Partenkirchner fegten von Beginn an mit einem Tempo über das Eis, dem die heillos überforderten Gäste in keinster Weise gewachsen waren. Läuferisch, spielerisch, taktisch – Riessersee dominierte in allen Belangen. Die Partie wirkte wie ein Benefizspiel, bei dem Profis für den guten Zweck gegen eine Amateur-Truppe antreten. Die SCR-Cracks zauberten, die Erdinger staunten. Mit einer ernsthaften sportlichen Auseinandersetzung um Punkte hatte das Ganze wenig gemein.

Besonders im ersten Drittel ließen die Werdenfelser ihren Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. „Da ist uns sehr viel reingelaufen“, sagt auch SCR-Trainer George Kink. Mit viel Spielwitz und einer gesunden Portion Selbstbewusstsein kreierte sein Team Chance um Chance. Den Toren von Victor Östling, Eder (2x) und Vollmer gingen allesamt ansehnliche Kombinationen voraus. Der Schlagschuss von Philipp Wachter zwei Sekunden vor Ende des Abschnitts bildete die Sahnehaube. „Schön, dass sich die Jungs mit den Toren belohnt haben“, sagt Kink. „Wir haben die Scheibe ordentlich laufen lassen, da hat das Zuschauen Spaß gemacht.“ Bei einer konsequenteren Chancenverwertung hätte der Spielstand sogar noch weitaus deutlicher aussehen können. Maurer, Eder und auch Moritz Miguez scheiterten entweder am Pfosten oder Erdings Torwart Jonas Steinmann. TSV-Coach Dollhofer blieb nur, die Überlegenheit des SCR anzuerkennen. „Wir waren viel zu ängstlich. So hast du in Garmisch keine Chance.“

Runter vom Gas

In der Folge nahmen die Riesserseer etwas den Fuß vom Gaspedal. Zwar blieben sie klar überlegen, aber im Unterschied zum ersten Drittel bekam nun sogar SCR-Torwart Daniel Fießinger ab und an eine Scheibe zu halten. Entschieden war die Partie zu diesem Zeitpunkt freilich längst. „Ich glaube, wir hatten unsere erste Torchance beim Stand von 0:7“, räumt Dollhofer ein. Auf der anderen Seite sorgten der sehr agile Eder mit seinem dritten Treffer des Abends sowie Leon Müller, Florian Imminger und Östling für weiß-blaue Jubelmomente.

Einen seiner letzten Auftritt im Trikot des SCR erlebte wohl Christian Hummer. Der Verteidiger tritt am 1. März seinen Dienst als Polizist an. Für Profi-Eishockey fehlt ihm fortan vermutlich die Zeit. Auch wenn Kink seinen Leistungsträger noch nicht abschreiben möchte. „Mal schauen, wie bei ihm in Zukunft der Zeitplan aussieht. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Christian noch ein paar Jahre bei uns sehen.“ Die Fans verabschiedeten sich zumindest schon einmal von Hummer. „Danke für alles, Christian“, stand auf einem Plakat geschrieben. „Bis zum nächsten Einsatz.“

Radu mit Gehirnerschütterung

Schlechte Nachrichten gibt es von Anton Radu. Der junge Angreifer aus Grainau hatte am Freitagabend beim EHC Klostersee einen bösen Check gegen den Kopf kassiert. Die Diagnose: Gehirnerschütterung. Allerdings hofft Kink, dass er den 23-Jährigen in den verbleibenden vier Partien noch einsetzen kann. „Hoffentlich ist es nicht so schwerwiegend. Er war heute zumindest im Stadion – das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.“