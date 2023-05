Kapitän bleibt an Bord

Von: Patrick Hilmes

Er geht weiterhin voran: Simon Mayr (l.) bleibt beim SCR und wohl auch Kapitän der Weiß-Blauen. © Andreas Mayr

Eine wichtige Stütze bleibt: Simon Mayr verlängert beim Eishockey-Oberligisten SC Riessersee und trägt weiterhin das „C“ auf der Brust.

Garmisch-Partenkirchen – Viele Fragen ranken sich derzeit um den SC Riessersee und die Spielzeit 2023/24 in der Oberliga Süd: Wie groß wird die Liga sein? Welche Ambitionen verfolgt der SCR? Hält er an dem Projekt 2024 mit dem inbegriffenen Aufstieg in die DEL2 fest? Und wer trainiert die Weiß-Blauen eigentlich? Fragen über Fragen, auf die es bis dato keine Antworten gibt. In puncto Kader verkündete der Club nun aber Neuigkeiten: Simon Mayr bleibt, der Kapitän hat seinen Kontrakt um ein Jahr verlängert.

Ich bin hier zu Hause und will zu Hause bleiben.“

Für den gebürtigen Weilheimer spielten die Antworten auf die offenen Fragen nur untergeordnete Rollen bei seiner Entscheidungsfindung, die im Grunde keine war. Denn Mayr betont: „Der SCR ist die beste Option.“ Andere Angebote gab es zwar, aber konkret auf der Suche war der 28-Jährige eh nicht. „Ich bin hier zu Hause und will zu Hause bleiben.“ Entsprechend schnell kritzelte er seine Unterschrift unter den neuen Vertrag. Dabei ging er aber davon aus, dass er kommende Saison erneut von Pat Cortina trainiert wird. „Nach den Abschlussgesprächen hieß es, der Coach bleibt. Aber fix war das noch nicht.“ Neuigkeiten in diesem Punkt erreichten auch Mayr bisher nicht. „Ich krieg’ bis auf ein bisschen Flurfunk nichts mit.“ Und der schweigt derzeit in Sachen Trainerfrage.

Blick auf die kommende Saison weckt Mayrs Ehrgeiz

Ebenso in puncto Zielsetzung des SCR für 23/24. Wobei Mayr mit einer Ausgangslage wie in der Vorsaison rechnet. Dass sich die Starbulls Rosenheim gen DEL2 verabschiedet haben, sei „bitter“, da die Derbys immer viele Zuschauer angelockt haben. An den Kräfteverhältnissen in der Liga aber ändert sich wenig. „Weiden wird sicherlich nicht schlechter werden. Und auch generell wird es in der Liga nicht einfacher“, prophezeit Mayr. Immerhin gesellt sich mit den Heilbronner Falken ein neues Schwergewicht hinzu, zudem verfolgen Deggendorf und Memmingen seit Jahren höhere Ziele. Bedeutet: Sollte der SCR nicht viel Geld in die Hand nehmen, wird er nominell nicht die beste Mannschaft stellen. Genau bei diesem Satz wird der Ehrgeiz von Mayr geweckt. „Das ist die Herausforderung, dass wir dennoch mit denen oben mitspielen.“ Funktionierte in der abgelaufenen Saison mal mehr, mal weniger und mündete in Platz vier nach der Hauptrunde und dem Aus im Viertelfinale. Letztendlich war es zu wenig, was die Weiß-Blauen in den Playoffs gegen die Hannover Scorpions auf dem Eis zeigten. Das gesteht auch Mayr. „Aber es war möglich, Hannover zu schlagen.“ In der kommenden Saison will Mayr mit dem Sportclub den Konjunktiv in den Indikativ umwandeln. Denn eins haben die vergangenen Jahre gezeigt: „Eine schlechte Mannschaft hatten wir nie.“

Unterstützung durch das gesamte Team

Das neue Team wird der Verteidiger wohl wieder mit dem „C“ auf der Brust anführen. So zumindest besagt es die Pressemitteilung des Vereins zu Mayrs Vertragsverlängerung. In der steht, dass der Linksschütze in seine zweite Saison als SCR-Kapitän gehen wird. Er selbst weiß davon nichts, lehnt die Aufgabe aber nicht ab. „Kann sein, dass es so bleibt. Ich sträube mich auf jeden Fall nicht.“ Denn für ihn war die Saison als Mannschaftsführer eine „coole Erfahrung“ und zugleich „eine Ehre“. Zumal er die großen Fußstapfen von Vorgänger Florian Vollmer nicht alleine füllen musste. „Ich wurde immer super vom Team unterstützt, alle haben an einem Strang gezogen.“ Und wenn Mayr mal selbst keinen Kopf dafür hatte, seiner Aufgabe als Kapitän nachzukommen, sprangen andere ein – wie etwa Routinier Uli Maurer oder Alexander Höller. „Die haben ja noch mehr Erfahrung als ich und melden sich dann schon zu Wort.“

Steigerung nach schwachem Saisonstart

Das war beispielsweise in der Phase zu Saisonbeginn nötig. Mayr fand einfach nicht zu seinem Spiel, versuchte vergeblich, auf sein Level des Vorjahres zu kommen. Doch die Mannschaft hielt ihm den Rücken frei, sodass er sich auf sich konzentrieren und auf die Grundlagen des einfachen Eishockeys besinnen konnte. „Dadurch hab’ ich mich im Laufe der Spielzeit gesteigert.“ Er wurde wieder zu einem wichtigen Faktor beim SCR. In dieser Form wird Mayr das Team auf jeden Fall stärken. Die Frage nach dem Niveau des neuen Kaders aber bleibt.