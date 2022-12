SCR hat bei Alligators keine Geschenke zu verteilen – Linden mit Wadenbeinbruch

Felix Linden (l.) wird dem SCR lange fehlen. © Oliver Rabuser

Für den SC Riessersee geht es in der Eishockey-Oberliga weiter Schlag auf Schlag. Keine 48 Stunden nach der Niederlage in Peiting steht am Dienstagabend die Partie in Höchstadt an. Fehlen wird dabei Felix Linden, der sich das Wadenbein gebrochen hat.

Garmisch-Partenkirchen – „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, lautet ein Sprichwort, das im Sport eigentlich nie falsch ist. Weiter geht es immer, meist eine Woche später. Im Fall des SC Riessersee hingegen bereits am Dienstagabend um 19.30 Uhr gegen den Höchstadter EC – und damit keine 48 Stunden nach der 3:5-Niederlage am Sonntag in Peiting. Viel Zeit zur Aufarbeitung und Regeneration bleibt folglich nicht, für die Weiß-Blauen geht es in der Oberliga-Süd derzeit Schlag auf Schlag.

Am Montag beorderte Trainer Pat Cortina seine Spieler daher nur zu einer kurzen Einheit aufs Eis, danach gab es Geschenke. Schick sehen sie aus, die neuen Weihnachtstrikots des SCR, die zwischen dem 23. Dezember und 6. Januar zum Einsatz kommen sollen. Klassisch blau, im Stile der beliebten Weihnachtspullover, mit Tannenbäumen, Rentieren, Schneeflocken und Eisblumen verziert.

Doch eines blieb übrig. Das mit der Nummer 49 von Felix Linden. Der Verteidiger war im Schlussdrittel in Peiting gegen den Pfosten geknallt, verletzte sich schwer. Diagnose: Wadenbeinbruch, möglicherweise ist auch das Syndesmoseband in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein MRT soll Klarheit schaffen. Cortina rechnet, nein hofft, frühestens im März, wenn es Richtung Playoffs geht, wieder mit dem 28-Jährigen.

SCR hat nur noch fünf fitte Verteidiger

„Es tut mir sehr leid für ihn. Seine physische Präsenz und seine Führungsqualitäten werden uns fehlen“, bedauert der Trainer, der auch weiß, dass ihm in der Defensive langsam, aber sicher das Personal ausgeht. Ryker Killins und Aziz Ehliz fehlen nach wie vor verletzt, und auch in der U20 ist „keiner dabei, der uns auf diesem Niveau helfen kann“. Klagen will er jedoch nicht, fünf Verteidiger hat er ja noch.

Auch die Pleite in Peiting hat der 58-Jährige bereits am Tag danach abgehakt. Allerdings nicht, ohne daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dabei überrascht er mit einer Aussage: „Es freut mich, dass wir das erlebt haben“, sagt er und erklärt: „Wir müssen lernen, 60 Minuten konzentriert zu spielen. Das hilft uns, macht uns besser.“

Nicht falsch interpretiert haben will Cortina hingegen seine Aussage von nach dem Spiel, gegen die Gegner zuletzt sei es vielleicht ein bisschen zu einfach gegangen. Die große Diskrepanz zwischen Top-Teams wie Weiden oder Rosenheim und Kellerkindern wie Lindau oder Klostersee sieht er keinesfalls als Problem für die Oberliga Süd. „Das gibt es in jeder Liga, auch in der DEL.“

Cortina hofft auf einen starken Gegner

Auffällig war in Peiting, dass die Vorzeige-Reihe mit Lubor Dibelka, Robin Soudek und Kevin Slezak ohne Punkte blieb – und der SCR prompt ohne selbige im Gepäck zurück nach Garmisch-Partenkirchen fahren musste. Sorge, dass seine Mannschaft zu abhängig vom Top-Trio ist, hat Cortina dennoch nicht. „Sie hätten mehr schießen können“, bemängelt er zwar, „haben aber auch viele Chancen kreiert.“ Einzig das Glück habe gefehlt.

Auf die guten Dinge aus der Partie beim ECP will er nun auch in Höchstadt aufbauen. Gegen einen angeschlagenen Kontrahenten, der am Sonntag nach Verlängerung gegen das bislang noch sieglose Klostersee verloren hat. Allerdings, das weiß auch Cortina, stark dezimiert, mit nur 13 Feldspielern.

„Ich hoffe, sie haben gegen uns einen guten Kader. Ich will kein einfaches Spiel, wir brauchen es schwierig. Das macht uns langfristig besser.“ Er wünscht sich einen Gegner auf Augenhöhe. Zu verschenken hat der SCR bei den Alligators jedoch nichts. Bescherung war schließlich schon am Montag nach dem Training.