Wo ist das Feuer?

Von: Patrick Hilmes

Bringen gerne zum Ausdruck, was sie von den Tölzer Löwen und ihren Anhängern halten: Die Fans des SC Riessersee. Im ersten Duell dieser Saison präsentierten sie unter anderem diesen Banner. © Patrick Staar

Vor dem Derby in der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Tölzer Löwen verzichtet der SC Riessersee auf Sticheleien - fast.

Garmisch-Partenkirchen – „Karma is a bitch.“ Heißt so viel wie: Jede Handlung hat auch eine unweigerliche Konsequenz. Das ist die Antwort von Pana Christakakis auf die Frage, wo die Kampfansagen des SC Riessersee in Richtung der Tölzer Löwen bleiben. Der SCR-Geschäftsführer verkneift sich Sticheleien gegen den heutigen Kontrahenten und verweist auf sein Tölzer Pendant. Ralph Bader, Geschäftsführer der Löwen und 14 Jahre lang Manager des SCR, hatte vor dem ersten Duell dieser Saison im Tölzer Kurier verlauten lassen: „Ich möchte nichts Negatives über Garmisch sagen. Wenn jemand am Boden liegt, tritt man nicht noch rein.“ Die Schwarz-Gelben hatten einen starken Saisonstart hingelegt, die Weiß-Blauen hingegen ihren in den Sand gesetzt. Doch es folgte ein deutlicher 6:1-Sieg des SCR in Bad Tölz. Deshalb gibt sich Christakakis zurückhaltend. Doch leben nicht Derbys genau von einer solchen Rivalität, auch schon im Vorfeld? Gehören sie nicht dazu? Wo ist das Feuer geblieben?

Weniger knisternd, aber immer noch speziell

Simon Mayr ist einer derjenigen, die schon einige Duelle zwischen dem SCR und Löwen miterlebt haben. Auch der Riesserseer Kapitän hat den Eindruck, dass die Stimmung im Vorfeld nicht mehr so knisternd ist wie früher. Zugleich hofft er, dass es künftig wieder so wird. „Corona hat dem Eishockey eine Menge an Euphorie genommen.“ Zudem spielten beide Teams lange nicht in derselben Liga. „Ich denke, dass muss erst wieder Fahrt aufnehmen.“ Dennoch sei der Glanz nicht gänzlich verloren. Mayr wird am heutigen Freitag wieder seine linken Ausrüstungsgegenstände zuerst anlegen und auch das Eis mit dem linken Fuß zuerst betreten – ist halt sein Ritual – und weiß, das dann nicht ein alltägliches Spiel auf ihn und sein Team wartet. „Das ist weiterhin eine sehr spezielle Partie. Der Druck von außen ist enorm.“ Schon die ganze Woche reden die Spieler über das Derby gegen die Löwen, Vorfreude und Anspannung steigen von Tag zu Tag. „Auch wenn es am Ende des Tages nur um drei Punkte geht.“ Richtig und falsch.

Mehr als drei Punkte stehen auf dem Spiel

Ein Sieg in solch einem Spiel kann mehr als nur das Konto um drei Zähler aufstocken, es kann der Mannschaft für die kommenden Wochen einen riesigen Schub geben, das Selbstvertrauen und Selbstverständnis anwachsen lassen. Das weiß auch Pat Cortina. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel.“ Der Coach sieht seine Aufgabe darin, die Emotionen seiner Spieler zu steuern, sie im Zaum zu halten, aber auch in den richtigen Momenten freizulassen. Er mag diese Duelle, sagt: „Derbys sind Fun.“

Cortina macht sich trotz schlechter Trainingswoche keine Sorgen

Spaß hatte er unter der Woche im Training allerdings weniger. Wie sein Team in den Einheiten nach dem chaotischen 9:6-Erfolg über Landsberg agierte, schmeckte ihm gar nicht. „Das war keine einfache Woche.“ Der Auftritt gegen die Riverkings gefiel ihm ebenso wenig wie, dass er mit Alexander Höller, Lubor Dibelka und Ryker Killins drei Fragezeichen und mit Jan-Niklas Peitsch (krank) einen Ausfall auf seinem Zettel für die heutige Partie hat. Dennoch ist ihm nicht bange. „Ich bin froh, dass das Derby ansteht. Das setzt automatisch viel Energie frei. Wäre kein Derby, würde ich mir größere Sorgen machen.“ So gibt er sich auch in puncto Goalie-Position entspannt. Ob Daniel Allavena aus München kommen wird, ist ungewiss. „Auch auf Mike (Michael Boehm, Anm. d. Red.) ist Verlass.“

Derbys gegen Bad Tölz spielt man nicht, man gewinnt sie.“

Doch auch der Coach verzichtet auf Kampfansagen, ebenso gleiten Mayr, der einst in seiner Jugend für die Tölzer auflief, keinerlei Sticheleien über die Lippen. Auf kernige Sprüche verzichten sie lieber im Vorfeld – fast. Denn so ganz ohne geht es eben doch nicht. So betont Christakakis zum Schluss noch: „Derbys gegen Bad Tölz spielt man nicht, man gewinnt sie.“ Ein bisschen Feuer ist doch da.