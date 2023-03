Komme, wer wolle

Von: Sven Sartison

Jubeln über den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug: Für die Spieler des SC Riessersee geht es erst am Dienstagabend in den Playoffs weiter. Gegen wen ist noch unklar – spielt im Prinzip aber auch keine große Rolle. © ANdreas mayr

Nach dem klaren 3:0 in der Serie gegen Hamburg steht der SC Riessersee vorzeitig im Viertelfinale der Playoffs. Gegen wen es als nächstes geht, ist noch unklar. Spielt in der Planung der Weiß-Blauen aber auch keine große Rolle.

Garmisch-Partenkirchen – Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Pana Christakakis gut geschlafen. Kein Wunder, war der Geschäftsführer des SC Riessersee doch mit dem guten Gefühl des souveränen Viertelfinaleinzugs ins Bett gegangen. Mit 3:0 entschieden die Weiß-Blauen die Playoff-Serie gegen die Crocodiles aus Hamburg für sich. Im US-Sport nennt man das einen „Sweep“. Der Gegner wird, um es ins Deutsche zu übersetzen, aus dem Wettbewerb „gefegt“. Überrascht hat das Christakakis nicht: „Ohne arrogant klingen zu wollen: Für ein mögliches viertes Duell am Freitag war nur der Bus geblockt“, sagt er. Mit Hotels habe er sich gar nicht auseinandergesetzt.

Der fahrbare Untersatz war es auch, der möglicherweise einen kleinen Anteil an dem hatte, was die Zuschauer im dritten Aufeinandertreffen am Dienstagabend im Olympia-Eissportzentrum geboten bekamen. Bereits nach sieben Minuten stand es 3:0 aus Sicht der Gastgeber, am Ende prangte ein 6:3-Erfolg auf der Anzeigetafel. Erster Matchpuck direkt verwandelt. „Die Reise für Hamburg war lang. Vielleicht hat ihnen deswegen ein bisschen die Energie gefehlt“, spekulierte Pat Cortina auf der Pressekonferenz. Worauf der SCR-Trainer anspielte: Die Odyssee, welche die Crocodiles in den Knochen hatten.

Eigentlich wollten sie am Montagmorgen um 7 Uhr gen Süd aufbrechen. Doch am Treffpunkt stellte sich der Bus als zu klein heraus, zudem war nur ein Fahrer da. Alle Pläne mussten über den Haufen geschmissen werden. Erst nachmittags ging es schließlich mit dem ICE nach München und von dort mit dem Bus weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Ankunft: kurz vor Mitternacht. Der Hamburger Geschäftsführer führ mit einem Kleintransporter die Ausrüstung ins Werdenfelser Land. „Das ist aber keine Ausrede“, stellte Trainer Henry Thom klar: „Der SCR hat die Serie verdient gewonnen.“

SCR geht als Außenseiter ins Viertelfinale

Gegen wen es nun ab Dienstag im Viertelfinale geht, ist offen. Das hängt vom Ausgang der Duelle zwischen Halle und Memmingen, Tillburg und Peiting sowie den Hannover Indians und Höchstadt ab. „Es sieht schon schwer nach den Hannover Scorpions aus“, wagt der Geschäftsführer eine Prognose. Alternativ wären je nach Konstellation auch Weiden oder Rosenheim möglich. Im Endeffekt ist es ihm aber egal, welches Team auf die Weiß-Blauen wartet. „Einen leichten oder schweren Gegner in diesem Sinne gibt es nicht.“ Klar sei aber auch, dass der SCR nicht als Favorit, sondern als Außenseiter in die nächste Runde gehen wird. „Der entscheidende Punkt ist, dass wir auf uns schauen müssen. Wir haben Chancen. Aber dazu müssen wir bei 100 Prozent sein.“

Einen Regenerationstag gewährte Cortina seiner Mannschaft am Mittwoch. Ab Donnerstag beginnt die Vorbereitung auf die Runde der besten Acht. „Aufgabe eins ist erledigt, jetzt geht es weiter mit Aufgabe zwei“, sagt Christakakis. Dazu gehört auch die Gegneranalyse. Gemeinsam mit seinem Assistenten Anton Raubal wird Cortina die Scorpions vorsichtshalber schon einmal genau unter die Lupe nehmen, sie sezieren. Damit es keine Wiederholung des Vorjahrs gibt. Damals schlugen die Niedersachsen die Werdenfelser im Achtelfinale mit 3:1 in der Serie.

„Da wird niemand schreien: ,Hurra, wir spielen gegen Garmisch.’ Ich glaube nicht, dass uns eine Mannschaft sweepen kann.“

So oder so ist sich Christakakis sicher, dass keiner der Kontrahenten unbedingt scharf auf das Los SC Riessersee ist. „Da wird niemand schreien: ,Hurra, wir spielen gegen Garmisch.’ Ich glaube nicht, dass uns eine Mannschaft sweepen kann.“ Deshalb sieht er dem spielfreien Wochenende entspannt entgegen. Spätestens am Sonntagabend weiß er, wohin die Reise am Dienstag geht.