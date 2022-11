Kongeniales Sturmduo des SCR

Von: Patrick Hilmes

Immer wieder dasselbe Szenario: (v.l.) Robin Soudek, Lubor Dibelka und Kevin Slezak klatschen bei ihren Mitspielern auf der Bank ab. © RABUSER

Der SC Riessersee zeigt sich gut erholt von der bitteren Pleite im Top-Spiel gegen Weiden und fertigt den EV Lindau mit 5:2 ab. Robin Soudek und Lubor Dibelka stechen dabei heraus.

Garmisch-Partenkirchen – Arjen Robben zu seiner aktiven Zeit ist so ein Beispiel. Immer wieder zog der Niederländer nach innen, legte sich den Ball auf seinen starken linken Fuß und schlenzte das Spielgerät in die linke Torecke. Diesen Move kannte jeder Gegenspieler, war dennoch kaum zu verteidigen. Beim SCR gibt es ein ähnliches Schema, das regelmäßig zu Toren führt. Lubor Dibelka passt auf Robin Soudek – oder anders herum –, schon jubelt der SCR. So auch gleich dreifach am Sonntagabend beim 5:2-Erfolg der Weiß-Blauen über den EV Lindau.

SCR-Goalie hat nichts zu tun, Lindaus Keeper hingegen reichlich

In Drittel eins funktionierte das aber noch nicht. Hingegen prangte ein 0:0 von der Anzeigetafel zur Pause. War gelinde gesagt äußerst schmeichelhaft für die Gäste. Denn um SCR-Goalie Daniel Boehm musste man Angst haben, dass er da vor seinem rot umrahmten Gehäuse festfriert. Solche Sorgen hätte Leon Doubrawa gerne gehabt, kam er doch mächtig ins Schwitzen. Aber das lohnte sich, der Lindauer Goalie hielt seinen Kasten sauber. Lag an ihm, an seinen aufopferungsvoll verteidigenden Vordermännern und an der mangelnden Präzision der Gastgeber. Soudek und Co. machten zunächst da weiter, wo sie am Freitag beim 1:4 in Weiden aufgehört hatten: Sie erarbeiteten sich Chance um Chance und vergaben Chance um Chance. Wieder schien das gegnerische Tor wie zugenagelt.

SCR sammelt Strafzeiten und verliert den Faden

Unterschied zum Topspiel: Hinten ließ der SCR nichts anbrennen. Auch gegen schnelle Umschaltmomente waren die Weiß-Blauen um Abwehrchef und Kapitän Simon Mayr gewappnet, machten einen hellwachen Eindruck. Erst zum Ende des ersten Drittels verlagerte sich das Spielgeschehen in das Riesserseer Drittel, da sie nicht mehr vollzählig waren. Drei Minuten vor der ersten Pause handelte sich Sam Verelst eine Zwei-plus-zwei-Minuten-Strafe ein. Direkt danach löste ihn Ville Hyvärinen auf der Strafbank ab. Dahin war der Spielfluss der Gastgeber. Die zeichneten sich zwar im Penalty-Killing aus, indem sie beinahe mehr an der Scheibe waren als Lindau, aber die Offensive lahmte nun. Plötzlich war der Wurm drin. Spiegelte eine Szene von Dibelka bestens wider, der abzog, dann aber merkte, dass er gar nicht mehr die Scheibe auf dem Schläger hatte. Auf der Bank schimpfte und gestikulierte Pat Cortina wild.

Änderte sich, als Dibelka – diesmal mit der Scheibe auf dem Schläger – Soudek in Szene setzte und der zum 1:0 traf. Doch dem Momentum beraubten sich die Garmisch-Partenkirchner schnell wieder selbst, da Jan Niklas Pietsch in kürzester Zeit zweimal zwei Minuten zum Nachdenken aufgebrummt bekam. Selbst schuld, weil er bei kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern und schnell fallenden Lindauern ungeschickt zu Werke ging.

Starke Antwort des SCR auf den Ausgleich

Rächte sich nicht, dennoch stand es nach 22 gespielten Sekunden im Schlussdrittel plötzlich 1:1. Lindaus Vincenz Mayer war per One-Timer aus dem Rückraum erfolgreich gewesen. Viel Zeit zum Jubeln blieb den Gästen aber nicht, denn Riessersee antwortete prompt wie sehenswert. Die Reihe Soudek-Dibelka-Kevin Slezak zeigte, wie schön One-Touch-Eishockey ist. Ging Lindau viel zu schnell, sodass Soudek nur noch das leere Tor treffen musste. Nun folgte zur Abwechslung mal keine Strafe des SCR, sondern direkt das 3:1. Nach Scheibengewinn ging es über Marlon Wolf schnell weiter zu Christopher Chyzowski, der die Lücke zwischen Doubrawa und dem Aluminium fand. Endgültig für klare Verhältnisse sorgte dann eine Slapstick-Szene. Lindau spielte einen Rückpass, den einer der Unparteiischen unglücklich stoppte. Dadurch hatte Slezak freie Bahn und stellte auf 4:1. Sämtliches Reklamieren der Gäste half nicht, Schiedsrichter sind halt Luft. Zwar verkürzte Lindau auf 2:4, der Heimsieg der Riesserseer geriet aber nicht mehr in Gefahr. Zumal auch das kongeniale Duo Soudek/Dibelka noch nicht genug hatte. Zum dritten Mal an diesem Abend bereitete Dibelka vor und Soudek vollstreckte.

Dibelka und Soudek glänzen ein drittes Mal

Zwar glänzte der SCR nicht, aber nach so einer bitteren Pleite im Top-Spiel am Freitag, in dem viele Körner gelassen wurden, und dem Ende der Siegesserie (sechs Partien), kann man das auch nicht erwarten. Wichtig war, nicht in ein kleines Loch zu fallen, sondern direkt in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Spielfrei bis zum 18. November

Nun folgt erst mal ein Break, am kommenden Freitag ist der SCR spielfrei, dann pausiert die Oberliga angesichts des Deutschland Cups. Zeit sich auszuruhen, um dann am 18. November daheim gegen Peiting Revanche für die Niederlage am vierten Spieltag zu nehmen.