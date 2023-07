Launiger Abend mit reichlich Infos

Von: Patrick Hilmes

Rund 70 Fans versammelten sich auf der Terrasse der Quatro-Hombres-Bar beim Stammtisch des SCR und verbrachten einen geselligen Abend mit dem Team. © Peter VOLK

Beim Fan-Stammtisch des SC Riessersee haben die Spieler des Eishockey-Oberligisten einige Details über sich verraten und die Clubführung Neuigkeiten mitgeteilt.

Garmisch-Partenkirchen – Stimmung machen können sie, das steht außer Frage. Doch am Freitagabend beim Fanstammtisch des SC Riessersee blieben die rund 70 weiß-blauen Anhänger überraschend stumm. Wie gut, dass Stadionsprecher Josef Brückner und DJ Daniel Bolz eine lange Liste mit reichlich Fragen angefertigt hatten. Denn die Spieler des SCR waren durchaus redselig.

Doppelter Magen und kurze Haare

Die langen Haare sind weg: Der neue Look von Simon Mayr (l.) war auch Gesprächsthema zwischen Josef Brückner (Mitte) und Jan Niklas Pietsch. © Peter VOLK

So erfuhr man das eine oder andere nette Detail über die Eishockey-Cracks. Zum Beispiel, dass Thomas Schmid insgeheim einen kleinen Vorteil gegenüber vielen seiner Teamkollegen genießt. Profisportler müssen natürlich mächtig auf ihre Ernährung achten, dürfen nicht einfach alles in sich hineinschaufeln, wonach ihnen ist. Schmidt schon: „Ich habe nämlich einen Doppelmagen, brauche nicht aufpassen und kann alles essen“, verriet der Verteidiger mit einem breiten Grinsen. Doppelt mussten die Fans bei Simon Mayr hinschauen, denn der Kapitän erschien im neuen Look, die Lockenmähne ist weg. Er wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Den Spott seiner Mitstreiter ist er dennoch nicht los. „Sonst haben sie mich wegen der langen Haare verarscht, nun wegen den kurzen. Keinem kann man es recht machen“, sagte Mayr lachend.

Erste Informationen zum 100-jährigen Jubiläum

Es war eine launige Runde , die sich da auf der Terrasse der Quatro-Hombres-Bar versammelt hatte. Die Eröffnungsworte gehörten Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener und Geschäftsführer Andreas Wieland. Der dritte aus dem neuen Führungstrio fehlte aber, Pat Cortina (Coach und Sportlicher Leiter) musste krankheitsbedingt passen. Wieland und Ziener hatten aber auch so Neuigkeiten in puncto Kader parat. Sie verkündeten Alec Alec Zawatsky als Zugang sowie den Tryout-Vertrag von Xaver Nagel (wir berichteten). Daneben verrieten sie, dass der SCR vorerst die dritte Ausländerstelle unbesetzt lassen will, verteidigten den neuen Kurs mit jungen Spielern – „Die Mannschaft wird nicht schlechter als im Vorjahr sein“ (Ziener) – und berichteten über den Stand der Dinge in puncto neue Trikots. Die Weiß-Blauen hatten die Fans aufgerufen, eigene Vorschläge einzureichen. Nun liegen einige Ideen dem Designer zum Feinschliff. In den nächsten ein, zwei Wochen sollen die Endresultate dann zur Abstimmung freigegeben werden. Zudem schnitt Ziener auch kurz das große Jubiläum an, das heuer ansteht. Am 23. Dezember feiert der SCR sein 100-Jähriges. Marco Wanke wurde damit beauftragt, ein Konzept für eine 100-Jahr-Woche im Vorfeld des Geburtstags aufzustellen. Darin enthalten soll auch ein Spiel von SCR-Legenden auf Natureis sein. Ob dies zu realisieren ist, wird derzeit geprüft.

Torwandschießen mit Fan

Beste Laune hatten auch die SCR-Spieler, hier Thomas Schmid (l.) und Luca Allavena. © Peter VOLK

Geprüft wurde am Freitag auch die Treffsicherheit von Luca Allavena, der kommende Saison nach dem Abschied seines Bruders Daniel ausschließlich seinen Nachnamen auf dem Trikot tragen wird. Der Verteidiger trat gegen einen Fan im Torwandschießen an. Nach vier Schüssen hatte jeder einmal getroffen und Allevan musste dem Anhänger eine Halbe spendieren. Wie gut, dass Athletiktrainer Leopold Rauch verriet, dass für ihn der Sommer enorm wichtig ist. „Da ist dann mal wirklich Zeit, um mit den Spielern an deren Defiziten zu arbeiten.“