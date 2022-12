Mammut-Programm für den SC Riessersee ohne Münchner Kräfte

Von: Sven Sartison

Wird dem SC Riessersee in den kommenden Wochen fehlen: Veit Oswald wurde in den vorläufigen WM-Kader der U20-Nationalmannschaft berufen. © Andreas Mayr

Auf den SC Riessersee warten in der Oberliga Süd anstrengende Woche. Binnen 15 Tagen muss das Team von Trainer Pat Cortina siebenmal aufs Eis – und das ohne Unterstützung von Kooperationspartner EHC Red Bull München.

Garmisch-Partenkirchen – Pat Cortina sitzt gelassen in seinem Büro im Olympia-Eissportzentrum. Von Anspannung ist beim Coach des SC Riessersee vor dem heute startenden Mammut-Programm seines Teams in der Oberliga Süd nichts zu spüren. Dafür hat der 58-Jährige einfach schon zu viel erlebt. Selbst, dass er in den kommenden Wochen, mit Spielen im Rhythmus von zwei bis drei Tagen, auf Veit Oswald und Sebastian Cimmerman verzichten muss, bringt Trainerfuchs Cortina nicht aus der Ruhe.

„Das kommt nicht unerwartet“, sagt er angesprochen auf den Wegfall der beiden Förderlizenzspieler vom EHC Red Bull München, die es in den vorläufigen DEB-Kader für die vom 26. Dezember bis 5. Januar in Kanada stattfindende U20-Weltmeisterschaft geschafft haben. Dass zudem hinter Goalie Daniel Allavena wie so oft noch ein Fragezeichen steht – geschenkt. Auch ohne Red-Bull-Kräfte wollen die Weiß-Blauen ihre zuletzt ansteigende Formkurve mit drei Siegen in Serie bestätigen.

Zwar könnte beispielsweise auch Filip Varejcka vom Kooperationspartner aus München für den SCR auflaufen, allerdings nur in der Theorie, wie Cortina klarstellt: „Ich denke nicht, dass wir ihn hier sehen.“ Denn auch auf den EHC warten in der DEL kräftezehrende Wochen mit vielen Spielen. Auch hinsichtlich eines externen Zugangs – nach dem Abgang von Lukas Koziol sollte noch ein neuer Center kommen – „gibt es keine Neuigkeiten“.

Mit vollen Tanks gegen den EV Landsberg

Cortina muss also mit dem auskommen, was er zur Verfügung hat. Und das ist trotz der Ausfälle von Oswald, Cimmerman, Uli Maurer und Aziz Ehliz, der sich in Füssen am Oberkörper verletzt hatte, immer noch eine starke Truppe. „Gott sei Dank haben wir einen Kader mit viel Qualität“, sagt der Trainer, der heute gegen den EV Landsberg möglicherweise wieder auf Ryker Killins setzen kann.

Ebenfalls mit dem DEB in Kanada unterwegs: Sebastian Cimmerman. © Andreas Mayr

Dazu ist Cortina jemand, der langfristig denkt, das große Ganze im Blick hat. Dass die U20-WM mitten in der heißen Phase zwischen den Jahren ansteht, ist natürlich nichts Neues. Entsprechend hat der Coach vorgesorgt, die Eiszeit seiner Spieler in den vergangenen Wochen kontrolliert, dosiert und gesteuert. Der ein oder andere hätte dabei sicher gern ein paar Minuten mehr gespielt, doch genau das zahlt sich nun aus: Die Tanks sind voll, die Energie ist aufgeladen.

Ergebnis im letzten Duell täuscht

Zweimal standen sich die Werdenfelser und die Riverkings in dieser Spielzeit schon gegenüber – jeweils mit dem besseren Ende für den SCR. Mit 8:1 schickte man den EVL Anfang Oktober zurück an den Lech, im zweiten Duell Ende November gab es dann einen spektakulären 9:6-Auswärtserfolg.

Doch das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. „Landsberg war damals das bessere Team“, gibt Cortina zu. Zugleich war diese Partie der Startschuss für die kleine Negativserie. In der Folge setzte es für den SCR drei Niederlagen. Erst mit dem Sieg gegen Schlusslicht EHC Klostersee rehabilitierten sich die Garmisch-Partenkirchner.

„Wir wollen schwierig zu schlagen sein“, gibt Cortina die Marschroute vor dem dritten Aufeinandertreffen vor – auch ohne Münchner Unterstützung. Könnte er sich aber doch einen Red-Bull-Akteur frei aussuchen, würde er Patrick Hager wählen: „Er wäre mein erster Pick. Er ist der Beste.“