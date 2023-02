Maurer macht Platz drei wieder möglich

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Der erste Streich: Die Garmisch-Partenkirchner feiern Uli Maurer, ihren Torschützen zum 1:0. Es sollte nicht das letzte Mal an diesem Abend in Deggendorf sein. © ROLAND RAPPEL

Dank Uli Maurer hat der SC Riessersee noch eine Chance auf Platz drei. Der Routinier erzielt zwei Treffer und verwandelt Penalty im spannenden Spiel beim Deggendorfer SC.

Deggendorf – Platz eins nach der Hauptrunde geht klar an die Blue Devils Weiden, das steht fest. Die Oberpfälzer haben sich die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga Süd gesichert. Rang zwei ist den Starbulls Rosenheim nur noch in der Theorie zu nehmen. Und wer wird Dritter? Diese Frage ist seit Sonntagabend wieder etwas offener. Denn der SC Riessersee hat sich im Kampf um die Position hinter den beiden dominierenden Teams zurückgemeldet. Der derzeitige Inhaber von Platz drei, der Deggendorfer SC, wurde mit 3:2 nach Penaltyschießen bezwungen. Und das vor allem von einem Mann: Uli Maurer. Riessersees Routinier war für alle drei Tore der Werdenfelser zuständig.

Maurer trifft und rüttelt sein Team wach

Nicht nur drei Tore, er hätte dem SCR auch drei Punkte bescheren können. Denn lange waren die Werdenfelser auf der Siegerstraße. Maurer hatte seine Farben im ersten Drittel in Führung gebracht und scheinbar auch in der ersten Pause aufgerüttelt. Denn als der 38-Jährige in Deggendorf zum Interview gebeten wurde, wählte er deutliche Worte: „Wir schlafen noch und können nicht mit dem ersten Drittel zufrieden sein.“ Wahre Worte, die auch sein Coach Pat Cortina teilte: „Das war ein schlechter Beginn von uns, wir waren viel zu langsam.“ Nur in einer Szene nicht: Da war Maurer zu schnell für die DSC-Defensive und sein Abschluss zu präzise für Goalie Timo Pielmeier. Der Stimmungsdämpfer in der Festung an der Trat. In der hatte der Großteil der 1767 Zuschauer nämlich oftmals den Jubelschrei schon auf den Lippen gehabt. Verhinderte vor allem Michael Boehm. Der SCR-Goalie ließ zwar immer mal wieder die Scheibe prallen, glänzte aber in der Regel mit starken Paraden. Nur per abgefälschtem Schuss konnten die Gastgeber ihn in Minute 18 überwinden.

Duell mit Playoff-Charakter

Nach Maurers Wachrüttler in der Pause präsentierte sich der Minikader des SCR – lediglich 14 Feldspieler standen Cortina zur Verfügung – verbessert. Nun wurde den Fans eine ausgeglichene Partie geboten. Hüben wie drüben standen mehr und mehr die Goalies in der Schusslinie. Immer wieder erwiesen sie sich als sichere Rückhalte für ihre Teams. Aber in Minute 36 war auch Pielmeier wieder machtlos. Deggendorf hatte Maurer im Slot sträflich allein gelassen. Eine solche Chance lässt sich der Routinier nicht entgehen: Er beförderte die Scheibe unhaltbar unter die Latte ins rechte Eck. Mehr und mehr entwickelte sich dieses Spiel zu einer Partie mit Playoff-Charakter. Zu verschenken hatte beide Teams nichts. Das Resultat: Tempo-Eishockey mit harten Checks und vielen guten Szenen. Auf der einen Seite erwies sich mal wieder Boehm als Retter, auf der anderen fehlten Soudek Zentimeter. Sekunden später durfte Simon Mayr einmal tief durchatmen. Sein böser Patzer im Spielaufbau wurde nicht bestraft.

Deggendorf gleicht aus und drängt auf den Sieg

Stattdessen durfte der SCR bis zur 51. Minute an drei Punkte glauben. Doch dann nutzte Deggendorf erstmals einen dieser vielen Abpraller von Boehm zum Ausgleich. Und die Gastgeber drängten nun auf die Entscheidung in der regulären Spielzeit. Ville Hyvärinen und Maurer mussten in die Kühlbox. Dadurch waren die Weiß-Blauen für 28 Sekunden in doppelter Unterzahl. Überstanden sie aber genauso wie ein Powerplay der Deggendorfer in der Verlängerung. Wie? Mit ganz viel Glück und ganz viel Michael Boehm.

Boehm hält und Maurer trifft

Somit musste das Penaltyschießen darüber entscheiden, ob der SCR noch die Minimalchance auf Platz drei haben würde, oder sich Deggendorf in deren drei finalen Spielen weitestgehend zurücklehnen würde können. Erstes ist der Fall. Weil Timo Pielmeier an diesem Abend einfach Uli Maurer nicht aufhalten konnte. Der Garmisch-Partenkirchner wechselte beim Anlauf den Winkel zum Goalie und überwand ihn dann wieder mit einem trockenen Schuss ins Eck. Auf der Gegenseite hielt Boehm seinen Kasten sauber. Und so beträgt der Rückstand des SCR (vier Spiele) auf Deggendorf noch sieben Punkte.