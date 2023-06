Neuausrichtung beim SC Riessersee

Von: Patrick Hilmes

Setzen auf Nachhaltigkeit: (v.l.) der neue Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener, der kommissarische Geschäftsführer Andreas Wieland und Pat Cortina, der künftig Coach und Sportlicher Leiter zugleich ist. © Thomas Sehr

Der SC Riessersee hat die Nachfolge von Pana Christakakis als Geschäftsführer geklärt: Die Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt.

Garmisch-Partenkirchen – Fragen über Fragen hatten sich zuletzt bezüglich des SC Riessersee angehäuft. Trainer, Geschäftsführer, zukünftiger Weg – alles fraglich. Doch nun wurden erste Antworten geliefert. Am Montagvormittag bat der Eishockey-Oberligist zur Pressekonferenz und verwandelte einige Frage- in Ausrufezeichen. Das Tagblatt hat die wichtigsten Antworten gesammelt.

Wer beerbt Pana Christakakis als Geschäftsführer des SCR?

Im Grunde lautet die Antwort darauf: Andreas Wieland. Der bisherige Kaufmännische Leiter übernimmt das Amt zum 1. Juli – kommissarisch. Als Dauerlösung sieht er sich nicht, sagt selbst, dass dies „keine Option“ ist. In Zukunft wünscht man sich jemanden mit weiß-blauer DNA, ein Eigengewächs. Wieland sieht daher seine Aufgabe auch darin, diesen Job für andere attraktiver darzustellen. „Die Position des Geschäftsführers beim SCR war zuletzt oft ein Schleudersitz. Wir müssen Kandidaten die Angst davor nehmen.“ Zugleich will und kann der 44-Jährige Christakakis nicht eins zu eins ersetzen. „Pana ist ein Arbeitstier“, betont Wieland. Daher stellte man sich die Frage nach einem Äquivalent gar nicht. Vielmehr ging es darum, zu klären, auf welche Schultern man die Last verteilen könnte. Neben Wieland erklärten sich dazu Sebastian Ziener und Pat Cortina bereit.

Wie werden die Aufgaben des Geschäftsführers aufgeteilt?

Im Grunde beherzigt man das Motto: Schuster, bleib bei deinen Leisten! Keiner aus dem Trio übt sich nun in etwas völlig Neuem, jeder agiert weiter in seinem Kompetenzbereich. Cortina wird fortan nicht mehr „nur“ Coach sein, sondern zugleich Sportlicher Leiter. Auch wenn er sich mit seiner neuen Bezeichnung noch schwertut, beim 58-Jährigen laufen künftig (hat für eine weitere Saison unterschrieben) alle Fäden rund ums Sportliche zusammen – Training, Kaderzusammenstellung, Scouting, et cetera. „Sonst stand Pana immer mit Zigarette in der Hand und Handy am Ohr draußen vor dem Stadion und sprach mit Agenten. Das wird jetzt auch mehr meine Aufgabe sein.“ Abgesehen von den Glimmstengeln. Zugleich bleibt er Trainer der ungarischen Frauen-Nationalmannschaft, hat mit ihnen Olympia 2026 ins Visier genommen. Ziener fungierte seit 2020 als Assistent der Geschäftsleitung und war bisher für die Bereiche Marketing und Ticketing beim Sportclub zuständig. „In der Zeit habe ich sehr viel Pana gelernt und bin sehr dankbar dafür sowie für das Vertrauen der Gesellschafter“, betont er. Fortan ist Ziener nämlich Geschäftsstellenleiter des Traditionsclubs mit einem umfassenderen Aufgabenbereich. Hinzukommen für ihn beispielsweise Themen wie Sponsorenbetreuung oder Teammanagement.

Hält der Club nun am Projekt 2024 fest?

Nein! Der SCR hat auf lange Sicht weiter das Ziel, in die DEL2 zurückzukehren. Doch zugleich will man nun erst mal einen Schritt zurück gehen, quasi Anlauf nehmen. „Wir haben vergangene Saison versucht, mit den großen Teams mitzuspielen. Das hat sportlich ganz gut funktioniert. Aber wenn wir den Weg so weiter gehen würden, würde er uns in die entgegengesetzte Richtung führen“, betont Ziener. Hintergrund sind Punkte, die man bei der Verkündung des Projekts 24 vor rund drei Jahren nicht vorhersehen konnte. Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation. Die Preise sind in allen Bereichen gestiegen. Und dennoch buttern manche Oberligisten weiterhin mächtige Summen in ihre Teams. Summen, die der SCR nicht stemmen kann. „Das ist in dieser Situation nicht machbar, ohne das wir den Verein ruinieren“, erklärt der neue Geschäftsstellenleiter. Jetzt will man den „Riesserseer Weg“ beschreiten. Und der wird länger als bis 2024 dauern.

Wie richtet sich der SCR nun sportlich aus?

Kurzfristiger Erfolg sei schön, aber ohne die entsprechenden Strukturen dahinter einfach nicht nachhaltig. Und genau daran wollen die Weiß-Blauen nun arbeiten. „Ein Oberliga-Verein ist wie ein Puzzle mit 1000 Teilen. Da findet man nicht immer sofort das passende. Uns ist bewusst geworden, dass wir mehr Geduld brauchen“, sagt Wieland. Bedeutet im Umkehrschluss: Zur kommenden Saison wird die Mannschaft nicht wie zuletzt mit reichlich erfahrenen (und zugleich kostspieligen) Akteuren aufgefüllt, sondern der SCR soll sich wieder mehr zur Anlaufstelle für junge, hungrige Talente entwickeln. „Der Kern des Teams ist so stark wie vergangene Saison. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Nun kommen noch mehr Arbeitsmoral, Geschwindigkeit und vor allem Freude an Eishockey dazu“, betont Cortina.

Definiert sich der Club also künftig als Ausbildungsverein statt als Meisterschaftsanwärter?

Für Cortina schließt das eine das andere nicht aus: „Wir sollten immer nach oben schauen. Aber wir brauchen Geduld, gute Leute und einen guten Plan. Dann kann man Spieler entwickeln und erfolgreich sein.“ Doch dafür ist ein starkes Fundament vonnöten, und derzeit sei diese Basis dafür noch nicht stark genug. Kurzfristig geht es darum, die Grundlage für künftige Erfolge zu schaffen, mittelfristig wieder um Meisterschaften. Entsprechend liegt der Fokus nun darauf, vor allem junge Spieler zu locken, am liebsten mit schon vorhandener SCR-DNA. „Wir müssen uns stärker mit dem Nachwuchs vernetzen und ihm eine Plattform bieten“, betont Wieland. Heißt zugleich nicht, dass erfahrene Spieler komplett aus dem Suchraster fallen. „Die Tür halten wir uns offen. Und vielleicht stehen in fünf, sechs Wochen wieder mehr Ressourcen zur Verfügung“, sagt Cortina.

Wie groß ist das Minus, mit dem der SCR die Saison 2022/23 abgeschlossen hat?

Das liegt im „mittleren bis höheren fünfstelligen Bereich“, wie Wieland verrät. Ein Teil davon sei durch Sponsoren ausgeglichen worden, den Rest müsse man als Rucksack mit in die neue Spielzeit tragen. „Die vergangene Saison hat gezeigt, dass wir diese Qualität auf dem Eis finanziell nicht stemmen können.“ Doch kaufmännisch will man weiter den „vernünftigen Weg“ gehen, und der muss durch junge Spieler gepflastert werden.

Wer unterstützt den SCR auf diesem Weg im Hintergrund? Und wird die Kooperation mit dem EHC Red Bull München weiter bestehen?

Mit dem amtierenden DEL-Meister sei man in guten Gesprächen bezüglich einer weitere Zusammenarbeit, versichert Ziener. Zugleich verrät Wieland, dass er sich im engen Austausch mit beispielsweise Franz Reindl und Martin Buchwieser befindet. „Es wurde viel gesprochen in den vergangenen Wochen und es ist sehr viel Unterstützung da. Wir wollen, ich nenne ihn mal den ’Club der Ehemaligen’ mit einbinden.“

Zugleich bedarf es mehr Zuschauer im Stadion als zuletzt. Wie soll das realisiert werden?

„Wir müssen mehr aus dem Stadion raus, auf die Leute zugehen, sie packen“, betont Ziener. Im Sinn haben die Verantwortlichen, den Stadionbesuch mehr zu einem Event zu machen. Zugleich versichert der Ohlstädter, keine „NHL-Show mit Feuerwerk und Tamtam“ aufziehen zu wollen. „Wir werden nicht übers Ziel hinausschießen.“ Dabei ist auch die Zeit des ersten Bullys von 18 Uhr sonntags ein Thema – wenig familienfreundlich. Vielleicht geht es künftig bereits um 17 Uhr los.