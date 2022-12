Neues Puzzlespiel

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Wer besetzt den freien Platz in der Reihe neben Alexander Höller? Nach dem Abgang von Lukas Koziol hat sich Coach Pat Cortina noch nicht entschieden. Tobias Kircher ist aber eine mögliche Variante. © ANDREAS MAYR

Den Eishockey-Oberligisten SC Riessersee haben zwei Spieler kurzfristig verlassen. Coach Pat Cortina tüftelt noch an den Umbaumaßnahmen in Reihen. Zudem gibt der Transfermarkt nicht viel her.

Garmisch-Partenkirchen – Die vergangenen Wochen verliefen für den SC Riessersee nicht nach Wunsch. Auf drei Pleiten in Serie und dem Abrutschen auf Rang fünf in der Tabelle der Eishockey-Oberliga Süd folgte am Donnerstag die Verkündung, dass der Klub zwei Spielerverträge – von Lukas Koziol und Simon Gerstmeir – mit sofortiger Wirkung aufgelöst hat. Damit soll es dann auch gewesen sein, nun will der SCR wieder positive Schlagzeilen schreiben. Die erste Chance bietet sich dafür am Sonntag, wenn das Schlusslicht der Liga, der EHC Klostersee, im Olympia-Eissportzentrum empfangen wird.

Koziol hat bereits neuen Klub gefunden

Doch ganz so schnell kann man die Geschehnisse dieser Woche nicht ausblenden, hieß es doch aus dem Umfeld des Klubs, das Verhältnis zwischen Koziol und Pat Cortina sei nicht das beste gewesen. Der Coach spricht von einem angenehmen Verhältnis seinerseits. „Ich habe ihn behandelt wie jeden anderen Spieler auch.“ Zwar sei es nie gut, wenn ein Spieler mitten in der Saison Reißaus nimmt, „aber wenn er nicht hier sein will, dann ist es besser so“. Sah Koziol scheinbar ähnlich und schon länger so. Noch am Donnerstagabend machte er sich auf den Weg gen Norden, unterschrieb bei den Hannover Scorpions einen neuen Vertrag. Dem Vernehmen nach soll der Nord-Oberligist für Koziol aber nur eine Übergangsstation sein.

Löst Cortina die Top-Scorer-Reihe auf?

Beim SCR bedeutet dieser Abgang auf jeden Fall, dass neben Alexander Höller ein Platz frei geworden ist. Ob Cortina nun seine Reihen komplett neu zusammen puzzelt, weiß der Coach noch nicht. In seinem Kopf tauchte auch der Gedanke auf, die Top-Scorer-Reihe mit Lubor Dibelka, Robin Soudek und Kevin Slezak aufzulösen. Immerhin bedarf es einer ausgeglichenen Aufstellung. Aber der Gedanke hat sich nicht verfestigt. „Wahrscheinlich werde ich das nicht machen.“ Hingegen sei Tobias Kircher neben Höller eine Variante. Festgelegt hat sich Cortina noch nicht. Vielmehr will er sehen, wie die verbliebenen Spieler auf Koziols Abschied reagieren. Immerhin bekommt nun jeder Offensivakteur mehr Eiszeit.

Kein Druck bei Stürmersuche

Zumindest solange der SCR nicht einen neuen Stürmer auf dem Transfermarkt gefunden hat. Doch die Aussichten auf schnellen Ersatz sind wenig rosig. Geschäftsführer Pana Christakakis spricht davon, dass es vertragslose Spieler auf Oberliga-Niveau nur wenige gebe, „keine 50“. Und davon müsste dann erst mal einer in das Anforderungsprofil der Weiß-Blauen passen. Einfacher wäre, wenn man einen ausländischen Angreifer verpflichten könnte. Doch die drei Kontingentstellen sind mit Soudek, Ryker Killins und Ville Hyvärinen besetzt. Einzige Chance: Killins bekommt doch noch seinen deutschen Pass. Aber in dieser Causa gibt es keine neuen Wasserstandsmeldungen. Bedeutet nicht, dass die Verantwortlichen nun in Panik ausbrechen. „Ich laufe nicht mit dem Handy rum und sage jedem Agenten: ’Bitte, bitte meldet euch’“, betont Christakakis. Man höre sich um, sondiere den Markt und werde bei einem attraktiven Angebot zuschlagen. Bleibt die Suche ergebnislos - auch okay. „Wir stehen nicht unter Druck, müssen nicht mit Gewalt nachlegen. Die Qualität ist auch so vorhanden.“

Warnung vor sieglosem EHC Klostersee

Sieht Cortina genauso. Er investiert seine Energie nicht in die Spielersuche, sondern in die Fortentwicklung des Teams. Die stockte zwar zuletzt, doch der Trainer ist überzeugt, dass er am Sonntag gegen Klostersee den nächsten Schritt in die richtige Richtung sehen wird. Insbesondere, weil die Trainingsleistung am Freitag – im Gegensatz zur Vorwoche – sehr gut war. „Ich habe ein deutlich besseres Gefühl.“ Zugleich warnt er aber auch vor dem noch immer sieglosen Schlusslicht. „Irgendwann werden sie gewinnen. Nehmen wir den Gegner nicht ernst genug, geraten wir in Schwierigkeiten.“ Das ist generell der Fall. Dennoch weiß auch Cortina: Findet der SCR zu seinem Spiel zurück, „dann sollten wir gegen Klostersee gewinnen“.