Einer bleibt, einer geht

Eishockey: Zwei Kader-News des SC Riessersee

Das übliche Spielchen nach einer Saison, manche Spieler verlassen den SC Riessersee, andere bleiben: Der SCR bindet Anselm Gerg, Moritz Israel verabschiedet sich.

Garmisch-Partenkirchen – Nach jeder Saison ist es ein Kommen und Gehen beim SC Riessersee. Natürlich auch heuer wieder. Die Kaderplanungen für die Spielzeit 2023/24 in der Oberliga Süd schreiten voran und nun gab der Traditionsclub aus Garmisch-Partenkirchen zwei weitere Personalien bekannt. Anselm Gerg wird weiterhin das weiß-blaue Trikot tragen, Moritz Israel hingegen verabschiedet sich vom Sportclub gen Norden.

Gerg hauptsächlich für Profiteam eingeplant

Gerg war bereits in den vergangenen beiden Saisons immer wieder Teil des Profiteams und sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich. Nun sollen zahlreiche weitere hinzukommen. Zuletzt war der Garmisch-Partenkirchner vor allem als Leader in der U20 gefordert, für die er weiterhin spielberechtigt ist. Doch fortan ist Gerg (bereits seit seinem dritten Lebensjahr beim SCR) hauptsächlich für das Oberliga-Team eingeplant. „Anselm ist eines der größten Talente der letzten Jahre, die den Weg aus unserem Nachwuchs zu den Profis erfolgreich gegangen sind“, sagt der scheidende Geschäftsführer Pana Christakakis. Nun trauen die Verantwortlichen des SCR dem 18-Jährigen den nächsten großen Entwicklungsschritt zu. Gerg brachte es in den vergangenen beiden Jahren auf 54 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists. Dass weitere hinzukommen, stand für ihn selbst nie zur Debatte: „Für mich gab es nur die Option, weiterhin für meinen Heimatverein aufzulaufen.“ Zugleich weiß er, dass der Unterschied zum Oberliga-Eishockey ein großer ist. „Spielverständnis und Tempo sind nicht zu vergleichen mit der DNL2.“

Isreal wechselt in die Oberliga Nord

+ Verlässt den SCR: Moritz Israel © Peter Volk

Ob ein großer Unterschied zwischen der Süd- und der Nord-Staffel besteht, das wird Moritz Israel in der kommenden Saison herausfinden. Der 27-Jährige Stürmer verlässt den SCR nach anderthalb Jahren (52 Spiele, 21 Scorerpunkte) und wird sich einem Nordclub anschließen. Dem Vernehmen nach haben sich die Hammer Eisbären die Dienste des Rechtsschützen gesichert.