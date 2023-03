Krimi par excellence

Von: Patrick Hilmes

Der erlösende Moment: Alexander Höller (2.vl.) rettete den SCR erst in die Overtime und erzielte dann auch noch den Siegtreffer. © Oliver Rabuser

Das war nichts für schwache Nerven: 33 Sekunden vor Schluss erzwingt Alexander Höller die Overtime im ersten Playoff-Spiel zwischen dem SC Riessersee und den Crocodiles Hamburg. Und in der entscheidet Höller das Duell pro SCR.

Garmisch-Partenkirchen – Nach 50 Minuten war es beinahe mucksmäuschen still im Olympia-Eissportzentrum. Der SC Riessersee lag mit 2:4 hinten gegen die Crocodiles Hamburg. Die Niederlage in Spiel eins der Playoff-Achtelfinal-Serie rückte näher und näher. In der Ostkurve schüttelten Teile der Fans bereits die Köpfe, winkten ab, nur noch ein Banner wurde hochgehalten. „Wo ein Wille, da ein Weg“ stand darauf. Und dann, 33 Sekunden vor der Schlusssirene schallte ein Name so lautstark durch das Stadion, wie er in Garmisch-Partenkirchen noch nie zuvor zu hören war. Stadionsprecher Seppi Brückner rief „Alexander“ und die 2023 Zuschauer – ausgeklammert die rund 30 Hamburger – fügten in einer ohrenbetäubenden Lautstärke „Hööööllllleeeerrrr“ hinzu. Der Innsbrucker vollendete eine immense Willensleistung der Weiß-Blauen mit dem Ausgleich zum 4:4. Somit ging es ab in die neue „Endless-Overtime“. Und in der machte Höller nach sieben Minuten dasselbe einfach noch mal. Da mutierte auch SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis zum absoluten Fan des 38-Jährigen und brüllte ebenso laut wie die Fans „Höller“, „Höller“, „Höller.“ Das Ende dieses Abends, der wahrlich nichts für schwache Nerven war.

Bereits zuvor mussten die Riesserseer Spieler und mit ihnen ihre Fans ein Wechselbad der Gefühle durchleben. Angefangen hatte alles mit Jubel in Minute vier: Robin Soudek ließ das OEZ erstmals mit seinem Treffer zum 1:0. beben. Die Belohnung einer guten Anfangsphase. Doch die Freude wehrte nur 77 Sekunden. Denn drei Fehler am Stück bescherten den Gästen den Ausgleich. Ein Gegentor, das dem SCR den Saft abdrehte. Lange Zeit blieb ein zaghafter Schuss Höllers die beste Chance. Den Nordlichtern gelang es fortan immer wieder, in der Defensive schnell Überzahlsituationen zu schaffen, den Weiß-Blauen so ruckzuck die Scheibe wieder abzujagen. Zugleich ging aber auch bei den Crocodiles nicht viel in der Offensive. Dafür aber kurz vor Schluss bei den Gastgebern. Der Mann aus Innsbruck hatte bereits zu diesem Zeitpunkt seinen ersten Treffer des Abends erzielt. Problem: Er zählte nicht, da völlig unbegründet vorher ein Pfiff der Schiedsrichter ertönte.

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts hatten die Riesserseer aber mehr als genügend Gelegenheiten, das 2:1 nachzuholen. Denn auf der Hamburger Strafbank wurde es kuschelig, drei Spieler saßen zwei Minuten ab. Doch dem SCR fiel nichts besseres ein, als Soudek dreifach vergeblich auf den Blocker oder Goalie Kai Kristian ballern zu lassen. Schon war die Zeit in Überzahl vorbei. Und als Quittung oben drauf setzte es das 1:2. Der nächste Nackenschlag für die Weiß-Blauen. Verzweiflung machte sich breit. Dem wirkte aber Felix Linden entgegen, indem er aus dem Rückraum einfach mal abzog und so auf 2:2 stellte. Neuer Schub für die Gastgeber? Mitnichten. Stattdessen waren wieder die brutal effizienten Hamburger an der Reihe – 2:3. Ab in die Kabine.

Und dort blieben die Weiß-Blauen scheinbar 15 Sekunden länger als die Crocodiles, vom Kopf her. Denn nicht anders ist das 2:4 direkt zu Beginn des Schlussdrittels zu erklären. Der Frust wuchs weiter, schwappte auch auf die Zuschauer über. Viel Abwinken, viel Kopfschütteln war auf den Rängen zu sehen. Verwandelte sich in Minute 50 plötzlich erneut in Jubelposen. Denn Lubor Dibelka erweckte den SCR mit dem 3:4 wieder zum Leben. Die Hoffnung war da, die Chancen auch. Es spielten nur noch die Riesserseer, Hamburg war abgemeldet, konnte nur noch mit alle Mann verteidigen. Der SCR warf nochmals alles in die Waagschale, fuhr einen Angriff nach dem anderen. 37 Sekunden vor Schluss nahm Pat Cortina eine Auszeit. Und danach kam Alexander Höller – gleich doppelt.