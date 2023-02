Null-Punkte-Wochenende

Von: Patrick Hilmes

Es funktionierte alles: In dieser Szene erzielte Weiden durch Robert Hechtl (dunkelblaues Trikot) das zwischenzeitliche 5:0. Obwohl er die Scheibe nicht richtig traf, trudelte sie ins Tor. © Rudi Gebert

Eigentlich wollte der SC Riessersee Platz drei der Oberliga Süd angreifen. Doch nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Rosenheim (1:4) und Weiden (0:6) ist Rang vier wieder in Gefahr.

Weiden – Platz drei angreifen wollten sie. Mal eins der Top-Teams schlagen wollten sie. Konnten sie aber nicht. Stattdessen setzte es für die Garmisch-Partenkirchner nach der klaren 1:4-Pleite am vergangenen Freitag daheim gegen die Starbulls Rosenheim auch am Sonntag auswärts eine Niederlage, eine äußerst satte sogar. Der SC Riessersee ging mit 0:6 bei den Blue Devils Weiden unter.

Weiden hat leichtes Spiel

Eine verdientere Niederlage hat der SCR in dieser Saison noch nicht kassiert. Sah auch Pat Cortina im Anschluss so: „Wir hatten keine Chance, das Spiel zu gewinnen.“ Warum? „Weil wir es Weiden zu einfach gemacht haben.“ Und das beinahe von Beginn an. Frühzeitig geriet der SCR aufgrund einer Sechs-Mann-Strafe in Unterzahl. Zwar überstanden die Gäste diese noch, aber in dieser Zeit konnte der Motor des Branchenprimus’ heiß laufen. Kaum waren die Riesserseer zu fünft, da brachte Ralf Herbst die Gastgeber mit 1:0 in Front. Der 200. Treffer der Weidener in dieser Saison war der erste Nackenschlag für die Weiß-Blauen.

Nur Daniela Allavena erreicht Normalform

Dem Glück hatten sie zu verdanken, dass es nicht prompt 0:2 aus ihrer Sicht stand. Während die Offensive schludrig die Scheibe hergab, wechselte gerade die Defensivreihe. Aber zumindest auf einen Mann konnte sich der SCR an diesem Abend verlassen: Daniel Allavena. Der Goalie verhinderte mit diversen starken Paraden, dass die deutliche Pleite zu einem echten Debakel wurde. Zwar versuchten auch die Riesserseer, ihre Akzente zu setzen, aber das gelang an diesem Abend gar nicht. Würde man ihnen ein Arbeitszeugnis ausstellen, wäre darin die Bezeichnung „stets bemüht“ zu finden. Um den Spitzenreiter in Verlegenheit zu bringen, genügte das keinesfalls. Der zeigte derweil, wie schnörkelloses Kurzpassspiel funktioniert. Ging den Weiß-Blauen alles zu schnell, sodass Tomas Rubes locker auf 2:0 stellen konnte.

SCR ohne Energie

Scheinbar hatte den Gästen irgendwer vor dem Wochenende den Saft abgedreht. Denn auch Cortina kam hinterher nicht drumherum, zu gestehen: „Das war zu wenig Energie von uns. Ich weiß nicht, warum.“ Kurzzeitig schnupperte sein Team noch am Anschlusstreffer, aber stattdessen setzte es noch in Drittel eins das dritte Gegentor. Von defensiver Struktur war nichts zu sehen, die Abwehr befand sich im Tiefschlaf. Den Weiß-Blauen fehlte gänzlich die Handlungsschnelligkeit. Bestätigte auch Alexander Höller im Pauseninterview: „Wir lassen Weiden zu viel spielen, sind immer einen Schritt zu langsam.“ Der SCR-Stürmer fand auch noch deutlichere Worte: „So wie wir agiert haben, das geht gar nicht.“ Zugleich betonte der Innsbrucker, dass 40 Minuten im Eishockey eine Menge Zeit sind. Doch auch die nutzten die Weidener besser. Kaum drückten die das Gaspedal durch, klingelte es schon wieder.

Debakel droht

Obendrein zeigte sich auch, was man immer wieder Spitzenmannschaften nachsagt: Sie haben einfach Glück. Oftmals sprang die Scheibe den Gastgebern vor die Füße. Wurde auch in Minute 31 deutlich: Robert Hechtl traf den Puck nicht voll, aber doch genau richtig. So trudelte sie genau in die rechte Ecke an Allavena vorbei. Das 5:0, der SCR drohte gänzlich unterzugehen.

Weiden nimmt den Fuß vom Gas

Doch anschließend ließ Weiden die Gäste etwas gewähren. Chancen wie die von Veit Oswald waren die Folge: Doch mutterseelenallein vor dem Tor brachte der Förderlizenzspieler die Scheibe nicht darin unter. Sinnbild für diesen Abend. Zweites Beispiel gefällig: Im Schlussdrittel beraubte sich der SCR aufgrund der nächsten Sechs-Mann-Strafe des eigenen Vorteils. Weil Christopher Chyzowski noch zusätzlich ein Foul begann, durften die Weidener im Fünf-gegen-drei auch das 6:0 erzielen. Damit war das Null-Punkte-Wochenende des SC Riessersee endgültig besiegelt.