Ohne Maurer zum Favoriten

Von: Sven Sartison

Kann in Hannover nicht als Anführer vorangehen: Uli Maurer (v.) hat sich im Abschlusstraining am Sonntag verletzt und wird dem SCR fehlen. © Andreas Mayr

Im Playoff-Viertelfinale der Eishockey-Oberliga trifft der SC Riessersee auf die Hannover Scorpions. Keine einfache Aufgabe. Zumal die Weiß-Blauen im ersten Duell auf Routinier Uli Maurer verzichten müssen.

Garmisch-Partenkirchen – Um halb zehn machte sich der Tross des SC Riessersee am Montagmorgen im dichten Schneegestöber auf den Weg. Das Ziel: Niedersachsen, genauer die Landeshauptstadt, noch genauer die ARS-Arena in der Gemeinde Wedemark. Dort treffen die Weiß-Blauen am Dienstagabend (20 Uhr) in Duell eins der Viertelfinal-Serie auf die Hannover Scorpions. Vom Papier her das schwierigste Los, welches der SCR in den Playoffs der Eishockey-Oberliga hätte erwischen können. „Wir sind der Außenseiter, das ist uns bewusst“, stellt Geschäftsführer Pana Christakakis klar: „Aber wir versuchen natürlich, eine Runde weiterzukommen.“

Lediglich vier Niederlagen, davon eine nach Penaltyschießen, musste der Meister der Oberliga Nord in der Hauptrunde hinnehmen, sammelte in 56 Spielen überragende 156 Punkte. Auch mit dem EV Füssen hatten die Skorpione im Playoff-Achtelfinale keine Mühe, entschieden die Serie – wie die Garmisch-Partenkirchner gegen die Crocodiles Hamburg – klar mit 3:0 für sich. „Das ist eine gute Mannschaft und eine große Herausforderung für uns. Die Duelle bringen hoffentlich unser bestes Gesicht zum Vorschein“, sagt Trainer Pat Cortina.

„Im Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner.“

Wohin die Reise für ihn und sein Team in der Runde der besten Acht geht, erfuhr der 58-Jährige erst am Sonntagabend. Durch den Sieg der Hannover Indians, dem Lokalrivalen der Scorpions, gegen den Höchstadter EC sind die Werdenfelser die nach der Hauptrunde am schlechtesten platzierte Mannschaft. Hätten sich die Alligators durchgesetzt, wäre es für den Sportclub zum Aufeinandertreffen mit den Blue Devils Weiden, dem Süd-Meister, gekommen. Doch im Endeffekt ist es Christakakis und Cortina egal, gegen wen es geht. „Im Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner“, sagen die beiden unisono.

Verelst und Israel kehren zurück

Vorbereitet sind die Riesserseer. Bereits vergangenen Mittwoch, am Tag nach dem Viertelfinal-Einzug, haben der Trainer und sein Assistent Anton Raubal begonnen, Hannover unter die Lupe zu nehmen. Und ihre Erkenntnisse aus der intensiven Analyse gezogen. „Jede Partie wird ein Arbeitsspiel“, prophezeit Cortina: „Wir müssen stark in der Defensive und clever mit der Scheibe sein. Dazu dürfen wir uns keine Ups und Downs erlauben. Das könnte gefährlich werden.“ Den Fokus auf einzelne Akteure, wie die beiden Top-Scorer Allan McPherson (105 Punkte) und Pascal Aquin (101), will er nicht richten. „Wir müssen gegen jede Reihe aufmerksam sein.“

Nicht dabei helfen können wie erwartet der Langzeitverletzte Christoph Eckl, für den die Saison bereits vorbei ist, sowie Aziz Ehliz. Und noch ein weiterer Spieler stieg nicht mit in den Bus: Uli Maurer. Der 38-Jährige zog sich am Sonntag im Training eine Unterkörperverletzung zu, weitere Untersuchungen folgen im Laufe des Dienstags. Doch es gibt auch positive Nachrichten. So stehen Sam Verelst und Moritz Israel für das Gastspiel in der ARS-Arena bereit. Cortina verspricht sich einen Push durch die Rückkehrer: „Ich hoffe, die beiden bringen Energie in die Mannschaft.“

„Die Jungs müssen bereit sein. Wir müssen Hannover kaputtarbeiten.“

Ruhig und gemütlich ging es gestern nach der Ankunft im Hotel zu. Einchecken, essen, spazieren gehen und schlafen. Am Dienstagfrüh früh steht eine abschließende Trainingseinheit auf dem Eis an, ehe es am Abend ernst wird. „Die Jungs müssen bereit sein. Wir müssen Hannover kaputtarbeiten“, gibt Christakakis die Marschroute vor. „Ich will sehen, wie die Scorpions reagieren, wenn sie richtig gefordert werden.“