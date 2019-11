Packendes Derby: SC Riessersee schlägt Rosenheim nach 0:2-Rückstand

Zitterbart sagt’s voraus – Quaas liefert

Luca Zitterbart blieb cool. Auch wenn der SC Riessersee in Rosenheim zurücklag - der Spieler sagte den Sieg voraus. Tatsächlich gewann der SCR das packende Eishockey-Derby.

Rosenheim – Ein 0:2-Rückstand nach 20 Minuten – was soll’s. „Kein Problem“, sagt Luca Zitterbart im Blitz-Interview während der ersten Drittelpause. Am Ende werde sich der SC Riessersee schon durchsetzen. Sein Blick: entschlossen. Von Beunruhigung beim Verteidiger keine Spur. „Weil wir mehr Körner haben als Rosenheim.“ Selbstvertrauen pur. Und noch viel wichtiger: keine leeren Worthülsen. Zitterbart behält recht. In einem intensiven Derby drehen die Garmisch-Partenkirchner die Partie tatsächlich und gewinnen bei den Starbulls mit 3:2 nach Verlängerung.

Einer der Helden dieses höchst abwechslungsreichen Eishockey-Abends ist Emil Quaas. Nichts dokumentiert den unbedingten Siegeswillen der Riesserseer mehr als sein Treffer zum 3:2 nach etwas mehr als 61 Minuten. Mitte des zweiten Drittels trifft Rosenheims Maximilian Vollmayer den SCR-Verteidiger derart mit dem Schläger an der Schläfe, dass Quaas zu Boden sinkt. Blut strömt ihm übers Gesicht. Doch aufgeben ist keine Option für den 22-jährigen Förderlizenzspieler des EHC München. Eine kurze Behandlungspause, schnell ein neues Trikot übergezogen, dann ist Quaas zurück – und rächt sich in der Verlängerung mit einem Schrägschuss in den oberen linken Winkel auf seine ganz eigene Weise.

SC Riessersee: Verkorkstes erstes Drittel

Dass die Begegnung überhaupt in die Extrazeit gehen muss, das liegt aus Sicht der Werdenfelser vor allen Dingen an einem verkorksten ersten Drittel. Während Anton Radu, Zitterbart, Philipp Wachter und Calder Brooks bei ihren Gelegenheiten am stark aufgelegten Rosenheim-Torwart Luca Endres scheitern, präsentieren sich die Gastgeber als Effektivitätsmonster. Mit einem so simpel wie auch wundervollen Doppelpass hebeln Alexander Höller und Joshua Mitchell die SCR-Abwehr aus, schon steht’s 1:0. Beim zweiten Treffer zeigt Vorlagengeber Höller seine Abschlussqualitäten. Frei vor Daniel Fießinger schiebt er diesem den Puck humorlos durch die Beine. Die Starbulls – auf Siegeskurs.

Doch trat nun exakt das ein, was Zitterbart vorhergesagt hatte. Je länger die Partie dauerte, desto mehr Oberwasser bekam Riessersee. Zwar glich das Powerplay der Mannschaft von Trainer George Kink abermals einer Farce – selbst zwei doppelte Überzahl-Situationen von jeweils rund einer Minute brachten keinen Treffer –, doch schaffte das Team den Ausgleich. Erst legte Tobias Kircher die Scheibe ins lange Eck, ehe Eetu-Ville Arkiomaa den Puck in der 48. Minute mit der Präzision eines Scharfschützen zum 2:2 ins Tor feuerte. Die Schlussphase geriet zu einer nicht enden wollenden Angriffswelle der Garmisch-Partenkirchner. Rosenheim wackelte, hielt sich aber irgendwie auf den Beinen. Bis Quaas kam – und die Starbulls stürzte.

Acht Verletzte zählt der Kader des SC Riessersee

Umso bemerkenswerter wird der Auswärtserfolg des SCR beim Blick auf den Kader. Acht Verletzte zählt dieser inzwischen. Der neueste Patient im Weiß-Blauen Lazarett ist Uli Maurer. Nach dem Aufwärmen ging’s für den Routinier unter die Dusche statt aufs Eis. Unterkörperverletzung. Mehr Infos lässt der Klub nicht raus. Fest steht: Maurers Fehlen lähmte die Offensive der Werdenfelser erheblich. „Uli ist nicht zu ersetzen“, betont Kink. Respekt zollt der Trainer den verbleibenden SCR-Cracks, die sich bei jedem Wechsel bis zum Schluss aufrieben. „Abartig, wie viel Energie die Jungs heute investiert haben.“