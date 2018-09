Pechsträhne beim SCR: Der Kader schrumpft

eishockey

von Christian Fellner schließen

Die Personalprobleme werden immer großer: Nach Christian Hummer fallen nun zwei weitere Verteidiger aus. Und das auf unbestimmte Zeit.

Garmisch-Partenkirchen – Die Situation ist ein wenig kurios: Der SC Riessersee fährt in der Vorbereitung einen Sieg nach dem anderen ein. Hinter den Kulissen werden die Personalprobleme aber immer größer. Nach Kitzbühel reiste der Garmisch-Partenkirchner Eishockeytross am Dienstag bereits ohne drei Verteidiger. Neben Christian Hummer fehlten auch noch Hagen Kaisler und Silvan Heiß. Beide werden erst einmal auf unbestimmte Zeit ausfallen. Bleiben aktuell noch vier echte Defensivspieler im Kader, davon die beiden Youngster Lorenz Mittermeier und Thomas Radu, der im Nachwuchs noch im Sturm gespielt hatte.

„Das ist sehr unglücklich“, kommentiert Trainer Toni Söderholm die Pechsträhne. Vor allem in Bezug darauf, wie die Verletzungen zustande kamen: Kaisler, der Förderlizenzmann des EHC Red Bull München, bekam in Memmingen einen Schuss auf den Fuß – gebrochen. Heiß erwischte es ebenfalls bei einem Schuss. „Auf den Oberkörper“, mehr sagt Söderholm nicht. „Das ist alles unglaublich.“ Noch bleiben den Verantwortlichen und vor allem der medizinischen Abteilung aber drei Wochen, um zumindest zwei der drei Kandidaten fit zu bekommen. Bei Hummer und Heiß hat Söderholm die Hoffnung, dass es klappt.

Dass die Fühler nun noch einmal ausgestreckt werden, versteht sich von selbst. Doch gibt es Hürden, die ein Handeln erschweren. „Wir können nicht einfach einkaufen gehen“, sagt Söderholm. Das größte Problem sei nicht einmal das Budget. Das würde einen zusätzlichen Spieler vielleicht noch hergeben. Schließlich sei eine Stelle für einen Kontingentspieler grundsätzlich noch offen. Schwierigkeiten bereitet dem SCR der angespannte Wohnungsmarkt in der Region. Der Verein könne Neuzugänge schlichtweg kaum unterbringen. Noch dazu drängen sich die Kandidaten nicht gerade auf.

In puncto Kontingentspieler hat Söderholm sowieso noch keine Entscheidung getroffen, ob er einen Stürmer oder Verteidiger bevorzugt. „Auf die Frage habe ich bisher keine Antwort“, räumt er ein. Immerhin: „Interessante Spieler gibt es.“

Trotz all der Personalnöte hat sich der SCR in Kitzbühel gut präsentiert. Uli Maurer sprang als Verteidiger in die Bresche. „Er kann das, hat das unter anderem in München schon gespielt“, betont der Trainer. Weiterhin fungierte auch Philipp Wachter als Abwehrmann. Noch lassen sich die Engpässe also überspielen. Das am Ende auch sehr erfolgreich, denn beim 5:1 sah Söderholm „einen Schritt in die richtige Richtung“. Bis die Spieler sein System verinnerlicht haben, werde es zwar noch einige Zeit dauern. Aber: „Wir haben bei Weitem nicht so schlampig gespielt wie noch in Memmingen, das war deutlich besser.“

Nach einem umkämpften ersten Drittel übernahm der SCR beim österreichischen Zweitligisten immer mehr die Regie. „Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir reingekommen“, bestätigt der Coach. Im ersten Abschnitt hatten die Gastgeber das Tempo noch mitgehen und hochhalten können, „danach fehlte ihnen etwas die Power“. Der SCR spielte seine körperlichen Vorteile aus, die Kitzbüheler zogen immer mehr Strafen. Überzahlsituationen, die die Gäste auch zu zwei Treffern nutzen konnten. Als Torschützen traten Florian Vollmer und Tobias Eder, der nach seinem vorzeitigen Ausscheiden in Memmingen wieder voll bei der Sache war, jeweils zweifach in Erscheinung, Moritz Miguez steuerte den fünften Treffer bei.

Eine Bank im Kasten waren die beiden Münchner Goalies Kevin Reich und Daniel Fießinger, die sich die Partie teilten. Für Reich bot der Einsatz beim SCR die perfekte Möglichkeit, nach einer Verletzung in dieser Saison erstmals Spielpraxis zu sammeln. „Jetzt fliegt er mit dem EHC gleich nach Finnland“, verrät Söderholm. Vorteile einer funktionierenden Kooperation zweier Teams, die beileibe keine Einbahnstraße sein muss.

Nach einem Tag Pause gestern geht es für die Mannschaft heute weiter mit der schweißtreibenden Arbeit. Der Kader ist aktuell ein wenig kleiner. Söderholm wird wohl ein paar Youngster aus dem DNL-Team dazunehmen. „Ausfälle sind nie schön“, stellt er klar, „aber noch bin ich relativ entspannt.“