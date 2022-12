Perfektes Timing

Das Warten hat ein Ende: Nach seiner Schultereckgelenksprengung gab Christoph Eckl am Mittwoch in Lindau sein Saisondebüt für den SCR. © Peter Volk

Christoph Eckl ist nach seiner schweren Verletzung zurück auf dem Eis: Gerade richtig, fallen beim SC Riessersee doch zwei Verteidiger am Wochenende aus.

Garmisch-Partenkirchen – Die erste schlimmere Verletzung vergessen Sportler nie. Kleinere Wehwehchen oder kurzzeitige Ausfälle sind schnell aus dem Gedächtnis gelöscht, geht es doch nach kurzer Pause weiter. Aber hat es sie mal richtig erwischt, müssen die Sportler mit einer neuen Situation klarkommen. Während die Teammitglieder spielen, ist der Verletzte zum Zuschauen verdammt, kann nicht eingreifen, kann nicht helfen, kann nichts tun – für längere Zeit. So erging es auch Christoph Eckl. Gleich zu Beginn der Vorbereitung zog sich der Verteidiger des SC Riessersee im Testspiel gegen Rosenheim eine Schultereckgelenksprengung zu. Die Folge: Operation und zweieinhalb Monate Pause. Nun ist er zurück, gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Killins und Ehliz fallen aus

Denn die Defensive der Garmisch-Partenkirchner entpuppt sich heuer als Dauerbaustelle. Immer wieder fallen Spieler krank beziehungsweise verletzt aus oder verabschieden sich gar gänzlich. Erst erwischte es Eckl, dann entwickelte Importspieler Ryker Killins Probleme mit der Hüfte, die lange Zeit Fragezeichen verursachten. Vor Kurzem löste man den Vertrag mit Simon Gerstmeir auf. Zudem kränkelte zuletzt Aziz Ehliz, der nun erst mal raus ist. Am Mittwochabend in Lindau zog er sich eine Oberkörperverletzung zu. Die Diagnose steht noch aus. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, sagt Coach Pat Cortina. Ein Einsatz heute daheim gegen die Passau Black Hawks kommt aber nicht infrage. Ebenso wenig der von Killins nach seiner neuesten Verletzung. „Vielleicht ist er nächste Woche wieder bereit“, betont Cortina.

Eckl bildet wieder ein Verteidiger-Paar mit Felix Linden

Daher ist der Coach gleich doppelt froh, dass Eckl wieder zur Verfügung steht. Gegen Lindau gab er sein Saisondebüt, sollte eigentlich gemächlich aufgebaut werden, viel Eiszeit war für ihn nicht angedacht. Doch nachdem Ehliz ab Drittel zwei nicht mehr mitwirken konnte, musste Eckl einspringen. Das Urteil Cortinas: „Er war noch etwas zurückhaltend, aber er hat einen guten Eindruck gemacht.“ Der 24-Jährige nahm sofort wieder den Platz neben Felix Linden ein. „Die beiden waren schon Ende letzter Saison ein sehr stabiles Paar“, lobt der Coach. Auch Eckl taugt sein Partner in der Verteidigung. „Felix und ich ergänzen uns sehr gut, kommunizieren viel. Er ist einfach ein guter Spieler, das macht es für mich einfacher.“ Der gebürtige Regensburger hat selbst nicht gemerkt, dass er gegen Lindau noch mit leicht angezogener Handbremse agiert hat. War wohl unbewusst. Vielmehr will er sofort wieder Vollgas geben. „Mit Halbgas erfahre ich nicht, ob die Schulter hält.“ Doch spricht man nicht nach schwereren Verletzungen immer von der berühmten Belastungssteuerung? Ist es wirklich förderlich, direkt wieder das Gaspedal im höchsten Gang durchzudrücken? Eckls Antwort lautet definitiv ja. „Ich bin schmerzfrei und will meine Leistung bringen. Immerhin haben wir große Ziele.“

Auch Physiotherapeutin Stefanie Löwe sei Dank: Eckls Schulter macht wieder alles mit. © SSC Riessersee

Ich hatte mir schon gewünscht, dass mich einer richtig anfährt.“

Heißt nicht, dass er die vergangenen Monate vergessen hat. Insbesondere die Zeit direkt nach der OP machte ihm zu schaffen. Er hatte quasi einen körpereigenen Wecker, der immer wieder zur Unzeit klingelte. Bei jedem Drehen auf die Schulter meldete die sich lautstark. Aber seine schlimmsten Befürchtungen, er würde auch noch nach Jahren Schmerzen verspüren, was nicht unüblich nach einer solchen Verletzung ist, wurden nicht wahr. Mittlerweile haben auch die Teamkollegen die Samthandschuhe ausgezogen. Als er vor drei Wochen aufs Eis zurückkehrte, trug er noch das rote Trainingstrikot. Bedeutet: kein Körperkontakt. Als er wieder in das gleiche Dress wie seine Mitspieler schlüpfte, hielten die sich weiterhin zurück. „Ich hatte mir schon gewünscht, dass mich einer richtig anfährt.“ Den Gefallen tat ihm dann Sebastian Cimmerman. Das Resultat: Alles okay. Eckl ist wieder fit.