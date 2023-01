Pflichtaufgabe erfüllt

Von: Oliver Rabuser

„Ich war’s“: Alexander Höller bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 0:2 beim EHC Klostersee. © Oliver Rabuser

Der SC Riessersee feiert einen ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg beim EHC Klostersee und klettert auf Rang vier in der Tabelle der Eishockey-Oberliga Süd.

Grafing – Das Wechselspiel geht munter weiter. Sieg reiht sich beim SC Riessersee an Niederlage – und umgekehrt. Nach der etwas unglücklichen Heimniederlage gegen Weiden, holten sich die Garmisch-Partenkirchner in der Grafinger Wildbräu-Scheune den ersten Sieg des neuen Jahres. Aber, so ehrlich muss man sein: Alles andere als ein Pflichtsieg über das dezimierte wie harmlose Schlusslicht wäre schwer zu erklären gewesen. Beim EHC Klostersee lohnte sich für den SCR in erster Linie die Arbeit vor dem gegnerischen Tor. Am Ende stand es wie schon beim ersten Gastspiel in Grafing 1:4.

Eine kleine Widrigkeit gab´s vor der Partie. Lubor Dibelka brach das Aufwärmen ab, schlüpfte wieder in Trainingsklamotten und schaute den Kollegen von außerhalb des Plexiglases zu. Verdächtige Signale vom Oberschenkel veranlassten den 39-Jährigen zur Vorsichtsmaßnahme. „Ich hab’ etwas gespürt, möchte kein Risiko eingehen“, erläutert der Riesserseer Top-Scorer seinen unfreiwilligen Rückzug mit leicht getrübter Stimmung. Klar, gegen Klostersee standen die Aussichten auf weitere Scorerpunkte für den Ausnahmestürmer günstig. Für Dibelka nahm Aziz Ehliz den Platz im Block neben Robin Soudek und Kevin Slezak ein.

Der SCR bestimmte von Beginn an das Geschehen – aber ohne echte Glanzlichter. Rosenheims Trainer Jari Pasanen äußerte jüngst, dass seiner Meinung nach die engen Terminintervalle um den Jahreswechsel auf Kosten der Spielqualität gehen. Diese These wurde am Mittwochabend bestätigt. Meistens erstreckten sich die Angriffe in Schüsse von den Außenpositionen und dem dazugehörigen Nachsetzen, einmal war das Außennetz dabei. Ernsthaft gefordert wurde Dominik Gräubig im ECH-Kasten aber nicht, wenngleich er stets auf der Hut sein musste. Für Michael Boehm traf das indes nur sehr bedingt zu. Das ohne sieben Stammkräfte angetretene Schlusslicht schaffte es nur sehr selten in die Nähe seines Arbeitsplatzes im weiß-blauen Tor.

Auf der Gegenseite sorgte Tobias Kircher Mitte des Anfangsdrittels für die Führung. An der blauen Linie verzögerte der Mittelstürmer in zentraler Position so lange, bis Alexander Höller sich breitschultrig vor Gräubig postierte und dem Goalie das Sichtfeld für den Schlenzer versperrte – 0:1. Danach verpassten zunächst Ehliz und Marlon Wolf seitlich des Torpfostens den zweiten Treffer, ehe der EHC in Überzahl seine einzigen zwei Brandherde entfachen konnte. Dennoch ließ die Entscheidung nicht lange auf sich warten. Keine halbe Minute war Höller von der Strafbank zurück, als er zum 0:2 einschoss. Sam Verelst hatte abgezogen, Gräubig mit dem Schoner genau vor Höllers Kelle abgewehrt. Verelst war auch der Initiator des dritten SCR-Treffers in der Schlussminute des Mittelabschnitts. Diesmal flipperte der Puck vom Pfosten an Gräubigs Schoner – als Steilvorlage für Moritz Israel.

Logisch, dass der finale Abschnitt etwas zur Kür geriet. Ehliz stellte mit dem dritten Rebound-Tor der Gäste auf 0:4. Den Shutout für Boehm gab es allerdings nicht. Klostersee gelang bei einer 2:1-Situation der Ehrentreffer. Die Null war weg, aber nicht die drei Punkte.