Pflichtaufgabe gemeistert

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Jubeln über den ungefährdeten Sieg des SC Riessersee: (v.r.) Torschütze Sebastian Cimmerman (r.) mit Anselm Gerg und Marlon Wolf. © Rabuser

Der SC Riessersee hat die Pflichtaufgabe in der Oberliga Süd beim HC Landsberg gemeistert. Nicht mehr und nicht weniger. Nun heißt es vollen Fokus auf das Derby am Sonntag gegen die Tölzer Löwen.

Landsberg – 8:1, 8:0 und 9:6 haben die ersten drei Vergleiche zwischen dem SC Riessersee und Kellerkind HC Landsberg geendet. Doch ein erneutes Torfestival blieb im vierten und letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison am Freitagabend aus. Die weiße Weste der Garmisch-Partenkirchner blieb dennoch sauber. Sie siegten am Lech mit 3:0 und können vor dem großen Oberlandderby am Sonntag weiter auf Platz drei schielen. Die Treffer erzielten ein Routinier und zwei Youngsters. Und anders als zuletzt gegen Peiting hielt die Abwehr trotz eines deutlichen Vorsprungs ihren Laden bis zur letzten Sekunde sauber – Michael Boehm feierte den wohlverdienten Shutout.

Obgleich die Tore diesmal nicht im Akkord die Anzeigetafel in Schwung hielten, war es der SCR, der die Partie nahezu durchgängig dominierte. Mit Ausnahme der Anfangsphase, in der zunächst ein Scheibenverlust an der Bande zu einem Landsberger Konter führte, an dessen Ende der Puck äußerst unglücklich von hinten an den Torraum trudelte und Boehm somit kurzzeitig in Nöte brachte. Dann aber Riessersee. Ville Hyvärinen passte hinaus zu Tobias Kircher, der legte in den Slot zu Alexander Höller – 1:0. Der Tiroler musste beim Abschluss auf die Knie runter, so ging die Bewegung fließend in die Jubelpose über.

„Das war ein gutes Eishockey-Spiel heute. Vor allem schnell, nach zwei Stunden war alles vorbei. Michael Boehm war stark, er hatte einige gute Paraden. Wir haben die Partie meistens beherrscht, aber nicht alle unsere Chancen gemacht. Insbesondere zu Beginn des zweiten Drittels, als allerdings auch Andreas Magg sehr stark gehalten hat. Wir hatten einen Spielplan für 60 Minuten und jetzt drei Punkte mehr.“

Trainer Pat Cortina schonte Ryker Killins wegen eines dicken Sprunggelenks für das Duell am Sonntag. Doch auch die verbliebenen Facharbeiter für defensive Angelegenheiten hielten sich die Riverkings relativ locker vom Leib. Bis zur Pause war das Amüsement für die 680 Zuschauer von überschaubarem Ausmaß.

SCR legt nach erster Pause einen Zahn zu

Dann aber legten die Weiß-Blauen einen Zahn zu. Kircher eröffnete den zweiten Akt mit einem Pfostentreffer, als ihm die Scheibe durch den Torraum auf die Kelle trudelte. Auch bei Sebastian Cimmerman fehlte nicht viel, er schubste den Puck knapp am langen Pfosten vorbei. Kircher und Cimmerman – die prägenden Protagonisten des Mitteldrittels.

Ersterer hätte nach einem Stockfehler eines HCL-Verteidigers das 3:0 markieren können, zielte aber freistehend aus zentraler Position lediglich auf Tormann Andreas Magg. Zweiterer hatte den Goalie zuvor aus der Bandenrundung mit einem listigen Schlenzer an dessen Ausrüstung überwunden. Etwas später warf sich der 19-Jährige mutig einem Schlagschuss entgegen. Die Körperhaltung beim Verlassen der Eisfläche lässt mutmaßen, dass Cimmerman an diese Aktion auch an seinem Geburtstag am kommenden Dienstag noch Erinnerungen hegen wird.

„Für Sonntag braucht es keine Extra-Motivation und ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. Wir dürfen aber nicht das Eishockeyspielen vergessen.“

Nachdem Christopher Chyzowski zu Beginn des Schlussabschnittes auf 3:0 erhöhte, war das Match entschieden. Es ging einzig noch um Boehm und das zu null. Doch der SCR ließ die in Summe harmlosen Lechstädter zu keiner Zeit mehr gewähren. Selbst als die Werdenfelser zum Ende einer überdurchschnittlich fairen Begegnung ein zweites Mal in Unterzahl gerieten, wurde das Resultat leidenschaftlich und konzentriert verteidigt.