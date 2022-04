Richtiger Pulli, falsches Auto

Von: Patrick Hilmes

Her mit meinem Stock: Alexander Höller (r.) im Vorbereitungsspiel des SCR um David Seidl gegen Rosenheim. © ANDREAS MAYR

Zugang Nummer zwei: Alexander Höller wechselt von den Starbulls Rosenheim zum SC Riessersee und soll die magere Torausbeute der Garmisch-Partenkirchner aufpolieren.

Garmisch-Partenkirchen – „Grau steht mir“, merkt Alexander Höller an und grinst breit. So eben hat er einen Pullover in dieser Farbe bekommen, darauf prangt das Logo des SC Riessersee inklusive weiß-blauer Streifen. Ein kleines Willkommensgeschenk für den neuen Stürmer des Süd-Oberligisten. Gefällt ihm. Nun ist er Riesserseer. Den Vertrag hat er gerade unterschrieben, die passende Kleidung erhalten. Fehlt noch das entsprechende Auto. Das bisherige muss definitiv weg, mit dem kann er während der Saison auf keinen Fall am Olympia-Eissportzentrum vorfahren. Denn die Wagentüren ziert der Schriftzug „Starbulls Rosenheim“, Höllers bisheriger Arbeitgeber.

Vorsicht: Verwechslungsgefahr

Er mag also graue Pullover, fährt noch das „falsche“ Auto, spielte zuletzt an der Mangfall, wird ab sofort für den SCR auflaufen. So weit so gut. Doch wer ist nun Alexander Höller? Bemüht man eine Internetsuchmaschine, findet man massig Einträge. „The Emotion Artist“, „Shootingstar der Kunstszene“, „Ausstellung in Schweinfurt“. Was das mit Eishockey zu tun hat? Gar nichts. Denn Höller hat einen berühmten Namensvetter, einen Maler, der mit seiner Kunst schocken und Fragen aufwerfen will. Höller kennt den anderen Höller nicht, hat auch nichts dergleichen im Sinn. Wenn er malt, dann mit seinen beiden Töchtern. Schocken will er wenn die Gegner des SCR. Und Fragen aufwerfen soll er auch nicht. Vielmehr ist er die Antwort der Klubverantwortlichen auf die magere Torausbeute in der vergangenen Saison – nur 113 Treffer in 40 Hauptrundenpartien (Platz neun der Liga). Der Name Alexander Höller, also des Spielers, steht für reichlich Scorerpunkte – 45 in der Vorsaison. Und das seit Jahren. In Innsbruck bei den Haien den Sport lieben und spielen gelernt, lief Höller jahrelang für seinen Heimatverein in Österreichs erster und zweiter Liga auf, ehe es ihn nach Crimmitschau und dann weiter zu den Dresdner Eislöwen zog. Im Winter 2018/19 folgte er dem Ruf der Starbulls.

Kein Gedanke an die Sportlerrente

Jetzt, mit 37 Jahren, nähert sich der Österreicher mit deutschem Pass wieder der Heimat an. Ein Grund für den Wechsel. Nun könnte man meinen, er lässt in Weiß-Blau seine Karriere ausklingen. Doch von der Sportlerrente will Höller noch nichts wissen: „Ich fühle mich gut, bin auch abseits des Eises sehr professionell, liebe den Sport und denke nicht ans Ende.“ Da Taten mehr als Worte sagen, hat Höller gleich für zwei Spielzeiten in Garmisch-Partenkirchen unterschrieben. „Erst mal“, betont Geschäftsführer Pana Christakakis. Höller sei ein wichtiger Baustein im Wunschgebilde DEL2. Dort will der SCR 2024 ankommen. Passt dem Innsbrucker sehr gut: „Nur so mitspielen, das ist nichts für mich, ich bin sehr ehrgeizig. Als Sportler braucht man höhere Ziele.“ Neben den Ambitionen gefällt Höller auch seine angedachte Rolle im Team: Tore schießen, Tore vorbereiten, junge Spieler anleiten. „Es ist doch toll, wenn man das weitergeben kann, was einem früher selbst beigebracht wurde.“

Besiegelt: Alexander Höller unterschreibt seinen Vertrag. Geschäftsführer Pana Christakakis (r.) freut’s. © SCR

Der erste Eindruck passt

Diese Einstellung freut auch Coach Pat Cortina, der in Höller einen „unglaublichen Athleten“ sowie „Schlüssel- und Führungsspieler sieht“. Das erste Gespräch führten beide auf Englisch. Wahrscheinlich einfacher für den Italo-Kanadier, als Höllers Tiroler Dialekt zu entschlüsseln. Dieselbe Sprache sprechen sie, wenn es ums Eishockey geht. Höller sieht sich gut aufgehoben in Cortinas Spielsystem. Ein anderer Punkt war zunächst aber bedeutsamer. „Der erste Eindruck ist sehr wichtig.“ Und der stimmte. Beide waren auf einer Wellenlänge und überzeugt voneinander. „Das ist ein gutes Gefühl für mich als Spieler.“

Höller und SCR – das scheint zu passen. Fehlt nur noch eines: ein Auto mit Riesserseer Schriftzug, damit er beruhigt vor dem OEZ parken kann. Er muss sich noch etwas gedulden, bekommt es aber vor dem Saisonstart. Christakakis: „Im August.“