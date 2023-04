Abschied in die DEL2

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Der drittbeste Scorer des SCR sagt Adieu: Kevin Slezak (r.) überzeugte an der Seite von Lubor Dibelka und Robin Soudek. In 52 Partien kam er auf 27 Tore und 36 Assists. © Andreas Mayr

Die ersten Abgänge beim SC Riessersee: Kevin Slezak und Ryker Killins verlassen den Eishockey-Oberligisten. Beide wechseln in die DEL2.

Garmisch-Partenkirchen – Man möchte ja meinen, nach einer Eishockey-Saison kehrt bei einem Verein wie dem SC Riessersee erst mal Ruhe ein. Der Kalender von Pana Christakakis und Anton Raubal ist aber prall gefüllt – zumindest gestern und heute passt kein Termin dazwischen. Die Abschlussgespräche mit den Spielern beschäftigen den Geschäftsführer und den Co-Trainer den ganzen Tag. Die erste Batterie stand gestern an, die zweite kommt heute. Bereits am Dienstag betrat Kevin Slezak Christakakis’ Büro – zum letzten Mal. Nach nur einer Saison bei den Weiß-Blauen verabschiedet er sich schon wieder. Dasselbe gilt für Ryker Killins.

Killins hat nun deutschen Pass

Der Verteidiger kam zum SCR, da er Kanadier war. Er verlässt ihn nun, weil er nur noch zur Hälfte einer ist. Eigentlich hatte der 26-Jährige für die Saison 2022/23 bei den Selber Wölfen unterschrieben. Allerdings mit der Voraussetzung, er würde seinen deutschen Pass bekommen. Klappte aber nicht. So suchte Killins kurzerhand einen neuen Verein und wurde schnell in Garmisch-Partenkirchen fündig. Mittlerweile hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und damit war Christakakis klar, ihn nicht mehr halten zu können. „Rechtsschütze, deutscher Verteidiger – die sind heiß begehrt.“ Den Zuschlag erhielten nun die Bietigheim Steelers, DEL-Absteiger. Wirft man einen Blick auf die Statistiken Killins, ist der Verlust aber rein sportlich gesehen für den SCR zu verkraften. Der Verteidiger kam auf lediglich 31 Spiele für die Weiß-Blauen, oft warfen ihn seine Erkrankungen Rheuma und Arthritis zurück. Gegen Saisonende stand er aber wieder stetig auf dem Eis.

Hat nun einen deutsche n Pass: Ryker Killins. © Oliver Rabuser

Slezak hat die Erwartungen übertroffen

Das tat Slezak in 52 von 54 möglichen Partien. Der gebürtige Bad Aiblinger war eine der Entdeckungen der Saison beim SCR. Zwar hat er natürlich von den beiden Top-Spielern in seiner Reihe – Robin Soudek und Lubor Dibelka – mächtig profitiert. Doch ein junges Talent kann auch schnell mal in dem Schatten der Großen verschwinden. Nicht aber Slezak. Er kam in der Hauptrunde bereits auf 57 Scorerpunkte und steuerte in den Playoffs noch sechs weitere bei. War sich zugleich nicht zu schade, für die anderen beiden die tiefen Wege zu übernehmen. Imponierte auch Christakakis: „Kevin hat unsere Erwartungen sogar übertroffen.“

Warum der SCR dem 22-Jährigen kein Angebot machte

Stellt sich die Frage: Warum hält der Klub so jemanden nicht? Christakakis sagt: „Schade, wir hätten ihn gerne behalten.“ Slezak erwidert: „Der SCR hat mir nie ein konkretes Angebot gemacht.“ Bestätigt auch der Geschäftsführer, fügt jedoch an: „Sein Agent hat mir klar gesagt, ich hätte keine Chance. Er will DEL2 spielen.“ Stimmt auch. Aber der 22-Jährige betont zugleich: „Hätte ich ein Angebot bekommen, hätte ich es mir überlegt, es abgewogen. Die Länge des Vertrags wäre auch eine Frage gewesen.“ Doch dann kamen die Eisbären Regensburg und boten ihm die Chance, in der zweithöchsten Liga Deutschlands zu spielen. Eine Möglichkeit, die Slezak nicht ausschlagen konnte. „Ich habe jetzt vier Jahre in der Oberliga gespielt. Nun ist die Zeit gekommen, den Schritt in die DEL2 zu wagen.“

Slezak hat sich stark entwickelt

Doch der Abschied fällt ihm nicht leicht. „Pudelwohl“ habe er sich in Garmisch-Partenkirchen gefühlt. Der Ort, die Menschen im Verein, die Mannschaft – das alles taugte ihm sehr. „Ich habe die Zeit wirklich genossen.“ Und sehr viel gelernt. Slezak hat binnen der vergangenen Saison die nächste Entwicklungsstufe erklommen. Hat gelernt, dass es ihm gut tut, vom heimischen Rosenheim entfernt Eishockey zu spielen. „Raus aus der Komfortzone“. Lag auch daran, dass er quasi in die nächste Komfortzone kam. „Ich habe zwar noch nicht so viel Erfahrung, aber eine Mannschaft wie die des SCR, in der sich jeder mit jedem versteht, habe ich noch nie erlebt.“ In seinen Worten schwingt ein bisschen Wehmut mit und wird nochmals durch seinen Schlusssatz verstärkt: „Man sieht sich immer zweimal im Leben.“