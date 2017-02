Runde zwei der SCR-Legenden-Wahl: von Reindl bis Berndaner

Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

von Christian Fellner

Welche seiner größten Spieler soll der SC Riessersee auszeichnen? Das entscheiden Sie! Nun läuft die Abstimmung der zweiten Ära von 1966 bis 1985.

+ © mm Garmisch-Partenkirchen– Die Fans des SC Riessersee haben gewählt: Toni Biersack und Michael Hobelsberger sind die Legenden, die die GmbH stellvertretend für die vielen erfolgreichen Eishockeyspieler des Vereins aus der Zeit bis 1965 im Olympia-Eissportzentrum in besonderer Weise ehren wird. Geschehen wird dies während des Heimspiels am 12. Februar gegen Bayreuth (17 Uhr). Der Rahmen ist perfekt: Denn die Fans haben zu einer Aktion „Volle Hütte“ aufgerufen. Neben einem bunten Programm sollen die beiden SCR-Legenden im Stadion verewigt werden. Eingeladen sind dazu Familienangehörige, aber auch andere SCR-Größen aus dieser Zeit. Das ist nicht alles: Unter den Tagblatt-Lesern, die an der ersten Abstimmung teilgenommen haben, hat SCR-Gesellschafter Udo Weisenburger nun 100 Eintrittskarten für die Begegnung verlosen lassen (Gewinner siehe Kasten rechts, Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des SCR). Auf die ersten Drei warten besondere Preise wie VIP-Tickets oder ein Trikot mit Unterschriften des aktuellen Teams. Ulla Dengg aus Garmisch-Partenkirchen kommt in den Genuss des ersten Preises. Sie ist mit einer Begleitung als VIP-Gast mit von der Partie.

An diesem Wochenende geht es aber auch mit der Wahl der Legenden weiter. In der nächsten Periode von 1966 bis 1985 hat der SCR erneut zahlreiche große Namen hervorgebracht, die den Verein weit über die Grenzen Garmisch-Partenkirchens hinaus bekannt gemacht haben. Ignaz Berndaner und Franz Reindl gehörten zum Olympia-Bronze-Team von Innsbruck 1976. Aber auch andere wie Joachim „Butzi“ Reil, Peter Gailer, Anton „Dago“ Hofherr oder Torhüter Max Fink hatten große Anteile an den beiden letzten Meisterschaften, die der SCR 1978 und 1981 gewann. Neu ist dieses Mal, dass Sie einen eigenen Kandidaten benennen können, wenn Sie meinen, dass Ihr Held dieser Eishockeyzeit fehlt.

Das Prozedere für die Wahl ist dasselbe wie bei der ersten Abstimmung. Sie können drei Stimmen vergeben. Schicken Sie uns den Zettel per E-Mail an sport@gap-tagblatt.de oder Fax an 0 88 21/7 57 26, oder bringen Sie ihn in der Redaktion vorbei. Eine Version zum Download gibt es im Internet auf der Tagblatt-Seite www.gap-tagblatt.de.

Die Formulare, die bis Sonntag, 12. Februar, in der Redaktion eingehen, kommen in die Wertung. Die Legenden wie die Sieger des Gewinnspiels sollen im letzten SCR-Heimspiel der Hauptrunde am 3. März geehrt werden.