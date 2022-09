Furioser Auftakt genügt

Von: Patrick Hilmes

Der erste Streich: Moritz Israel bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Rosenheim. Später lässt der SCR-Stürmer ein weiteres Tor zum 3:0 folgen. © ANDREAS MAYR

Dritter Sieg im vierten Testspiel: Der SC Riessersee stellt gegen Rosenheim im ersten Drittel auf 3:0 und gewinnt 4:2. Insbesondere im ersten Drittel glänzen die Riesserseer.

Garmisch-Partenkirchen – Zwar fehlt es noch etwas an Tempo, Übersicht und vor allem an körperlicher Masse, aber in Ansätzen lassen sie ihr Talent schon aufblitzen. Gute Skater sind sie zudem schon alle. Die Rede ist nicht von der Oberliga-Mannschaft des SC Riessersee, sondern von dem eigenen U11-Nachwuchs, der in der ersten Drittelpause die Zuschauer im Olympia-Eissportzentrum zu unterhalten wusste. Wie das funktioniert, wie man das Publikum auf den Rängen begeistert, zeigten die Profis direkt davor. Anschauungsunterricht der höchsten Güteklasse.

Offensiv-Feuerwerk im ersten Abschnitt

Der SCR empfing die Starbulls Rosenheim und dominierte den Ligakontrahenten in Drittel eins nach Belieben. Dem kontrollierten Tempo-Eishockey der Gastgeber wusste Rosenheim nichts entgegenzusetzen. Der 0:3-Rückstand nach 15 Minuten war noch glücklich aus Sicht der Starbulls. Denn die Weiß-Blauen zauberten einen makellosen Auftritt im ersten Abschnitt aufs Eis. Nach 89 Sekunden brachen die 1017 Fans das erste Mal in Jubel aus. Moritz Israel bekam sträflich viel Platz im Zentrum und nutzte ihn mit 1:0. Anschließend bewies der SCR, wie man in Unterzahl dem Gegner keinen Raum zum Kombinieren gestattet, ehe er es in der Offensive wieder spannend machte. Uli Maurer, der anfangs auffällig spielfreudige Sebastian Cimmerman, Tobias Kircher und Sam Verelst scheiterten bei ihren Versuchen, auf 2:0 zu stellen. Das glückte dann in Überzahl Robin Soudek nach Zuspiel von Christoph Eckl. Weiter ging das weiß-blaue Sturmfeuerwerk mit einer Chance von Alexander Höller und wenig später mit dem 3:0 durch Israel. Eckls Schussversuch wurde geblockt und mutierte zum kurzen Pass auf Israel – Drehschuss, Tor. Der Abschluss eines bärenstarken ersten Drittels der Gastgeber.

Rosenheim erwacht zum Leben

Doch das Kontrastprogramm folgte. Damit ist nicht der bezaubernde Auftritt der jungen Eiskunstläuferinnen des SCR in der zweiten Drittelpause gemeint, sondern der Angriff der Starbulls erwachte ab Minute 25 zum Leben. Mehr und mehr wurde der SCR in der Defensive eingeschnürt, mehr und mehr rückte Goalie Daniel Allavena in den Fokus. SCR-Coach Pat Cortina dürfte diese Phase auf seinem Zettel mit negativen wie auch mit positiven Stichpunkten notiert haben. Sein Team schaffte es zwar kaum, mal für Entlastung zu sorgen, zugleich aber sah er leidenschaftlich verteidigende Riesserseer, die auch nach 40 Minuten keinen Gegentreffer kassiert hatten.

Ausgeglichenes Schlussdrittel

Das sollte aber noch kommen, und zwar in Minute 48, als der Ex-Riesserseer Michael Knaub die Scheibe über die Linie stocherte. Warum? Weil die Starbulls weiterhin die aktivere Mannschaft stellten. Doch das Gegentor diente zugleich auch als Weckruf, der SCR wiederbelebte seine Offensive und schnell stand es durch den Treffer von Thomas Schmid 4:1. Es entwickelte sich eine Partie, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Sie rieben sich in den Zweikämpfen auf, die Passqualität nahm gehörig ab, wodurch auf beiden Seiten oftmals Stückwerk herauskam. Zwar gelang den Starbulls noch das 4:2 – aus SCR-Sicht zu einfach, weil ein Schuss auf Allavenas Schoner und ein Abstauber genügte –, aber der dritte Sieg im vierten Testspiel geriet nicht mehr in Gefahr.

Letztendlich hatten die Weiß-Blauen die Partie mit ihrem furiosen Anfangsdrittel bereits entschieden. In den ersten 15 Minuten zeigte Cortinas Mannschaft erneut, welchen Qualitätssprung sie im Vergleich zur Vorsaison gemacht hat. Zwar war das Pulver schnell verschossen, doch noch läuft die Vorbereitung und Rosenheim zählt nicht umsonst zu den Meisterschaftsanwärtern.