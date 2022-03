Nächster Derbysieg: SC Riessersee bezwingt EC Peiting erneut

Von: Andreas Mayr

Teilen

Der Auftakt: Anton Radu (r.) bringt den SC Riessersee mit einem platzierten Schuss in Führung – Peiting-Goalie Florian Hechenrieder ist chancenlos. © andreas mayr

Der SC Riessersee darf weiter auf die direkte Qualifikation für die Playoffs hoffen. Beim EC Peiting gewann der SCR am Freitagabend knapp mit 5:4.

Peiting – Es ist der Kampf vor dem Kampf, den der SC Riessersee gerade austrägt. Und er hat großen Gefallen gefunden an diesem Triell mit Peiting und Höchstadt um Platz sechs in der Eishockey-Oberliga Süd, der einem Klub den stacheligen Weg durch die Pre-Playoffs erspart. In Peiting gelang dem SCR Sieg Nummer fünf in Serie, womit sich die Mannschaft fürs Erste am Lokalrivalen aus dem Pfaffenwinkel vorbeischob. Wie der jüngste Lauf zu erklären ist: „Wir rennen endlich für Etwas“, sagt Trainer Pat Cortina. Dieses Rennen um Rang sechs fühle sich schon wie die Playoffs an, verrät der Coach. Auch wenn er sagt: „Ich glaube, es reicht nicht ganz.“

Mich freut es, dass die Mannschaft erwachsen wird

Ganz egal, findet Cortina. Wichtig ist ihm viel mehr die Mentalität, mit der Riessersee derzeit seine Partien angeht. „Mich freut es, dass die Mannschaft erwachsen wird“, sagt der Coach nach dem 5:4. Erwachsen kann man ohne Weiteres mit abgezockt gleichsetzen. Denn das meint Cortina. In Peiting konterte sein Team beinahe jedes Tor der Gastgeber mit einem eigenen Treffer – inklusive des vorentscheidenden 5:3 von Bastian Eckl, acht Sekunden vor Ende des zweiten Drittels.

Erwachsenen-Hockey bedeutet gleichzeitig, Fehlerquellen abzustellen. Der SCR ließ sich nicht verleiten von diesem starken Spiel am Dienstag, dem 3:0 über Peiting. Hatte ja noch keine allzu große Bedeutung, erklärt Cortina. „Erst dieses Spiel war wichtig.“ Riessersee trat in Peiting vorbildlich auf. Nach einer überstandenen Unterzahl in den Anfangsminuten kontrollierten die Gäste das gesamte erste Drittel. Tore von Anton Radu, Tobias Kircher (nach einem überragenden Rückhandpass von Moritz Israel) und Michael Knaub (in Überzahl/letzte Minute) sorgten für einen 3:1-Vorsprung. Peitings einziger Treffer fiel im Powerplay – die große Waffe des ECP. Doch ausgerechnet mit dem Überzahlspiel haderte später Coach Anton Saal. „Zu schlampig“ fand er die Aktionen seine Mannschaft, deren Formkurve wie die Aktienkurse in den vergangenen Wochen talwärts saust. „Wir finden gerade nicht in unser Spiel“, hielt der Peitinger Trainer fest.

SC Riessersee: Münchner Kontingentspieler liefern ab

In kleinen Situationen zeigte sich, was es heißt, gegen einen Abwärtsstrudel anzuschwimmen. Gleich nach dem Anschlusstreffer von Thomas Heger (22.) versenkte Marlon Wolf einen Alleingang unter der Latte. Die Münchner Reihe mit Sebastian Cimmerman, Bastian Eckl und Wolf bereitete dem ECP mit ihrer Geschwindigkeit Sorgen. Laut darf man’s nicht sagen – aber mit einem vollen Kader samt Hilfe aus München hätte sich Riessersee nicht in diese missliche Lage manövriert, im Mittelfeld der Liga herumzukrebsen. Wobei Cortina klarstellt: „Es sind keine Münchner, es sind Riesserseer Spieler.“ Der Jubel von Wolf und Cimmerman, die sich nach den Toren in die Arme fielen und die Helme tätschelten, legte den Seelenzustand dieses Teams offen. „Diese Serie gibt uns Moral und Charakter“, sagt Trainer Cortina.

Als Mentalitätsbooster diente die Schlussphase des zweiten Drittels: Erst verkürzte Lukas Gohlke abermals (3:4). „Da hatten wir die Möglichkeit zurück zu kommen“, erklärt Saal. Doch wenn man diese Partie auf ein Stichwort reduzieren fassen könne, sei das die „Kopfsache“, wie der Peitinger Coach herausstreicht. Statt sich über den Gegentreffer zu ärgern, schlug Bastian Eckl umgehend für den SCR zurück. Dieses Denken habe er der Mannschaft die Saison über eingearbeitet, erklärt Cortina. Nun trägt die Arbeit Früchte – zur wichtigsten Zeit des Jahres.