SC Riessersee gewinnt Derby gegen Peiting hochverdient

Von: Marco Blanco-Ucles

Gefeierter Mann: SCR-Goalie Michael Boehm (vorne) hält seinen Kasten gegen Peiting sauber und holt sich den Applaus der Fans ab. © andreas mayr

Ausrufezeichen des SC Riessersee: Am Dienstagabend bezwang der SCR den EC Peiting hochverdient mit 3:0.

Garmisch-Partenkirchen – Im Sport ist es manchmal nicht zu erklären, wann oder wie bei einer Mannschaft der berühmte Schalter umgelegt wurde. Beim SC Riessersee ist allerdings klar: Da steht Anfang März 2022 ein Team auf dem Eis. Nein, falsch formuliert: Auch neben dem Eis. Die gesamte Bank ging in den Schlussminuten des Derbys gegen den EC Peiting mit. Jeder geblockte Schuss, jede weitere Parade von Goalie Michael Boehm wurde gefeiert. Der SCR kämpfte leidenschaftlich um diesen so wichtigen Sieg – und wurde belohnt. Gästetrainer Anton Saal brachte es auf den Punkt: „Der SCR wollte diesen Sieg mehr.“ Auch in der Höhe hoch verdient bezwangen die Weiß-Blauen in der Eishockey-Oberliga Süd den EC Peiting mit 3:0.

SC Riessersee nun punktgleich mit Peiting und Höchstadt

Totgesagte leben länger. War man sich vor zwei Wochen noch sicher, dass der (direkte) Playoff-Zug für den SC Riessersee abgefahren ist, dürfen die Weiß-Blauen bei noch zwei ausstehenden Partien wieder auf Platz sechs hoffen. Sowohl Riessersee, Peiting und Höchstadt stehen jetzt bei 49 Zählern. Der ECP hat allerdings eine Partie weniger absolviert. Die Garmisch-Partenkirchner sind mittendrin statt nur dabei im Kampf um den direkten Playoff-Platz. Der Erfolg gegen Peiting war bereits der vierte Sieg in Folge für die Riesserseer. Coach Pat Cortina zeigte sich beeindruckt, was das konditionelle Level seines Teams anging: „Ich war überrascht von unserer Energie. Das war unser viertes Spiel in acht Tagen. Eine gute Leistung der Mannschaft.“

Das Enttäuschendste aus SCR-Sicht an diesem Abend: Nur 553 Zuschauer wollten dieses für beide Teams so wichtige Derby im OEZ live verfolgen. Die Gäste aus Peiting brachten gerade einmal eine Handvoll Zuschauer in die Marktgemeinde mit. Für diese hatte sich die Reise nicht gelohnt – von Beginn an gaben die Weiß-Blauen auf dem Eis den Ton an. Die Scheibe lief gut in den Reihen der Gastgeber, die sich Chancen im Minutentakt erspielten. Einzig: Vor dem Gehäuse von Gästegoalie Florian Hechenrieder agierte der SCR viel, viel zu harmlos. Dass es bis zur 43. Minute in diesem Spiel nur 1:0 für die Riesserseer stand, glich einer Farce. Dann aber ließ Alexandre Perron-Fontaine seinen Gegenspieler ins Leere laufen und traf sehenswert zum 2:0. Die Erlösung für die Riesserseer.

SC Riessersee: Goalie Michael Boehm zeigt überragende Leistung

Zuvor hatten die Fans im OEZ nur ein einziges Mal zittern müssen: Nach einer halben Stunde eilte Kapitän Florian Vollmer zu seinem Goalie Boehm. Der Routinier bedankte sich bei Boehm – wohlwissend, dass er seine Mannschaft eben beinahe um den Lohn für den hohen Aufwand gebracht hatte. Beim Stand von 1:0 legte Vollmer völlig unnötig einem Peitinger Angreifer die Scheibe direkt vor die Füße. Boehm verhinderte den Einschlag und wurde von den Fans in der Ostkurve dafür gefeiert. Bis dahin war der Goalie nahezu beschäftigungslos gewesen, zu drückend agierte der SCR, zu harmlos präsentierten sich die Peitinger. Erst nach dem 2:0 erwachten die Gäste und erhöhten den Druck. Boehm zeigte in dieser Phase wieder einmal, dass er ein mehr als nur verlässlicher Ersatzmann für Daniel Allavena ist. Nach der Partie wurde der Bad Tölzer zu Recht vom Anhang der Garmisch-Partenkirchner gefeiert.

Der durfte sich sehr früh sowie sehr spät in der Partie über Treffer seines Teams freuen. Nach vier Minuten brachte Felix Linden mit einem Schuss in die kurze Ecke seine Farben in Führung. Und 30 Sekunden vor Schluss markierte Robin Soudek den 3:0-Endstand ins verwaiste ECP-Gehäuse. Am Freitag treffen beide Teams in Peiting schon wieder aufeinander. Mit einem Sieg könnte der SCR am direkten Konkurrenten in der Tabelle vorbeiziehen.