SC Riessersee darf nach Sieg über Füssen weiter auf die Playoffs hoffen

Von: Marco Blanco-Ucles

Matchwinner: Marlon Wolf (vorne) steht zweimal goldrichtig und erzielt einen Doppelpack für den SC Riessersee im Duell gegen den EV Füssen. © andreas mayr

Pflichtaufgabe erledigt: Der SC Riessersee bezwang am Sonntagabend den EV Füssen mit 3:1. Ob der SCR direkt in die Playoffs einzieht, entscheidet sich am Dienstagabend.

Garmisch-Partenkirchen – Zwei Grundprinzipien des Sports wurden am Sonntagabend im Olympia-Eissportzentrum (OEZ) ersichtlich. Zum einen, dass Druck die Leistung einer Mannschaft beeinflussen kann. Klar, gilt im positiven wie negativen Sinne. Beim SC Riessersee war jedoch Letzteres der Fall. Deutlich schwächer als in den vergangenen Spielen präsentierten sich die Weiß-Blauen gegen den EV Füssen – sah auch Coach Pat Cortina so: „Man hat gemerkt, dass Druck da war bei den Jungs.“ Aber, und das ist das Entscheidende aus SCR-Sicht: Im Sport geht es am Ende des Tages um Ergebnisse, Eishockey bildet da keine Ausnahme. Den Riesserseern genügte eine durchschnittliche Leistung, um den EVF im Duell der Altmeister mit 3:1 niederzuringen. Die Garmisch-Partenkirchner haben damit ihre Hausaufgaben im Fernduell mit Höchstadt und Peiting um Rang sechs der Oberliga Süd erledigt.

SC Riessersee: Marlon Wolf avanciert mit Doppelpack zum Matchwinner

Am Freitagabend in Peiting mit dem wichtigen Treffer zum 4:2, legte Marlon Wolf gegen Füssen noch einen drauf und führte seine Farben mit einem Doppelpack zum so wichtigen Heimsieg – beim 19-Jährigen scheint der Knoten endgültig geplatzt zu sein. Nachdem er beim 1:0 vom traumhaften Zuspiel von Aziz Ehliz profitierte, hatte Wolf beim 2:1 den richtigen Riecher und stand goldrichtig, um zur erneuten SCR-Führung abzustauben.

Zwischendurch hatten die ebenfalls alles andere als überragenden spielenden Gäste aus Füssen die Rieserseer Passivität ausgenutzt und zum 1:1 getroffen. Dem SCR wurde nach dem ersten Drittel klar: So kann es nicht weitergehen. Das Team von Coach Pat Cortins zeigte eine Reaktion, dominierte den zweiten Abschnitt. Allerdings verpassten es Kapitän Florian Vollmer und Co. trotz mehrerer Überzahlsituationen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Unverändertes Bild zu Beginn des dritten Drittels: Der SCR drückte auf das dritte Tor, auf die Erlösung. Allerdings verpassten es sowohl Bastian Eckl als auch Robin Soudek, die Nerven der 873 Zuschauer – abzüglich der fünf Füssener Schlachtenbummler – im OEZ zu beruhigen.

Je länger die Partie dauerte, desto größer wurde der Glaube der Füssener, etwas mitnehmen zu können beim Favoriten. Der SCR wurde zunehmend in die Defensive gedrängt, schwächte sich zudem durch unnötige Strafen. Doch dem Unvermögen der Gäste sowie einigen beherzten Abwehraktionen der Weiß-Blauen war es zu verdanken, dass es bei dem einen EVF-Treffer blieb. 32 Sekunden vor dem Ende machte dann Luca Allavena nach Zuspiel von Soudek (endlich) den Deckel drauf, das 3:1.

SC Riessersee: Playoff-Entscheidung fällt am Dienstag

Als die Schlusssirene ertönte, sprach kaum einer mehr über die eben gesehene Partie. Vielmehr rückte der morgige Dienstag in den Fokus. Die Werdenfelser werden von der Couch aus verfolgen, zu was ihr fulminanter Saison-Endspurt – sechs Siege am Stück – gereicht hat. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Peiting nicht mit mindestens neun Toren Vorsprung gegen Passau und holt Höchstadt gegen den Tabellenzweiten aus Regensburg höchstens einen Zähler, zieht der SCR als Tabellensechster direkt in die Playoffs ein, hat eine Woche Pause. Es wäre die Belohnung für eine fulminante Saison-Endphase.