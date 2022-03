SC Riessersee trifft in den Pre-Playoffs auf den EV Füssen

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Redebedarf: Der SCR muss nach der Höchstadt-Absage in die Pre-Playoffs gegen Füssen – hier machen Riessersees Felix Linden und Füssens Eric Nadeau Bekanntschaft miteinander. © andreas mayr

Nichts wurde es mit der direkten Playoff-Qualifikation für den SC Riessersee. Stattdessen trifft der SCR in den Pre-Playoffs auf den EV Füssen. Die erste Partie steigt bereits am Freitag.

Garmisch-Partenkirchen – Es war 16.05 Uhr, als die Eisbären Regensburg am Dienstag auf Facebook einen Beitrag veröffentlichten. Darin zu lesen: das Ende der SCR-Hoffnungen auf die direkte Playoff-Qualifikation. Die Oberpfälzer gaben bekannt, dass sie am Abend in der Eishockey-Oberliga Süd nicht bei den Höchstadt Alligators antreten werden, da diese einen bestätigten Coronafall sowie weitere Verdachtsfälle in ihren Reihen hätten. Eine Minute später verkündeten auch die Höchstadter, dass die Partie gegen die Eisbären nicht stattfinden wird – auf Wunsch der Regensburger wohlgemerkt. Für den SCR bedeutet das: Pre-Playoffs gegen den EV Füssen.

SC Riessersee: Pana Christakakis bremst die Emotionen

Höchstadt behielt durch die kurzfristige Absage seinen Punktequotienten von 1,385. Riessersee steht ebenfalls bei 1,385. Das bessere Torverhältnis haben allerdings die Mittelfranken auf ihrer Seite, bleiben dadurch in der Tabelle der Eishockey-Oberliga Süd vor dem SCR. Bei den Fans der Weiß-Blauen war bereits in den vorherigen Tagen befürchtet worden, dass in Höchstadt kurz vor dem Regensburg-Spiel Verdachtsfälle auftauchen könnten, um die Austragung der Partie zu verhindern. In derartige Theorien möchte Pana Christakakis nicht mit einstimmen, erklärt knapp: „Wir waren auf Schützenhilfe angewiesen und die haben wir nicht bekommen.“ In den vergangenen Tagen stand der SCR-Geschäftsführer auch mit den Regensburgern in Kontakt. Der Tenor gen Oberpfalz: Sagt euch Höchstadt ab, könnten wir einspringen. Mit mindestens zwei Zählern gegen die Eisbären wären die Werdenfelser doch noch an Höchstadt vorbeigezogen. Da die Meldung der Coronaprobleme und die damit verbundene Absetzung der Partie Höchstadt gegen Regensburg sehr kurzfristig geschah, war an die Organisation eines Ersatzspiels nicht mehr zu denken. Christakakis versucht, die Emotionen zu bremsen, erklärt: „Wir haben auf der Welt momentan größere Probleme als die Frage, ob wir Sechster oder Siebter werden.“ Zudem betont er, dass der SCR 40 Spiele – genauso viele wie Höchstadt im Übrigen – Zeit gehabt hätte, den sechsten Rang zu erreichen.

Die Anhänger der Weiß-Blauen sehen das freilich etwas anders, machten ihrem Ärger in den Kommentaren unter dem Höchstadt-Post Luft: „Vor einer Stunde war die Welt noch in Ordnung bei euch und ihr kündigt das Spiel an!? Sehr fraglich in meinen Augen!“, war dort zu lesen. Ein anderer offenkundiger SCR-Fan schreibt: „Jaja, alles sehr kurzfristig. Dem oder den Infizierten Gute Besserung! Aber der komische Geschmack bleibt bei der Aktion.“ Beste Freunde werden die Höchstadter und Riesserseer Anhänger wohl keine mehr. Zur Erinnerung: Bereits vergangene Spielzeit, als die Mittelfranken den SCR mit 3:0 in den Playoffs ausschalteten, hatte es in den sozialen Netzwerken zwischen den Fanlagern Ärger gegeben. Hintergrund war damals der Aufruf des SCR gewesen, die SpradeTV-Übertragung mit den Höchstadter Kommentatoren zu meiden.

SC Riessersee: Fokus auf die Duelle gegen Füssen

Klar, der fade Beigeschmack bleibt. Dennoch hat man beim SC Riessersee keine Zeit, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen – die Abschlusstabelle steht. Bereits am morgigen Freitag starten die Pre-Playoffs für die Weiß-Blauen gegen Füssen. Als Tabellensiebter genießt der SCR im ersten Spiel Heimrecht. Sollte es nach zwei Partien 1:1 stehen, steigt das entscheidende dritte Match kommende Woche Dienstag ebenfalls im Olympia-Eissportzentrum. Jetzt gilt es für das Team von Coach Pat Cortina, den Fokus auf das Wesentliche, den Sport, zu richten. Damit er schnell wieder verschwindet, der fade Beigeschmack, den dieser Dienstagnachmittag hinterlassen hat.