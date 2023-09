Kurz, aber heftig: SC Riessersee bleibt in der Vorbereitung kaum Zeit

Von: Joshua Eibl

Zeigt sich in guter Verfassung: Goalie-Neuzugang Andreas Mechel. © Dominik Bartl

Der SC Riessersee ist diese Woche in die Vorbereitung gestartet. Beim ersten Eistraining ging es gleich zur Sache, denn die Zeit ist knapp.

Garmisch-Partenkirchen – Der Pfiff ertönt, und schon stürmen drei blaue Spieler auf drei weiße zu. „Bewegung! Passt auf die Scheibe auf!“, schreit Pat Cortina. Immer wieder fordert der Headcoach während Spielsituationen wie dem Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei mehr Pucksicherheit von seinen Mannen ein. Cortina gibt die Intensität am ersten Trainingstag im Olympia-Eissportzentrum vor. „Ich weiß, wir sind eigentlich im gleichen Team, aber jetzt sind wir Gegner.“ Gleich 23 Akteure sind am Mittwoch mit dabei, vier davon Goalies. Unterstützung erhält der Chefcoach von seinem Trainergespann: Neben Cortina machen auch Co-Trainer Anton Raubal sowie Rückkehrer und Entwicklungstrainer Ron Chyzowski den SCR-Jungs Beine.

Wobei das Team schon am Montag und Dienstag beim freiwilligen Training auf dem Eis stand. „Jeder war da“, betont Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener. Auch vom obligatorischen Fitnesstest am Montag gab es nur Positives zu berichten: Kein Spieler habe sich unter der Aufsicht von Athletiktrainer Leopold Rauch über den Sommer gehen lassen. Die Ergebnisse dienen dem Trainerteam als Grundwert für die lange Saison und somit zur Belastungssteuerung. Dementsprechend zufrieden war Cortina mit dem Auftakt: „Das Team hat viele Läufe gemacht, das war schon sehr stark. Alle haben guten Einsatz gezeigt.“

SCR-Neuzugänge in guter Verfassung: Goalie Andreas Mechel und Stürmer Alec Zawatsky

Während neben der Fitness auch die taktischen Einheiten von großer Bedeutung sind, gilt es in der Vorbereitung zudem, die zahlreichen Neuzugänge zu integrieren. Diese wussten bei ihrer ersten Bewährungsprobe durchaus zu gefallen, speziell Stürmer Alec Zawatsky sowie Goalie Andreas Mechel zeigten sich in guter Verfassung. Auf der Torhüter-Position sieht sich der SCR mit dem 31-Jährigen, der vom Oberliga-Meister und DEL2-Aufsteiger Starbulls Rosenheim kam, bestens aufgestellt. „Mit Michael Boehm und Mechel haben wir zwei Toptorhüter, die sich nichts schenken werden“, sagt Ziener. Cortina betont die Bedeutung der zwei: „Es ist eine der wichtigsten Positionen im Eishockey, beide werden viele Spiele machen.“ Mechel selbst fühlt sich im Werdenfelser Land wohl. „Ich wurde vom Team super aufgenommen, jeder ist top motiviert. Es macht einfach Spaß, wieder auf dem Eis zu stehen.“ Gleich ein paar sehenswerte Aktionen zum Trainingsauftakt lieferte der deutsch-kanadische Neuzugang Zawatsky. Der 23-jährige Linksschütze mit bayrischen Wurzel beeindruckte Cortina nicht nur mit seiner Dynamik. „Er hat eine großartige Einstellung.“

Alles hört auf sein Kommando: Cheftrainer Pat Cortina gibt die Richtung vor. © Dominik Bartl

Nur ein Neuzugang lässt weiter auf sich warten: Stürmer Philip Ziesche, der mit einer Förderlizenz ausgestattet wurde. Er bereitet sich weiter bei seinem Stammverein vor, den Lausitzer Füchsen. Beim DEL2-Club kam der 18-Jährige bisher gegen den polnischen Meister GKS Katowice und gegen den SCR-Ligakonkurrenten Weiden zum Einsatz. Im letzten Test gegen die Kassel Huskies stand er nicht im Kader. Die Füchse starten am 15. September in die Saison, erst dann wird sich entscheiden, ob der Rechtsschütze überzeugen konnte. „Das letzte Wort haben die Füchse“, unterstreicht Ziener.

Nach nur drei Eiseinheiten: Am Samstag ist der amtierenden österreichische Staatsmeister aus der Alps Hockey League zu Gast

Bis dahin schindet sich das Team um Lubor Dibelka und Robin Soudek weiterhin, um fit für diese Saison zu sein. Zeit bleibt bis zum Oberliga-Auftaktspiel gegen den Stuttgarter EC am 1. Oktober kaum. Und so drückt das Trainerteam aufs Gas, zwei weitere Eiseinheiten stehen vor dem ersten Vorbereitungsspiel am Samstag an. Natürlich „ein bisschen früh“, gibt Cortina zu. Anders sehen das die Spieler, die es nach der langen Sommerpause kaum erwarten können, Minuten auf dem Eis zu sammeln. „Wir haben von Anfang an Spielrhythmus und wissen gleich, wo wir stehen“, betont Mechel. Der Gegner wird wahrlich kein einfacher: Mit den Zeller Eisbären begrüßen die Weiß-Blauen den amtierenden österreichischen Staatsmeister aus der Alps Hockey League. Die Eisbären haben dabei zeitlich einen Vorsprung, sind bereits seit dem 7. August auf dem Eis, denn die Liga startet am 16. September. Überbewerten wollen die Verantwortlichen des SCR das Match deshalb nicht: „Die Partie ist nicht so aussagekräftig nach drei Eiseinheiten“, sagt Ziener.

Hohes Tempo: Die SCR-Spieler um Marlon Wolf schuften für den Saisonbeginn. © Dominik Bartl