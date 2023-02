Erste Mission erfüllt

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Mal wieder nicht aufzuhalten: Robin Soudek (l.) und Lubor Dibelka trafen beim lockeren wie souveränen Auswärtssieg des SCR in Passau jeweils doppelt. © Michael Sigl

Binnen drei Tagen traf der SC Riessersee zum zweiten Mal auf die EHF Passau Black Hawks und ließ ihnen erneut keine Chance: Mit dem 7:2-Auswärtssieg machte der SCR Platz vier in der Oberliga Süd perfekt.

Passau – Im Vorfeld der Saison hatte der SC Riessersee die Marschroute vorgegeben, sich unter den Top vier der Eishockey-Oberliga Süd etablieren zu wollen. Diese Mission startete am 30. September 2022. Fünf Monate später, am 28. Februar 2023, konnte der Klub aus Garmisch-Partenkirchen vermelden: Mission erfüllt. Mit dem 7:2-Auswärtssieg bei den EHF Passau Black Hawks ist den Riesserseern Platz vier in Hauptrunde nicht mehr zu nehmen.

SCR lässt Passau noch 3:0 wieder rankommen

Dass diese Mission am Dienstagabend in Passau zum Abschluss gebracht werden sollte, wurde schnell sichtbar. In der Sekunde, als Marlon Wolf die Strafbank verließ, stellte Robin Soudek mit seinem 39. Saisontreffer auf 1:0 für die Gäste (8.). Sechs Zeigerumdrehungen später erhöhte zunächst Tobias Kircher, ehe Veit Oswald nur 90 Sekunden danach das dritte Tor des SCR erzielte. Alles lief nach Plan, die Gastgeber hätten auch noch höher zu diesem Zeitpunkt in Rückstand liegen können. Verhinderte aber unter anderem deren Glück. Nach einem Schuss der Weiß-Blauen prallte die Scheibe an die Bande und von da aus an den Rücken des Passauer Goalies, rutschte anschließend aber knapp vor dem Tor her und nicht hinein. Das nächste Mal zappelte der Puck überraschend im Netz auf der Gegenseite. Fehlpass in der Offensive, schon durfte Jakub Cizek seine Klasse unter Beweis stellen – Konter zum 1:3. Beinahe hätte der Topscorer der Black Hawks auch sein 38. Saisontor nach Scheibenverlust von Alexander Höller erzielt, scheiterte aber an Daniel Allavena. Dennoch fiel das 2:3, da David Routa den Abstauber versenkte. Binnen 87 Sekunden war das Spiel plötzlich wieder offen.

Riessersee dominiert ab Drittel zwei

Dürfte Pat Cortina mächtig missfallen haben, hatte der SCR-Coach doch eine konzentrierte Leistung von seinen Mannen gefordert. Doch scheinbar fand er die richtigen Worte in der Drittelpause. Denn kaum waren die Teams wieder auf dem Eis, drehte Sebastian Cimmerman jubelnd ab. Dass er das durfte, hatte er auch dem Zufall zu verdanken. Zunächst war der Förderlizenzspieler des EHC Red Bull München noch mit seinem Schuss gescheitert. Doch die Scheibe sprang von der Bande wieder zurück vor das Tor und Cimmerman schaltete schneller als Passaus Goalie – 2:4. Fortan ließen die Gäste keine Zweifel mehr daran aufkommen, wer an diesem Abend das Eis als Sieger verlassen sollte. Unermüdlich belagerten die Weiß-Blauen das Drittel der Black Hawks, ließen sie gar nicht mehr zur Entfaltung kommen. Bis zum nächsten Treffer dauerte es aber bis zur 36. Minute. Auch, weil der SCR zweifach die Standfestigkeit des Passauer Gehäuses überprüfte. Dann aber zielte Lubor Dibelka wieder genauer und markierte das 2:5. Tor Nummer sechs war dann ein richtig schickes: Schneller Pass aus der Defensive auf Robin Soudek, der macht ein paar Meter und passt dann vor dem Tor der Gastgeber mustergültig in seinen Rücken auf Dibelka. Der legt sich die Scheibe kurz zurecht und nagelt sie unhaltbar in den Knick.

Robin Soudek schießt sein 40. Saisontor

Das Spielchen setzte sich im Schlussabschnitt munter fort, ohne das zunächst weitere Treffer fielen. Dann wurde es plötzlich mucksmäuschen still in der Halle. Ein Passauer Betreuer musste per Trage weggebracht werden, doch es konnte Entwarnung gegeben werden. So ging es nach kurzer Unterbrechung weiter mit dem unveränderten Bild: Der SCR dominierte, konnte es sich auch leisten, gegen Ende einen Gang runter zu schalten. Reichte dennoch für Treffer Nummer sieben. Für den war wieder Soudek zuständig. In Überzahl drosch der Tscheche die Scheibe ins Passauer Gehäuse – 40. Saisontor.

Damit war der vierte Platz der Weiß-Blauen und zugleich das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde gegen die Crocodiles Hamburg (Fünfter der Oberliga Nord) besiegelt. Klar war dadurch auch: Für die Black Hawks (Rang elf) ist die Saison 2022/23 nach der Hauptrunde beendet.