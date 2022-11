Fast wie 2017

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Wiederholung erwünscht: Am 22. Dezember 2017 feierte der SCR vor 6341 Zuschauern einen 6:1-Heimsieg über die Tölzer Löwen. © Andreas Mayr

Am Freitagabend steht das Oberland-Derby in der Eishockey-Oberliga Süd an: Der SC Riessersee empfängt die Tölzer Löwen. Die Gastgeber rechnen mit rund 3500 Fans. Das bedarf gründlicher Vorbereitungen und birgt einige Gefahren.

Garmisch-Partenkirchen – Die Alarmglocken läuten lautstark. Beim Deutschland-Cup in Krefeld herrschte heuer teils gähnende Leere auf den Rängen, nur rund 8000 Fans (zusammengefasst) hatten die drei Spiele der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft live vor Ort verfolgt. Die DEL kalkuliert in dieser Saison mit einem Verlust an Stadionbesuchern im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit von zehn Prozent und mehr. Die DEL 2 hinkt derzeit den prä-pandemischen Zuschauerzahlen um rund 15 Prozent hinterher. Hat das Land die Lust am Eishockey verloren?

Zuschauerzahlen in der Oberliga stabil

In der Oberliga Süd ist dieser Schwund an Interesse nicht zu vernehmen. Die Zahlen sind solide, bewegen sich auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Gilt auch für den SC Riessersee. In der laufenden Saison pilgerten 7808 Eishockey-Fans in das Olympia-Eissportzentrum. Macht bei sechs Heimspielen der Werdenfelser einen Schnitt von 1301 pro Partie. In der Spielzeit 18/19 verbuchte der Traditionsklub einen Schnitt von 1382 Besuchern, eine Saison später 1438. Marginale Veränderungen.

Pana Christakakis, SCR-Geschäftsführer © Peter Volk

Ausreißer nach oben war heuer das Altmeisterduell mit Füssen, dass der SCR unter dem Motto „Tag der Schulen und Vereine“ laufen ließ und so 2023 Zuschauer begrüßen durfte. Es folgte aber die Partie gegen Lindau, die lediglich 919 Fans verfolgen wollten. „Das war die erste Enttäuschung“, gesteht Geschäftsführer Pana Christakakis. Er hatte sich einen nachhaltigeren Effekt in puncto Zuschauerzahlen aufgrund des Füssen-Spiels erhofft. Zumal diese Zahlen natürlich überlebenswichtig für den Verein sind, immerhin hat er vor der Saison mit einem Schnitt von 1400 kalkuliert. Doch angesichts der bisherigen Gegner, die im OEZ heuer ihre Visitenkarte abgegeben haben – Höchstadt, Landsberg, zweimal Lindau, Füssen und Peiting – ist der Schnitt unter dem Durchschnitt nicht verwunderlich. Die Hochkaräter fehlen schlicht noch.

SCR steht im Ligavergleich auf Rang fünf

Das ändert sich am morgigen Freitag, steht doch die „Mutter aller Derbys“ an. Die Tölzer Löwen wagen sich in die Heimspielstätte der Riesserseer und sinnen auf Revanche für die deutliche 1:6-Pleite im ersten Duell dieser Saison. Das dürfte ein ordentlicher Booster für den Zuschauerschnitt des SCR werden, der mit seinem Wert von 1301 im Ligavergleich Platz fünf hinter Rosenheim (2512), Memmingen (1672), Deggendorf (1561) und Bad Tölz (1332) einnimmt. Die Weiß-Blauen wollen nach dieser Partie einen Schnitt von rund 1600 und mehr vorweisen können. Um das zu erreichen, müssen am Freitag circa 3500 Zuschauer im OEZ Platz nehmen. Genau mit dieser Zahl rechnet auch Christakakis. „Ich hoffe auf 3500 und mehr.“ Zugleich bedauert er, dass dieses Derby nicht in der Weihnachtszeit stattfindet. „Dann würden sicherlich 4000, 4500 kommen.“ Doch auch so freut er sich auf eine großartige Kulisse, wie es schon in Bad Tölz vor 3253 Eishockey-Anhängern der Fall war.

Für das Derby: 5000 Halbe und 2500 Essensportionen

Bei dieser Partie hatten aber einige Punkte für Fan-Frust gesorgt. Unter anderem der Top-Spiel-Zuschlag in Höhe von zwei Euro. „Den gibt es bei uns nicht“, betont Christakakis explizit. Hingegen köderte der SCR im Vorfeld mit Ermäßigungen für Gruppen. „Wir wollen doch die Leute ins Stadion holen. Denn genau mit solchen Spielen gewinnt man neue Fans und alte zurück.“ Punkt zwei, der den Fans in Bad Tölz sauer aufgestoßen war, drehte sich um die Gastronomie. Die Weiß-Blauen haben vorgesorgt, die Bestellungen für eine normale Partie verdreifacht. Somit können am Freitag 50 Fässer Bier (5000 Halbe) und dieselbe Menge an alkoholfreien Getränken sowie 2500 Essensportionen –„Bei Freitagsspielen wird nicht so viel gegessen“ (Christakakis) – vertilgt werden. Damit all das auch an den Mann kommt, hat der Club sämtliche Helfer mobilisiert. Daher werden dreimal mehr Servicemitarbeiter wie sonst im OEZ schuften.

Mehr Ordner, größere Polizei-Präsenz

Doch viele Fans bedeuten nicht nur viel Umsatz, sondern auch eine erhöhte Gefahr. So gilt das Derby als Risikospiel. Entsprechend wird die Polizei zahlreich zugegen sein, und auch die Gastgeber haben in puncto Security vorgesorgt, die Ordneranzahl verdoppelt. Daher müssen sich die Zuschauer auf etwas längere Wartezeiten einstellen, da die Eingangskontrollen verschärft werden. Deswegen richtet Christakakis einen Appell an die Fans: „Kommt frühzeitig ins Stadion – und bringt gute Laune mit.“

Josef Brückner, SCR-Stadionsprecher © Oliver Rabuser

Erinnerungen an 2017

Dafür ist natürlich vor allem die Mannschaft der Weiß-Blauen verantwortlich. Ist ihr im Hinspiel (6:1-Sieg) gelungen, wie auch einst am 22. Dezember 2017. Der SCR fegte die Tölzer mit ebenfalls 6:1 vom heimischen Eis. Begeisterte natürlich auch Stadionsprecher Josef „Seppi“ Brückner. Noch mehr freute er sich aber über eine Information, die er durch die Lautsprecher jagen könnte: 6341 Zuschauer. „Das war das einzige Mal, dass ich ausverkauft vermelden konnte“, betont Brückner. Wobei es Diskussionen um diesen Status gab, blieben doch einige Sitze unbesetzt. Wohl wegen nicht abgerufenen Kartenkontingents. Dennoch sagt der Stadionsprecher: „Das war ein ganz besonderes Erlebnis.“ Geht es nach ihm, darf sich das am Freitagabend gerne wiederholen. Natürlich mit einem ähnlichem Ausgang.

Hinweise für die Fans Der SC Riessersee rechnet damit, dass sich 3500 oder mehr Zuschauer das Derby gegen die Tölzer Löwen live vor Ort im Olympia-Eissportzentrum anschauen wollen. Das birgt natürlich einige Gefahren in puncto Parkplatz-Chaos und lange Wartezeiten vor dem Stadion. Um dem vorzubeugen, sollen sich die Fans ihre Tickets bereits im Vorverkauf holen, nicht erst an der Abendkasse. Schon am Dienstagabend vermeldeten die Werdenfelser, dass rund 2500 Karten vergriffen sind. „Die VIP-Lounge ist schon seit einer Woche ausverkauft. Zudem sind die Blöcke E, H und K schon fast voll“, berichtet SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis.

Der bittet zugleich die heimischen Anhänger, wenn möglich auf die Anreise mit dem eigenen Auto zu verzichten. „Kommt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Christakakis weiß um die wenigen Parkmöglichkeiten direkt vor dem Stadion. Sind die Parkplätze am Freitagabend voll, werden die Zufahrtsstraßen von der Polizei gesperrt.

Früh im Stadion zu sein, lohnt sich: Der SCR hat zusammen mit der Spielbank Garmisch ein sogenanntes Rally Towel (Fanartikel, kleines Mikrofaserhandtuch) entworfen, das die ersten 2000 Fans am Freitag geschenkt bekommen.

Die Tore des Eisstadions öffnen sich aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens am Freitag eine halbe Stunde früher als normal, bereits um 18.30 Uhr. Der Betrieb an den Abendkassen wird ab 18 Uhr aufgenommen.