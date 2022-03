SC Riessersee bezwingt Füssen und zieht ins Playoff-Achtelfinale ein

Von: Andreas Mayr

„Kommt in meine Arme“: SCR-Assistenzkapitän Simon Mayr (Mitte) herzt nach seinem Treffer zum 3:0 die Teamkollegen Aziz Ehliz (r.) und Anton Radu. © andreas mayr

Der SC Riessersee steht im Playoff-Achtelfinale. Mit 4:0 setzte sich das Team von Coach Pat Cortina beim EV Füssen durch.

Füssen – Was sich im Anschluss an dieses Spiel ereignete, war dann selbst für Playoff-Maßstäbe im Eishockey sonderbar. Die Profis des SC Riessersee schulterten ihre Taschen und trugen sie von einer Halle in die andere. Für die nächsten Wochen wird die Füssener Arena, also die große mit 3600 Plätzen, zur Heimspielstätte des SCR in den Playoffs. Der G7-Gipfel macht’s nötig, da das Olympia-Eissportzentrum zum Sicherheitsstützpunkt umgebaut wird.

Die Thematik mag heikel wie unerfreulich für die Garmisch-Partenkirchner sein, Geschäftsführer Pana Christakakis nahm den Umzug dennoch mit Humor. „Drei Spiele, drei Siege“, sagt er über die Bilanz seiner Mannschaft in Füssen. Den letzten wie wichtigsten Sieg fuhr der SCR am Sonntagabend ein. Mit einem 4:0 in der kleinen Halle I gewann er die Mini-Serie und löste das Ticket für das Achtelfinale mit den Hannover Scorpions, Tabellenzweiter der Nord-Staffel. Danach war Kabinen-Wechsel angesagt.

SC Riessersee: Dauerkarten gelten auch für die Playoffs

Die aus der Heimat Vertriebenen müssten nun das Beste aus der Lage machen, sagt Christakakis, auch wenn er weiß: „Es ist nicht daheim.“ Damit sich die Fans so wohl wie möglich fühlen, gelten die Dauerkarten (ausnahmsweise) auch für die Playoffs. „Ein Entgegenkommen bei den Spritpreisen“, sagt der Geschäftsführer. Niemand möchte eine Geisterkulisse in den wichtigsten Heimspielen der Saison.

Auf jeden Fall hat sich der SC Riessersee für das Duell mit dem Nord-Zweiten warm gespielt. Mit acht Siegen in Folge fährt das Team am Freitag nach Hannover –keiner der Erfolge war so abgeklärt wie der letzte in Füssen. Über 60 Minuten hinweg schnürten die Gäste dem EVF die Luft ab. In Drittel eins gab Riessersee den Charakter der Partie vor, checkte viel, ließ nichts zu. Weite Teile des Durchgangs verbrachten die Gäste im Füssener Drittel, als würden sie sich dort schon heimisch fühlen. Das frühe 1:0 von Sebastian Cimmerman (schöner Pass von David Seidl) nahm Füssen zusätzlich Motivation. Für ein Spiel, in dem es um das Fortleben in den Playoffs ging, zeigten die Allgäuer schon erstaunlich wenig. Mehr ging einfach nicht, räumt Trainer Marko Raita nach dem Ende der Partie ein. Seine Mannschaft habe alles reingeworfen und sich vor allem nachher in der Kabine in die Augen schauen können. Kein Vorwurf an seine Mannen, die gerade offensiv höchste Schwierigkeiten hatten – beim Abschluss, beim Powerplay, beim Kreieren von Chancen, praktisch überall.

Riessersee dagegen holte im zweiten Abschnitt die verpassten Gelegenheiten nach. Treffer von Elias Lindner – nach Füssener Fehlpass – und Simon Mayr – nach fünf Sekunden Überzahl – knockten den Gegner endgültig aus. Den einzigen Punktsieg für Füssen landete Leon Dalldush im Faustkampf mit Bastian Eckl. Für den gab’s aber nur großen Applaus und keine Tore.

Wenn man die letzten Spiele sieht, muss man sagen: Wir haben den Turnaround geschafft

Der letzte Abschnitt avancierte dann nur noch zum großen Warten auf die Szenen danach. Denn diese Bilder waren weit interessanter für die Zuschauer. Eric Nadeau – die vielleicht größte Legende des modernen Füssener Eishockeys – drehte eine Ehrenrunde, verabschiedete sich von den Fans. Offiziell wollte er sein Karriereende noch nicht bestätigen. Aber die Zeichen waren einfach zu deuten. Simon Mayr und Benjamin Kronawitter schossen hinterher noch ein Erinnerungsfoto mit dem EVF-Kapitän. Bastian Eckl schenkte seinen Schläger dem Sohn von Ex-SCR-Spieler und Fan-Liebling Tim Richter, womit gleichzeitig die Brücke zur Vergangenheit gebaut war. Erstmals seit der Vize-Meisterschaft in der Zweiten Liga 2019 gewinnt Riessersee wieder eine Playoffserie, wenn auch nur eine kleine. Die große Herausforderung wartet in Hannover. Die Chancen möchte Christakakis nicht einschätzen. Für ihn war nur eines wichtig: „Wenn man die letzten Spiele sieht, muss man sagen: Wir haben den Turnaround geschafft.“ Aus einer verkorksten Saison ist eine interessante geworden –mit einem kuriosen Finale in Füssen.