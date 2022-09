Vierter Sieg im fünften Testspiel

Von: Patrick Hilmes

Jubelte auch in Leipzig: Robin Soudek verkürzte für den SCR im Schlussdrittel auf 2:3. © Andreas Mayr

Nicht fulminant, aber dominant und hartnäckig: Der SC Riessersee bezwingt im Testspiel die EXA Icfighters Leipzig mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Leipzig – Vor der Partie hatte Pat Cortina von seinem SC Riessersee mehr als die gegen Rosenheim gezeigten 20 Minuten Power-Eishockey gefordert. Seine Spieler hatten dann auch mehr als die üblichen 60 Minuten dafür Zeit, konnten die Vorgabe des Coaches aber nicht umsetzen. Was nicht heißt, dass der SCR im Testspiel gegen die EXA Icefighters Leipzig enttäuschte. Aber diesen fulminanten Auftritt im ersten Drittel gegen die Starbulls konnten sie nicht wiederholen. Genügte dennoch zum vierten Triumph im fünften Testspiel. Schlussendlich verbuchten die Weiß-Blauen einen verdienten 4:3-Sieg nach Penaltyschießen.

Sah nach dem ersten Abschnitt noch nicht danach aus, denn der Nord-Oberligist führte mit 2:0. Der SCR war über die gesamte Partie die spielbestimmende Mannschaft, zeigte sich aber fehleranfällig im Aufbau. Geschuldet war das zwar auch dem aggressiven Forechecking der Gastgeber, mehr aber noch dem eigenem schlampigen Passspiel. Als der an diesem Abend unglücklich agierende Jan-Niklas Pietsch dann auf die Strafbank musste, nutzte Leipzig seine Chance in Überzahl zum 1:0. Treffer Nummer zwei folgte nur 39 Sekunden später und hätte beste Chancen bei der Wahl zum Kacktor des Monats. Ein abgefälschter Pass flog über SCR-Goalie Daniel Allavena hinweg in die Maschen. Anschließend schienen die Gäste kurz angeknockt, ehe Christopher Chyzowski kurz vor Drittelende verkürzte.

Dasselbe Bild in Abschnitt zwei: SCR überlegen, konnte das Übergewicht – bis auf einen Schuss von Robin Soudek (34.) – aber nicht in hochkarätige Chancen umwandeln. Die Gastgeber, in deren Reihen sich mit Victor Östling und Moritz Miguez zwei Ex-Riessersee befinden, hingegen kreierten zwei gefährliche Situationen. Die eine entstand nach Fehler Pietsch und anschließendem Foul, was einen Penalty nach sich zog. Den wehrte Goalie Daniel Allavena noch ab, war aber beim 3:1 nach äußerst feinem Spielzug der Leipziger machtlos.

Im Schlussdrittel war der SCR dann drückend überlegen, ließ die Icefighters überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kommen. Die Belohnung: Soudeks wuchtiger Schuss in die Maschen zum 3:2. Es folgte das Pendant zum 2:0. Nach einem Schuss aus dem Rückraum wusste weder Luca Allavena, noch sein Gegenspieler, wo der Puck war. Dabei lag der direkt zwischen ihren Beinen. Allavena sah ihn dann einen Hauch früher und glich aus. Anschließend bot sich dem SCR in vierminütiger Überzahl – zwei davon in der Overtime – die Chance zur Entscheidung. Doch die musste trotz abermaliger Überlegenheit der Gäste in der Verlängerung das Penaltyschießen bringen.

Das war nach fünf Schützen entschieden. Während drei Leipziger an Daniel Allavena verzweifelten, nahm sich Lubor Dibelka dem ersten SCR-Penalty an. Die geballte Erfahrung des 39-Jährigen wurde in diesen Sekunden sichtbar: Locker angefahren, Goalie ausgeschaut, trocken über die Fanghand eingenetzt. Zwar scheiterte Chyzowski anschließend, doch das änderte nichts am Triumph der Weiß-Blauen.

Die Chance zur Revanche bietet sich den Leipzigern bereits an diesem Sonntag, wenn sie im Olympia-Eissportzentrum um 18 Uhr von den Garmisch-Partenkirchnern empfangen werden.