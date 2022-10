Konstanz als Schlüsselwort beim SCR: Cortina warnt vor Klostersee, vertraut seinem Team aber

Von: Christian Fellner

Überzeugende Youngster-Reihe: (v.l.) Marlon Wolf, Sebastian Cimmerman und Luca Allavena beeindruckten gegen Lindau mit viel Energie – und zwei Toren. © rabuser

So einen Stimmungswechsel zu verarbeiten, wie ihn der SC Riessersee am vergangenen Wochenende mit dem Derbysieg nach durchwachsenen Start erlebt hat, ist nicht einfach. Nun geht es zu Schlusslicht EHC Klostersee - die einzige Partie am Wochenende. Eine gefährliche Situation.

Garmisch-Partenkirchen – Ein bisserl grantig war Pat Cortina nach dem Donnerstagstraining. Grimmig verließ er das Eis, schnurstracks marschierte er strammen Schritts in sein Trainerkammerl. Nein, so stellt er sich eine gute Einheit nicht vor. Und das ließ er die Mannschaft auch spüren. Nur: „Am Mittwoch war’s ganz anders, da hatten wir ein Super-Training.“ Höhen und Tiefen, die irgendwo normal sind im Alltag einer Profimannschaft. Nur, und das stellt der Trainer des SC Riessersee, klar: „Sie dürfen nicht so stark ausfallen.“

Was für die Vorstellung im Training gilt, projiziert er ganz einfach auf die Punktspiele in der Oberliga. „Konstanz ist unser Schlüsselwort für die nächsten Wochen“, verdeutlicht Cortina. Unter der Woche, aber eben auch rund ums Wochenende, wenn es um Zählbares geht. Dass genau dieser Faktor der schwierigste überhaupt im Sport ist, ist dem Routinier sonnenklar. „Täglich die beste Qualität aufs Eis zu bringen, egal welche Ergebnisse man erzielt, ist nicht einfach.“ Aber diesen Anspruch formuliert er quasi als Leitfaden. Denn: „Auf lange Sicht führt dich nur das zum Erfolg.“

Der Donnerstag also gefiel dem Trainerfuchs nicht. Vor allem die Einstellung. Nur ein Spiel an diesem Wochenende, das auch noch am Freitagabend beim Aufsteiger und Schlusslicht Klostersee – wie leicht tappt man da in die Falle, mit dem Kopf nicht bei der Sache zu sein. „Nur: Der Gegner hat überhaupt nichts damit zu tun, wie wir arbeiten sollten.“ Wer den EHC Klostersee nicht ernst nimmt, „der begeht einen großen Fehler“. Diese Warnung spricht er gerne und lautstark aus.

Natürlich sei so ein Stimmungswechsel wie am vergangenen Wochenende eine heikle Situation. Nach dem durchwachsenen Start erfolgte zuletzt die Trendwende durch das 6:2 gegen Lindau und vor allem das 6:1 im Derby bei den Tölzer Löwen. „Genau dies zu meistern, gehört zur Herausforderung“, sagt Cortina. Sich den Emotionen hinzugeben und nach solchen Partien vor dem Aufeinandertreffen mit dem Aufsteiger im Kopf ein wenig herunterzufahren – „das ist leider menschlich, es geht schnell, alles ein bisschen gemütlicher anzugehen“. Doch Cortina vertraut seiner Mannschaft. „Ich glaube, sie war selbst mit diesem Training nicht glücklich, sie wird in Klostersee bereit sein.“

Jeder trägt zum Erfolg bei - quer durch den SCR-Kader

Das war sie zuletzt in jedem Fall. Quer durch den Kader. „Jeder hat zu den Erfolgen beigetragen.“ Cortina lobt die junge Reihe um Luca Allavena, Sebastian Cimmerman und Marlon Wolf genauso wie die Arrivierten. Robin Soudek und Lukas Koziol etwa, die gegen Lindau stark defensiv arbeiteten, Schüsse blockten. Alex Höller, der viele Wege ging, um seiner Reihe die Tore zu ermöglichen. Lubor Dibelka in Bad Tölz, der nicht nur vorne traf, sondern „sehr gut mit dem Stock auch in der Defensive gearbeitet hat“. Kleine Puzzleteile. Aber immens wichtige. Und vorne verteilte sich die Last des Scorens auf viele Schultern. Das macht den SCR schwer ausrechenbar. Cortina nickt und fügt lachend hinzu: „Nicht einmal wir wissen, wer an welchem Abend trifft.“

Am Derby in Bad Tölz gefiel dem erfahrenen Coach vor allem die Atmosphäre rund um die Eisfläche. „Das erinnerte mich ein bisschen an Eishockey in Mailand. Dort hatten wir zwei Klubs.“ Das direkte Duell elektrisierte alle. „Hinter dem einen Team standen die Fußballfans von Inter, hinter dem anderen vom AC Milano.“ Das sorgte für Zunder. „Einfach schön, solange die Rivalität nicht zu groß wird, es dann Randale gibt.“ Cortina freut sich auf die nächsten Duelle.

Michael Boehm rückt für kranken Daniela Allavena in den Kasten

Für heute Abend fällt ihm die Entscheidung auf der Torhüterposition sehr leicht: Daniela Allavena hat sich krank gemeldet. Damit rückt Michael Boehm wieder in den Kasten. Zurück sind auch Aziz Ehliz und Ville Hyvärinen. Vorne bleibt zunächst alles beim Alten. Viel Anlass, etwas zu ändern gibt es ja auch nicht. Und dass sich die Miene bei Cortina wieder aufhellt, das liegt rein an den Spielern und ihrer Vorstellung auf dem Eis.