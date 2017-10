SCR hat keine Probleme im Fuchsbau

Riesserseer zeigen sich als geschlossene Mannschaft

In Weißwasser präsentiert sich der SC Riessersee als überaus ausgeglichenes Team – und gewinnt souverän. Torwart Matthias Nemec zeigt eine „Super-Partie“, Jared Gomes feiert ein gelungenes Comeback.

Weißwasser – Man sagt über die Lausitzer Füchse und ihren Fuchsbau, dass kein Gegner gerne dorthin kommt. Die lange Anfahrt, die Fans, ein williges Team machten die Arena zu einer Festung. In der aktuellen Saison hat sich aber etwas geändert: Daheim stehen plötzlich die Füchse unter Druck. Tim Regan, der sportliche Leiter des SC Riessersee, kennt die Gründe: „Die fahren quer durch Deutschland zu den Auswärtsfahrten. Daheim müssen sie also gewinnen.“ Weil’s zudem daheim überhaupt nicht läuft (nur ein Sieg bislang), steigt die Verunsicherung. Der SCR hat diese Situation ausgenutzt. 5:2 siegte er in Weißwasser.

Oft stürmen die Füchse aus der Kabine, angepeitscht vom Publikum. Gegen den SCR war’s anders. Die Gäste setzten Weißwasser dermaßen unter Druck, dass die Füchse keine Chancen hatten, sich Selbstvertrauen zu erspielen. Die Laufbereitschaft hebt Regal hervor. „Eine homogene Leistung“, attestiert er seinem Team. Zweimal trafen die Gäste im ersten Drittel ins Tor. Bereits nach sechs Minuten schlug die Paradereihe zu. Richard Mueller und Lubor Dibelka legten vor, Andreas Driendl verwertete. Am zweiten Treffer (18.) war die gesamte zweite Formation beteiligt. Ein weiterer Beweis für die Ausgeglichenheit der Riesserseer. Ein Assist sammelte auch Jared Gomes, der sein Comeback feierte. „Man hat nicht gemerkt, dass er weg war“, sagt Regan. Als sehr solide beurteilt er die Leistung.

Im zweiten Abschnitt wachten die Füchse wie erwartet auf. Der SCR ließ etwas nach, lief nicht mehr so viel – traf aber trotzdem. Tim Richter fälschte einen Versuch ab. Seine Reihe erhielt ein Extra-Lob. Generell erfüllen Valentin Gschmeißner, Philipp Wachter und Richter ihre Defensivaufgaben zuverlässig. Jede Offensive-Aktion der Arbeitstiere ist ein Plus. Das Trio lieferte einige davon in Weißwasser. Sogar alleine vor dem Tor standen sie. Obwohl die Füchse ein schnelles Tor zum 1:3 nachlegten, hielt der SCR den anlaufenden Gastgebern stand. Die Verteidigung habe das Spiel beruhigt, sagt Regan. Weil Torwart Matthias Nemec eine „Super-Partie“ ablieferte, brannte nichts mehr an. Joel Johansson und Mueller (ins leere Tor) netzen zum Endstand ein.

Die Kraft ging den Riesserseern ebenfalls nicht aus, schließlich agierten sie nach Gomes’ Rückkehr wieder mit vier Blocks. Regan betont: „Das war überhaupt kein Thema.“