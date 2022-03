SC Riessersee unterliegt Hannover Scorpions nach Führung mit 1:3

Von: Marco Blanco-Ucles

Kein Vorbeikommen: SCR-Topstürmer Robin Soudek (2.v.l.) scheitert am guten Hannover-Goalie Brett Jaeger – 3:1-Auswärtssieg für die Niedersachsen. © peter Volk

Rückschlag für den SC Riessersee. Am Sonntagabend unterlag der SCR in Füssen Hannover mit 1:3. In der Achtelfinalserie steht es damit 1:1-Unentschieden.

Füssen – Die Szenen nach der Schlusssirene haben als Symbolbild für die 60 Minuten Eishockey zuvor gedient. Gleich mehrere Spieler des SC Riessersee – unter anderem Moritz Israel, Michael Knaub und Simon Mayr – lieferten sich Faustkämpfe mit ihren Rivalen aus Hannover. Es war ein hartes Spiel mit vielen Nickligkeiten, dieses zweite Achtelfinale der Oberliga-Playoffs. Am Ende jubelten die Gäste aus Niedersachsen. Mit 3:1 gewannen die Hannoveraner in Füssen gegen den SCR und konnten somit in der best-of-five-Serie auf 1:1 stellen.

Den ersten Besuch auf der Strafbank im Bundesleistungszentrum in Füssen verbuchten die Knaub-Brüder standesgemäß für sich. Keine drei Minuten waren gespielt, als sowohl Victor als auch Michael für zwei Zeigerumdrehungen nach draußen geschickt wurden. Anders als in der Partie am Freitagabend (4:3-Sieg für die Weiß-Blauen) bekamen die 612 Zuschauer im zweiten Duell zunächst nur wenige Torchancen geboten. Hannover erstickte mit hohem Forechecking die SCR-Angriffe zumeist bereits im Keim. Riessersees Goalie Daniel Allavena konnte gegen Mario Valery Trabucco eine frühe Gästeführung verhindern. Auf der anderen Seite hatte der Anhang der Werdenfelser bei Robin Soudeks Schuss an den Pfosten den Torschrei bereits auf den Lippen – zu früh gefreut.

SCR nutzt zahlreiche Überzahlsituationen nicht aus

Torlos ging es rein ins zweite Drittel. Die Partie nahm an Fahrt auf, die Strafzeiten häuften sich. Beide Teams jedoch agierten stark in Unterzahl, ließen wenig zu. Gut eine halbe Stunde war absolviert, als Mayr das Spiel endgültig aus seiner Lethargie riss. Sein strammer Schuss aus der Distanz war für Hannovers Goalie Brett Jaeger nicht zu halten, die Führung für Riessersee. Knaub verpasste es Sekunden später, auf 2:0 und die Weichen Richtung Heimsieg zu stellen. Die letzten knapp acht Minuten waren der Schlüssel, warum die Garmisch-Partenkirchner als Verlierer vom Eis gingen. Die Scorpions taten den Weiß-Blauen den Gefallen, sich eine Strafe nach der anderen einzuhandeln. Das Team von Coach Pat Cortina machte jedoch viel zu wenig aus seiner Überzahl, wurden selten vor dem Tor gefährlich. Der Treffer fiel dennoch – auf der anderen Seite. In der letzten Drittelsekunde fasste sich Daniel Airich aus spitzem Winkel ein Herz und jagte die Scheibe aus sehr spitzem Winkel in die Maschen – das 1:1.

SC Riessersee: Hannover Scorpions schlagen im letzten Drittel eiskalt zu

Florian Vollmer und Bastian Eckl vergaben zu Beginn des finalen Abschnitts Riesenmöglichkeiten, den SCR wieder in Führung zu bringen. Wenig später zeigten dann die Gäste aus Niedersachsen, wie man im Powerplay für Gefahr sorgt. Angriff für Angriff rollte auf Allavena zu, der sich mehrfach auszeichnen konnte. Der Druck nahm zu – und wurde schließlich zu groß. Von Mayr prallte die Scheibe unglücklich zu Christoph Koziol, der zum 1:2 einschoss. Ein Déjà-vu der unschönen Art erlebte Allavena beim Treffer zum 1:3. Wie beim Ausgleich rauschte auch dieses Mal ein Schuss aus spitzem Winkel – abgefeuert von Christoph Kabitzky – in sein Gehäuse. Cortina versuchte alles, nahm Allavena vom Eis. Gefährlich wurde es dann allerdings nicht mehr, abgesehen vom Versuch von Alexandre Perron-Fontaine. Kurz darauf war Schluss, der Ausgleich in der Serie besiegelt. Der Rest war das Knüpfen neuer Männerfreundschaften im Eishockey-Style. Auf das nächste Aufeinandertreffen müssen die Kumpels nicht lange warten. Bereits morgen Abend um 20 Uhr. empfängt Hannover den SCR zum dritten Spiel der Achtelfinal-Playoff-Serie.