SC Riessersee empfängt Hannover in Füssen: Zumindest die Kabine ist weiß-blau

Von: Christian Fellner

Teilen

Fokus auf Hannover: Florian Vollmer ist bereit. Auch wenn er fürs Heimspiel nach Füssen fahren muss. © mayr/A.

Der SC Riessersee muss für die Playoff-Heimspiele nach Füssen ausweichen. Kapitän Florian Vollmer spricht über das Achtelfinale gegen Hannover und das neue SCR-Wohnzimmer.

Mittenwald – Ein Mann der Floskeln ist Florian Vollmer eigentlich nicht. Kann er im Grunde gar nicht sein. Denn: Der Kapitän des SC Riessersee gehört eher zu den stillen Wassern. Der Mittenwalder hält sich gerne vornehm zurück, wenn es um die Öffentlichkeit geht. Er bringt seine Leistung auf dem Eis, nicht drumherum. Diskutiert eher mit dem Schiedsrichter, als mit der Presse. Dafür gebe es andere. So gerät er gar nicht in die Gefahr, als Phrasendrescher abgetan zu werden.

Deshalb muss der 37-Jährige schmunzeln, als er vor dem Auftakt in die Oberliga-Playoffs gegen die Hannover Indians einen Satz aus seinem Repertoire herauskramt: „Ich habe es zum Thema Corona ja schon einmal gesagt: Ich dachte, dass ich in meiner langen Karriere alles erlebt habe, aber es passiert immer wieder etwas Neues.“ Klingt abgedroschen. Aber, was soll er tun? Er hat ja Recht. Ein Heimspiel des SC Riessersee in Füssen – dazu musste der Rekordspieler im weiß-blauen Trikot erst über 750-mal für seinen Verein aufs Eis gehen.

SC Riessersee: G7-Gipfel Grund für den Auszug aus dem Olympia-Eissportzentrum

Es sind besondere Zeiten. Zunächst eben Corona, die Zusatzaufgaben wie das Testprozedere, die Masken, die Hygienevorschriften. Jetzt G7. Es ist ja nicht das Virus, das die Riesserseer aus der heimischen Arena, dem Olympia-Eissportzentrum, schmeißt. Anlass ist das Gipfeltreffen der Großen Sieben. Geduldet wurde der SCR bis maximal 15. März im eigenen Stadion. Ein drittes Pre-Playoff-Spiel gegen Füssen – das wäre das höchste der Gefühle gewesen. Hat es bekanntlich nicht gebraucht. Nun aber ist Schluss. Die Profis mussten gemeinsam mit dem Nachwuchs ausziehen. Die Polizei übernimmt zur Gänze.

Während der Nachwuchs in Mittenwald eine Wahlheimat fand, zog es die GmbH in die andere Himmelsrichtung gen Westen. Füssen – selbst ja gerade gegen den SCR raus aus dem Spielbetrieb – hat durch das Eishockey-Bundesleistungszentrum Platz für die Verstoßenen. Vollmer findet’s „nicht schön für uns“. Daraus macht er keinen Hehl. „Echte Heimspiele werden das nicht, ich glaube kaum, dass ein solches Gefühl aufkommen wird.“ Schließlich sei alles fremd. Selbst die Spiele gegen das Heimteam fanden nicht in der moderneren Arena statt, sondern ein paar Meter weiter im alten Stadion. Das reicht von der Kapazität leicht für die Begegnungen des früheren Altmeisters. Dort hat der SCR heuer übrigens eine blitzsaubere Bilanz: Drei Partien, drei Siege.

Die große Halle aber, die ist fast Neuland für die Riesserseer, neutraler Boden. Vollmer erinnert sich vage an ein Spiel. „Irgendein Füssener Jubiläum“, vermutet er. In der Tat: 2010 war’s. Er gehörte zum Team, bereitete zwei Treffer beim 4:3-Auswärtserfolg vor. Lange ist’s her.

Nun taugt das Stadion als Heimspielstätte für das zweite Playoff-Duell mit den Hannover Scorpions an diesem Sonntag (18 Uhr). Mitte der Woche haben die Garmisch-Partenkirchner ihr Quartier bezogen, am Donnerstag aber gerade mal eine Trainingseinheit absolviert. „Es wird unser Camp für die nächsten Tage.“ Denn Zwischenstation zwischen Wedemark nördlich von Hannover und der Marktgemeinde ist eben immer die Stadt Füssen.

Da hängen Bilder, die Tische haben SCR-Embleme, wirklich stark

Lesen Sie auch Irre Blamage im TV: Sport-Expertin Katrin Müller-Hohenstein hat bei kultiger Fußball-Frage keine Ahnung Katrin Müller-Hohenstein ist in der ZDF-Sendung „Der Quiz-Champion - Das Promi-Special“ Expertin für Sport. Bei einer Fußball-Frage blamiert sich die Moderatorin bis auf die Knochen. Irre Blamage im TV: Sport-Expertin Katrin Müller-Hohenstein hat bei kultiger Fußball-Frage keine Ahnung Des Titels nicht würdig EV Füssen gegen SC Riessersee: Eins ein vielversprechendes Duell, diesmal aber schwere Kost in der Eishockey-Oberliga Süd. Dem SCR dürfte es egal sein, er nimmt die Punkte mit nach Hause. Des Titels nicht würdig

Der SCR durfte laut Vollmer sogar eine Kabine der Nationalmannschaft beziehen. „Ein schönes Gefühl, nur sind wir halt viel schlechter“, scherzt er. Tut nichts zur Sache. Eines will der Kapitän aber herausstreichen. Betreuer Dominik Ehrhardt und GmbH-Mitarbeiter Sebastian Ziener „haben sich brutal Mühe gegeben, unsere Kabine herzurichten“. Alles erstrahlt in Weiß und Blau, wenig bis nichts erinnert drinnen an die Farben Schwarz und Gelb, die nun mal die der Füssener sind. „Da hängen Bilder, die Tische haben SCR-Embleme, wirklich stark.“

Ob es etwas hilft? Das wird sich erst auf dem Eis zeigen. Vollmer ahnt, dass die Scorpions ein Brocken sind. „Wenn man sich die Namen der ersten sechs, sieben Stürmer anschaut, ist das schon viel Qualität.“ Einige sind ihm freilich bekannt. Einer besonders: Alex Heinrich. Mit ihm spielte Vollmer einst in Crimmitschau. „Ein wirklich guter Freund.“ Kontakt gab es im Vorfeld aber keinen. Kurios: Beide führen ihre Teams nun als Kapitäne aufs Eis.

Chancenlos sieht Vollmer den SCR keineswegs. „Wir haben zum Schluss hin auch unser bestes Viertel der Saison gespielt, wirklich gute Leistungen gezeigt.“ Dadurch habe die Mannschaft etwas Rückenwind bekommen. „Wir gehen nicht mit dem Gefühl rein, dass wir nichts reißen können.“ Wenn er das sagt, muss man es ihm fast glauben. Ein Aufsprecher ist er ja bekanntlich nicht.